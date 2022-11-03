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Это необратимо. Мозг Байдена разлагается, - Андреа Уидбург
16:11 05.11.2022

American Thinker
США

Джо Байден разлагается прямо у нас на глазах
American Thinker: в США заявили, что мозг Байдена начал разлагаться

Байден несет невообразимую чепуху во время живых выступлений, пишет AT. Последние оговорки американского президента показали: его мозг разрушается, хотя тело продолжает жить. Пришло время отправить Байдена на покой, считает автор.

Андреа Уидбург (Andrea Widburg)

Надежды демократов на то, что им удастся сохранить большинство в палате представителей и увеличить число своих мест в сенате, вылетели в трубу. Поэтому лидеры партии, очевидно, решили, что, если Байден продолжит выступать в рамках предвыборной кампании, это вряд ли причинит еще больше вреда и даже может помочь некоторым кандидатам. Скорее всего, они сильно заблуждаются. Последние несколько дней продемонстрировали, что мозг Байдена разлагается, хотя его тело продолжает жить. Во время живых выступлений он лжет прямо в микрофон, выдумывает события собственной жизни и несет невообразимую чепуху. А тем временем Белый дом опубликовал в твиттере настолько гнусный пост касательно экономической ситуации, что – благодаря политике нового владельца соцсети Илона Маска – администрации пришлось спешно его удалить.

Листая сегодня новости в интернете, я быстро поняла, что нет ни одной такой лжи, оплошности или ни одного бессвязного рассуждения Байдена, которые заслуживали бы отдельной полноценной статьи. Однако, если рассматривать все эти моменты в совокупности, становится ясно, что здесь есть над чем задуматься. Байден больше не в состоянии выступать на публике. Ниже приведен список аргументов в пользу необходимости воспользоваться 25-й поправкой к конституции США.

1. Байден забыл, что Дебби Вассерман-Шульц (Debbie Wasserman Shultz) всегда была в палате представителей, а не в сенате: "У меня нет более верного друга в сенате Соединенных Штатов".

2. Байден признал, что инфляция (которую он же и спровоцировал) попросту катастрофическая: "Вот что я называю инфляцией. Конец месяца. Что у вас осталось? У вас не осталось денег. Это и есть инфляция. Что… Что вы… Вещи, которые вам нужны. Они растут в цене? Растут".

3. Байден солгал, прокричав, что его политика позволила уменьшить дефицит. "Это факт", – заявил он. Но даже телеканал CNN признал, что это не так. Даже CNN и Washington Post констатировали, что его политика привела к увеличению прогнозов дефицита.

4. Байден перепутал войну в Ираке с конфликтом на Украине и сказал (снова), что [его сын] Бо, скончавшийся на американской земле, погиб в Ираке: "Они говорят об инфляции. Сейчас инфляция – это общемировая проблема из-за войны в Ираке – прошу прощения, конфликта на Украине. Я вспомнил об Ираке, потому что там погиб мой сын".

5. Выступая в округе Майами-Дейд, Байден заявил, что он учился в колледже при Университете штата Делавэр, который исторически был колледжем для чернокожих. Это не так. На самом деле он учился в Делавэрском университете.

6. Байден запутался, когда рассуждал о сроках в XXI веке – или же это был XX век? "В XX веке – в XXI веке, когда начались 20-е годы… С 20 века до второй четверти 21 века… В 20-е, 30-е,40-е, 50-е годы?"

7. Байден оказался не в состоянии произнести слово "инфраструктура", вместо которого у него получилось какое-то бессмысленное бормотание: "Четыре года он обещал инфра- (неразборчиво). Это превратилось в шутку!"

Ложь, заблуждения, непоследовательность – все это есть. Но, к счастью для Байдена, газета New York Times его поддержала, отметив, что президента можно обвинить лишь в эпизодической "вербальной неуклюжести". "Когда Байден говорит объективно недостоверные вещи, это не ложь, это всего лишь вербальная неуклюжесть", – говорится в одной из статей издания.

Напомню, что эта же самая газета не так давно рассуждала о том, что Трампа необходимо снять с должности президента в соответствии с 25-й поправкой, потому что он излишне осторожно прошел по скользкой наклонной площадке, а в другой раз держал стакан с водой двумя руками.

Белый дом, похоже, уловил привычку Байдена выдумывать небылицы (или откровенно лгать) по ходу дела, хотя приведенный ниже твит вполне мог оказаться делом рук совершенно неосведомленного стажера. Итак, Белый дом похвастался в твиттере существенной прибавкой к пенсиям в рамках программы социального страхования: "Благодаря президенту Байдену пожилые люди получают самую существенную прибавку к пенсии за минувшие десять лет".

Проблема состоит в том – пользователи твиттера быстро это поняли, а руководство этой соцсети во главе с Илоном Маском немедленно приняло соответствующие меры, – что прибавка к пенсии случилась вовсе не благодаря лидерству Байдена. На самом деле это результат работы администрации Никсона, которая когда-то приняла закон, призванный компенсировать последствия высоких темпов инфляции для людей, которые зависят от социальных выплат. Как только масштабы этой оплошности стали очевидными – фактически этим своим твитом администрация признала, что Байден спровоцировал мощную инфляцию, – твит тут же исчез.

В романе "Портрет Дориана Грея" Оскар Уайльд изобразил абсолютно порочного человека, которому, тем не менее, удавалось выглядеть молодым, цветущим, благодетельным и привлекательным. Секретом этого человека оказался его портрет, который он прятал на чердаке и в котором отражались все признаки возраста, злой натуры и развращенности. Мне всегда было интересно, не хранится ли где-нибудь на чердаках Делавэрского университета портрет молодого и лишь умеренно глупого и порочного Джо Байдена. Я так говорю, потому что разлагающийся, недееспособный и коррумпированный до мозга костей Байден смотрит на нас прямо с наших экранов – и руководит нашей страной. Ой-вей!

Источник - ИноСМИ
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