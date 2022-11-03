Запад теряет Украину. Генерал Суровикин включил режим "Армагеддон"

13:43 05.11.2022

ЗАПАД ТЕРЯЕТ УКРАИНУ. ГЕНЕРАЛ СУРОВИКИН ВКЛЮЧИЛ РЕЖИМ "АРМАГЕДДОН"

Ряд западных экспертов вынуждены были констатировать, что генерал Суровикин действительно включил режим "Армагеддон". Таким образом, коллективный Запад теряет рычаги влияния на ситуацию.



Стратегия России в ходе специальной военной операции (СВО) не менялась. Главная цель - освобождение русского народа от неонацистского режима. Об этом говорилось еще в первый день СВО. Однако тактика теперь иная. С приходом к командованию группировкой войск в зоне операции Сергея Суровикина наступление Россия ведет сразу на трех театрах военных действий. И это оценка западных экспертов. Под тремя театрами военных действий имеют в виду прифронтовой, дистанционный и экономический.



А теперь к деталям.



Однозначно представители так называемого коллективного Запада заявляют, что генерал Суровикин включил режим "Армагеддон".



Так, французский военный эксперт Мишель Гойя констатирует, что широкое использование беспилотников - часть новой тактики Вооруженных сил России. По его мнению, "Калибры" и дроны-камикадзе стали использоваться совместно. Удары наносятся по критической инфраструктуре Украины, а барражирующие боеприпасы - дроны-камикадзе, находят свои цели среди командных пунктов, в снабжении ВСУ, складах боеприпасов и так далее - эта работа ведется в Днепропетровской и Николаевской областях, в результате в Донбассе украинская линия обороны слабеет. Хотя надо понимать, что ВСУ стянули на линию обороны Днепропетровск - Угледар не менее шести батальонно-тактических групп. Так что легкой прогулка не будет.



Bloomberg тем временем пишет, что Россия разыграла удачную многоходовую партию приостановкой своего участия в "зерновой сделке" после провальной атаки Украины на Черноморский флот. Для возвращения участия России ООН заставила Украину гарантировать безопасность транспортного коридора. Теперь Черноморский флот находится под защитой ООН и может запускать ракеты по территории Украины. Как раз "зерновая сделка", как отмечают авторы материала, - это экономический театр действий. Впрочем, тут стоит отметить, что к выходу России из сделки, а затем скорому возвращению в нее на экспертном уровне относятся не только позитивно.



Специалист по вопросам безопасности в вашингтонском аналитическом центре CNA Майкл Кофман говорит, что новая стратегия Суровикина вызывает опасения в Киеве и Брюсселе - это "идеальный шторм". Также Кофман добавляет, что окопная война вокруг Херсона сменилась "битвой дронов", и Россия в ней уже выигрывает. Что ж. Тут хочется отметить, что устами бы Кофмана да мед пить. Как передают с мест военные корреспонденты, ситуация в Херсонской области остается непростой. ВС России готовятся к наступлению в преддверие выборов в США - киевскому режиму во что бы то ни стало нужен имиджевый успех. Впрочем, прибывший сегодня в Киев помощник американского президента в вопросах нацбезопасности Джейк Салливан несколько сместил акценты. Он заявил, что вне зависимости от результатов выборов в США Киев продолжит получать помощь. Так может, неонацистам намекнули, что убивать себя в боях за Херсон пока не стоит? Или наоборот?