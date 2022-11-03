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Путин закрыл дверь в прошлое, - Михаил Хазин
18:27 05.11.2022

3 ноября 2022

о выступлении президента на Валдайском форуме
Михаил Хазин

Владимир Путин произнес чрезвычайно важную речь. Но прежде напомню: в США произошли очень серьезные изменения. Два года Байдена радикально изменили ситуацию, стало понятно, что план "вернем все к временам Обамы" не работает. Более того, идет экономический спад, который составляет где-то 6-8% ВВП. Все предприниматели это видят, капитал не возобновляется. Похоже, что примерно месяц тому назад американский истеблишмент принял решение эту финансовую глобалистскую инфраструктуру вместе с командой Байдена выкидывать на помойку, возвращаться на линию AUKUS и задействовать план Трампа по восстановлению реального сектора экономики - с Трампом или без. США будут отказываться от любых глобалистских проектов: они слишком дорогие. Второе, они должны в рамках AUKUS ослабить Англию, потому что британский монарх является главнокомандующим канадской и австралийской армиями… Не исключено, что мы частично возвращаемся к ситуации 1950-х-1960-х годов, когда СССР и США дружно делили колониальную систему Великобритании.

Речь Путина была целиком посвящена будущему. Иными словами, впервые Путин позволил себе закрыть дверь во все это прошлое - с господством транснациональных банков, ВТО, МВФ и т. д. Путин сказал, что впервые Запад становится в мире меньшинством, но мы не должны забывать, что у него имеются интересы. Некоторым проектам финансовых глобалистов, включая современный украинский режим, придется тяжело, и это еще мягко сказано… И обратите внимание: "Прошлое закончено, его уже обсуждать бессмысленно". Уже закончено!

И еще одно обстоятельство: Путин говорит о многополярном мире, а Си на Съезде сказал о биполярном. Для Си наступают очень тяжелые времена. Потому что уход США на линию AUKUS означает для Китая резкое сокращение экспорта. Китай ждет серьезный экономический кризис, и Си нужно провести через него Китай. Для него этот переходный период, около 10 лет, самый судьбоносный. И в рамках этого кризиса и Россия, и Китай, и Индия, как они и договорились в Самарканде, будут пытаться противостоять умирающей, но от этого все равно еще очень сильной либеральной глобалистской инфраструктуре, не исключено, что вместе с отступившими США, потому что глобалисты будут драться. И это, безусловно, биполярная схема: все против глобалистов. Поскольку для России эти 10 лет могут быть значительно менее жесткими, чем для Китая или, скажем, для США, то Путин описывает уже то, что будет после кризиса. По этой причине никаких противоречий у Путина и Си нет: Си делает акцент на ближайшие 10 лет, а Путин – на то, что будет после этих 10 лет.

Источник - завтра
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