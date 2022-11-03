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Неандертальцев погубила не война, а... секс, - Лаура Байсас
16:12 05.11.2022

Popular Science
США

Судьбу неандертальцев мог решить секс, а не насилие
Popular Science: неандертальцев погубила не война, а секс

Считается, что к вымиранию неандертальцев привела конкуренция с Homo sapiens. Однако, согласно новой гипотезе, наши предки вовсе не истребили неандертальцев во время войн, они просто занялись с ними сексом, пишет Popular Science.

Появляется все больше свидетельств того, что тысячи лет назад неандертальцы и гомо сапиенс не воевали, а занимались любовью

Лаура Байсас (Laura Baisas)

Вид рода Люди Homo sapiens (или "человек разумный") начал эволюционировать около 300 тысяч лет назад и в конечном итоге выиграл эволюционную битву и стал единственным видом людей, правившим на Земле около 40 тысяч лет назад. На заре человеческой жизни другой вид, названный Homo neanderthalensis, или чаще называемый неандертальцами, сосуществовал с человеком разумным. В 2010 году инновационный анализ генома неандертальца показал, что эти два вида могли успешно скрещиваться.

Когда-то считалось, что причиной прекращения существования неандертальцев как вида были войны и насилие. Однако новое исследование, результаты которого были опубликованы на этой неделе в журнале PalaeoAnthropology, дополняет растущее число исследований, согласно которым представители вида гомо сапиенс были, возможно, виноваты в вымирании неандертальцев не по причине насилия в отношении них, а вследствие "половых отношений" или скрещивания с ними.

Исследователи сравнили геномы неандертальцев и современных людей (ранних людей современного типа) и обнаружили, что скрещивание между двумя видами могло привести к окончательному вымиранию неандертальцев. При ближайшем изучении геномов неандертальца и пяти современных людей исследователи обнаружили примерно 1%-4% ДНК неандертальцев у азиатов и европейцев, а у африканцев их нет. Это говорит о том, что гомо сапиенс скрещивались с неандертальцами после того, как они покинули Африканский континент, но до того, как они распространились на восток в Азию и на север в сторону Европы примерно 250 тысяч назад.

Однако в настоящее время нет никаких признаков ДНК представителей вида гомо сапиенс в геномах поздних неандертальцев, датируемых от 40 до 60 тысяч лет назад. Было секвенировано только 32 генома неандертальцев, что позволяет предположить, что отсутствие ДНК раннего человека современного типа (гомо сапиенс) в геноме неандертальца просто связано с небольшой выборкой.

Также возможно, что это связано с гибридизацией, когда один вид начинает спариваться с другим, создавая потомство нового вида. В природе существует множество примеров гибридов, таких как лигр, который является потомком самца льва и самки тигра, или мул, который рождается в результате спаривания лошади и осла. Для некоторых комбинаций видов важно, какой родитель принадлежит к какому виду, и часто потомство оказывается бесплодным.

Отсутствие митохондриальной ДНК (наследуемой по материнской линии) у неандертальцев, присутствующей у живых людей, может свидетельствовать о том, что успешно спариваться могли только самцы неандертальцев и самки гомо сапиенс. Если теория исследователей верна, то вполне возможно, что меньшее количество неандертальцев скрещивалось друг с другом, предпочитая межвидовые спаривания. Это привело бы к значительному сокращению популяций уже существующих небольших и разрозненных групп неандертальских семейств, в конечном итоге подтолкнув их к вымиранию.

"Мы не знаем, является ли очевидный односторонний поток генов следствием того, что этого просто не происходило, что скрещивание имело место, но было неудачным, или же имеющиеся у нас геномы неандертальцев нерепрезентативны, - говорит автор исследования Крис Стрингер (Chris Stringer), руководитель отдела изучения эволюции человека из Лондонского музея естественной истории. - По мере секвенирования большего количества геномов неандертальцев мы сможем понять, была ли передана неандертальцам какая-нибудь ядерная ДНК от людей гомо сапиенс, и продемонстрировать, верна ли эта идея.

За последние несколько лет наши познания в области взаимодействия между людьми вида гомо сапиенс и неандертальцами стали более комплексными, но научное обсуждение того, как на самом деле происходило скрещивание между группами, по-прежнему происходит редко. Мы предполагаем, что если бы неандертальцы регулярно скрещивались с людьми гомо сапиенс, такое поведение могло бы привести к вымиранию, это могло бы сократить их популяцию вплоть до полного исчезновения".

Около 600 тысяч лет назад пути представителей вида гомо сапиенс и неандертальцев разошлись, они отделились друг от друга и эволюционировали в совершенно разных частях света. Окаменелости останков неандертальцев были найдены в Азии и Европе, а некоторые даже в Африке и на юге Сибири.

А люди вида гомо сапиенс эволюционировали в Африке, но ученые не уверены, являются ли наши предки прямыми потомками одной конкретной группы древних африканских гомининов, или же они возникли в результате смешивания между различными группами, разбросанными по всему континенту.

Источник - ИноСМИ
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