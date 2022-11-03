Европу охватила дровяная лихорадка, - Д.Золотарева

16:13 05.11.2022

Вести.ua

Украина



Дровяная лихорадка в Европе. ЕС готовится к традиционному обогреву зимой

Вести.ua: Европу охватили панические настроения из-за нехватки дров для отопления



Европа из-за нехватки газа вернулась в прошлое, когда дрова были необходимым и ценным товаром, пишут "Вести". В результате возник ажиотаж на них – цены подскочили, увеличилось число незаконных рубок и краж древесины, а мошенники используют ситуацию для получения прибыли.



Дарья Золотарева



Заготовка дров на будущую зиму – общеевропейская проблема



На Украине с конца лета наблюдается повышенный спрос на дрова. Гослесагентство разработало даже интернет-магазин по продаже дров для населения – "ДроваЄ". В регионах дрова – чуть ли не единственный способ отопить дом грядущей зимой. В то же время лесхозы на востоке и юге не могут рубить лес в промышленных масштабах.



По предварительным заявкам населения и местных властей, на зиму лесхозы должны заготовить 7,5 миллиона кубов дров. К концу июля продали 1,5 миллиона кубов. Спрос подталкивает цены. Если в прошлом году за куб просили 800 гривен, то сегодня – от 1300 до 2300 гривен (зависит от типа древесины).



Как оказалось, заготовка дров на будущую зиму – проблема не только украинская, но и общеевропейская. На фоне энергетического кризиса Германия вернулась в старые времена, когда дрова были необходимым и ценным товаром. В надежде сэкономить сегодня многие ищут альтернативу газовому отоплению, и дрова действительно могут помочь. Но ажиотажем уже пользуются как сами продавцы, так и различные мошенники: цены на древесное топливо резко выросли, а в интернете появились мошеннические сайты – дублеры реальных продавцов. К тому же существует реальная проблема вырубки лесов. Эксперты предупреждают, что подобная картина будет наблюдаться еще долго. Как минимум до тех пор, пока будут сохраняться высокие цены на газ.



Бум на установку печей



По анализу, проведенному агентством Bloomberg, до 40% европейцев уже используют дрова для отопления. Всего в Германии 11 миллионов индивидуальных каминов. По словам Гвидо Эйхеля из Ассоциации производителей изразцовых печей (HAGOS), за последние годы было продано около 150 000 печей. В этом году их будет более 200 000.



"Мы вернулись к старым временам, когда люди грелись открытым огнем. При этом они не отапливали весь дом, а собирались вместе вокруг костра, проводя так весь вечер. Этой зимой так будут поступать очень многие", – прокомментировал в одном из интервью крупный производитель дров Ник Снелл.



В Германии бум на установку и подключение старых и новых печей. Национальная ассоциация трубочистов заявляет, что заказы расписаны на месяцы вперед. Попутно с установкой печей люди через трубочистов пытаются восстановить в памяти забытые знания о том, как можно обогреть дом. Причем готовы греться не только древесиной, но и всем, что горит. Один из наиболее часто задаваемых вопросов: действительно ли можно обогреть дом при помощи высушенного конского и коровьего навоза, если дров не будет под рукой.



Ожидаемо подскочили цены на древесное топливо – как на сами дрова, так и на древесные гранулы. Федеральное статистическое управление сообщило, что, начиная с августа, цены на дрова и древесные пеллеты выросли на 85,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. В 2021 году стоимость кубометра древесины составляла примерно 60-70 евро. В октябре 2022 года за один кубометр необходимо заплатить 200 евро и больше. При этом динамика цен продолжает рост, и нет признаков остановки, и тем более снижения цен. Как минимум до того момента, когда пойдут вниз цены на газ и мазут. Цена на дрова при этом зависит от породы древесины (чем более энергоемкая, тем дороже), ее качества, степени просушки, обработки, сроков доставки.



И хотя потребители готовы платить высокую цену и продолжают заказывать дрова, продавцы с повышенным спросом не справляются. Крупная компания по продаже дров HolzenergieAmmertal отмечает, что списки клиентов выросли, начиная с лета, а сейчас очередь на доставку дров не меньше 40 дней.



Методы мошенников



Привлекательными ценами заманивают потребителей фейковые сайты о продаже дров. Обещая бесплатную доставку при условии предоплаты заказа, такие "продавцы" обещают доставить машину дров на треть дешевле, чем в среднем по рынку. Но покупателям надо быть внимательными: за месяц-два появились десятки поддельных сайтов, которые используют мошеннические схемы. Копируя название и фотографии известных компаний, чаще всего они просто зарегистрированы в другой стране, и на их организаторов юрисдикция Германии не распространяется.



После обращения от обманутых покупателей или рассерженных клиентов полиция просто разводит руками. "После того как наши фотографии и логотип использовали мошенники из Ирландии, создавшие копию сайта по продаже дров, мы обратились в полицию. Они заявление приняли, но честно сказали, что преступник, скорее всего, не будет найден – они не будут искать его на краю Европы. Так и вышло, а нам через несколько недель пришло уведомление о прекращении расследования", – возмущенно описывал ситуацию продавец дров из Северного Рейна-Вестфалии Николай Калиничев.



Клаус Эгли, председатель Федеральной ассоциации производителей дров, рекомендует, перед тем как заказывать что-либо онлайн, внимательно изучить данные сайта, посмотреть онлайн-обзоры. "Кроме того, в целях безопасности следует установить телефонный контакт с продавцом", – советует Эгли.



Отмечая панические запросы на покупку дров, в некоторых СМИ вспоминали о том, что во время Второй мировой войны берлинцы к зиме вырубили все деревья в центральном парке Тиргартен. К счастью, в этом году до такого еще не дошло. Но, по сообщениям полиции, количество случаев кражи дров выросло. Продавец древесного топлива из Берлина отметил в соцсетях своего магазина, что обезопасил свой склад с древесными гранулами, установив новые ворота. Таким образом он намекает, что украсть его драгоценное имущество не получится.



Незаконная вырубка



Воровство дров фиксируется не только в городах. Ассоциация владельцев лесов AGDW в Берлине говорит о многомиллионном ущербе из-за незаконных вырубок. Об этом свидетельствует и увеличившийся спрос на бензопилы (примерно на треть) – но для их использования за пределами своего участка необходима лицензия, а следовательно и курсы от лесного управления или Dekra.



"Воровство древесины фиксируется. Но, к счастью, пока мы не наблюдаем катастрофических масштабов", – говорит Ян Будде, пресс-секретарь министерства окружающей среды в Майнце.



Есть случаи, когда дрова вывозят прямо из лесу, где они были сложены для просушки. Действительно, покупать лес напрямую у лесников на порядок дешевле, чем у оптовиков. Проблема в том, что лесники продают сырые дрова, которые содержат слишком много влаги, и сжигать их в печах официально запрещено из-за экологических рисков. Закон разрешает жечь только необработанную древесину с остаточной влажностью менее 25%, для чего ее нужно хранить два года в сухом и хорошо проветриваемом месте.



Но многие готовы рискнуть и пытаются незаметно вывезти из леса сложенные дрова. Лесники придумали способ борьбы и устанавливают GPS-трекеры в поленницы, а когда фиксируют движение – задерживают воров с поличным. "После этого вас осудят на законных основаниях", – говорит управляющий директор Ассоциации владельцев лесов Саарланда Вольфганг Пестер.



Кроме того, жителям Германии напоминают, что собирать хворост в лесу также запрещено, что грозит серьезными штрафами. Это не грибы или ягоды, которые разрешено собирать в небольших количествах для собственного потребления. Лесные хозяйства приняли решение оставлять остатки древесины от лесохозяйственных работ в лесу, чтобы они могли там перегнить. Это не только создает среду обитания для насекомых и млекопитающих, но и питает лесную почву. Древесина для растопки обычно заготавливается вдоль лесных троп, а купить ее можно также у лесничих.



"Жечь все, кроме шин"



В Швейцарии также "дровяная лихорадка" – древесину покупают все, у кого есть камины. Один из производителей дров, Самуэль Бишофбергер из швейцарского Стеттена, рассказывает, как его клиент заказал 15 упаковок дров по 100 кг каждая. "Затем он заказал еще 17 таких упаковок и свалил их все в саду. Они никогда не смогут это сжечь, а древесина портится, если оставить ее вот так. Я не понимаю этих людей", – цитирует его издание Blick.



Кроме того, швейцарские лесозаготовители жалуются, что на их стойках самообслуживания каждую четвертую упаковку дров забирают без оплаты, то есть крадут.



В Румынии, где свыше половины населения уже отапливает дома дровами, правительство ввело потолок цен на дрова, чтобы снизить счета за электроэнергию, – это может привести к росту незаконных рубок.



В Словакии уже отмечен рост незаконных рубок и краж древесины за лето.



Венгрия, которая сильно зависит от российского газа, в августе отменила акты, защищающие охраняемые леса от вырубки.



Латвия разрешила вырубку молодых деревьев.



Эстонское правительство пока сопротивляется призывам промышленников увеличить объем лесозаготовок.



В Польше многие рубят деревья, чтобы собрать достаточно дров на зиму. Фактический лидер страны Ярослав Качиньский в прошлом месяце призвал людей "сжигать почти все, конечно, кроме шин и других подобных вредных вещей", чтобы согреться в условиях надвигающегося дефицита угля, который может затронуть около 2 миллионов домохозяйств.