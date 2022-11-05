Россия, АСЕАН и сингапурская ложка дегтя, - Д.Нефедов

18:55 05.11.2022

ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ | 05.11.2022 |



На фоне близкого вступления в силу эмбарго ЕС на поставки нефти из России у берегов Сингапура скопилось 1,1 млн тонн мазута из России



55 лет назад, в октябре 1967 года, вступила в силу "Бангкокская декларация", подписанная министрами иностранных дел Сингапура, Индонезии, Малайзии, Таиланда и Филиппин, о создании Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отношения между Россией и АСЕАН, объединяющей в настоящее время 10 государств Азиатско-Тихоокеанского региона, успешно развиваются по многим направлениям. В частности, в ходе недавней Российской энергетической недели – 2022 ее участники высказались в пользу углубления и расширения энергетического и технологического сотрудничества, промышленной кооперации, увеличения поставок российских энергоносителей в регион АТР. Рассматривались вопросы локализации деятельности российских компаний на территории стран АСЕАН, что позволило бы совместно с азиатскими партнерами выстроить комплекс необходимых работ и оперативно реагировать на запросы заказчика. Деловым советом Россия – АСЕАН запущена платформа энергобезопасности России и стран Юго-Восточной Азии.



Ранее заинтересованность крупнейшего интеграционного объединения Юго-Восточной Азии в дальнейшем развитии сотрудничества с Россией отчетливо проявилась на Всемирном экономическом форуме – 2022, в рамках которого был организован бизнес-диалог "Россия – АСЕАН". Глава комитета Индонезийской торгово-промышленной палаты (KADIN) по РФ, Грузии, Сербии и Боснии и Герцеговине Дидит Ратам подчеркнул: "...Россия – это очень важный партнер Индонезии, и наша торговля растет год от года, расширяется ее ассортимент. Мы очень воодушевлены встречей, состоявшейся в этом году между президентом В. Путиным и президентом Джоко Видодо [30 июня. – Прим. ред.] в Москве". В более широком контексте, "Россия вполне может выступить ключевым партнером не только для Индонезии, но и для всей АСЕАН и для Азии в целом".



В минувшем июле начались переговоры по созданию зоны свободной торговли ЕАЭС – Индонезия, завершить которые планируется не позже февраля 2023 года. А первая такая зона между ЕАЭС и одним из важных участников АСЕАН, а именно с демонстрирующим высокие темпы экономического роста Вьетнамом учреждена и действует с октября 2016 года.



В Таиланде тоже заинтересованы в аналогичной зоне с РФ/ЕАЭС, что подтвердил в ходе упомянутого диалога премьер-министр королевства Прают Чан-Оча: "...мы надеемся, что сможем заключить целый ряд соглашений о свободной торговле с другими ключевыми экономиками, включая ЕАЭС. Таиланд намерен продолжать диалог со странами ЕАЭС, включая Россию и Казахстан, чтобы мы вместе могли продвигаться по столь важной и актуальной повестке". Глава правительства Таиланда обратил внимание и на то, что "дальневосточный регион России хорошо вписывается в российскую концепцию Большого евразийского партнерства, в связи с чем, мы видим большое количество возможностей дальнейшего сотрудничества по укреплению связей в сферах инфраструктуры, торговли, инвестиций, в обмене опытом по созданию особых экономических зон".



Схожие аспекты развития взаимодействия с Россией отметил и глава государственного административного совета и премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн, подчеркнув, что его страна будет увеличивать импорт из России разнообразного оборудования, химических удобрений, нефтепродуктов. Кроме того, один из ключевых партнеров Китая в этом регионе Мьянма заинтересована в российских инвестициях во многие отрасли национальной экономики, включая освоение крупных запасов газа на национальном шельфе и развитие собственной нефтегазохимии.



Надо заметить, что санкционная истерия "коллективного Запада" не произвела впечатления на членов АСЕАН, за исключением Сингапура. О присоединении к санкциям вице-премьер и министр экономики Вивиан Балакришнан заявил в парламенте 28 февраля 2022 г. Следом сингапурский МИД официально объявил о введении эмбарго в отношении экспорта в РФ стратегических товаров для военного использования и/или двойного назначения, а также о запрете транзакций с ВТБ, ВЭБ, Промсвязьбанком, банком "Россия", правительством и с Банком России. Ограничения распространяются также на биржи криптовалют, подтвердило недавно Валютное управление Сингапура. Еще в марте город-государство площадью 728 кв. км было включено в реестр недружественных России государств. Между тем в прошлом бывшая британская колония после непродолжительного пребывания в Малайской Федерации не без поддержки Советского Союза извлекала немало доходов от сотрудничества с СССР, затем с Россией.



Высокотехнологичная продукция Сингапура традиционно превышала в товарной структуре сингапурского экспорта в РФ 70 процентов (в том числе в российским импорте полупроводников и смежных электронных компонентов доля Сингапура была не ниже 15 процентов). Не одно десятилетие государство-город пробавлялось реэкспортом разнообразных товаров как из СССР / России, так и в обратном направлении. Доля внешнеэкономических финансовых операций РФ, осуществляемых через профильные сингапурские структуры, достигала 15 %, что отражало и наработанный до 1991 года опыт. Реализация подписанного в 1966 г. и продленного на 15 лет в 1970 г. советско-сингапурского торгового соглашения позволила Сингапуру увеличить стоимость своего промышленного экспорта в СССР к середине 1980-х годов более чем вдвое. С конца 1970-х годов финансовые структуры Сингапура начали периодически предоставлять кредиты советской стороне, делая это на весьма выгодных для себя условиях. Как признавали местные СМИ, это стало важным фактором, позволившим Сингапуру уйти от дефолта в начале 1980-х.



Побывавший в сентябре 1970 г. в Москве премьер-министр Ли Куан Ю информировал американцев о предложении главы Совета Министров СССР Алексея Косыгина об использовании Советским Союзом пустующих доков бывшей британской военной базы в Сингапуре, эвакуированной в 1967-68 гг. Как писал Ли Куан Ю, "интерес, проявленный русскими к той базе, давал нам карты, которые мы могли разыгрывать перед американцами".



Небезынтересны и факты предоставления сингапурским отделением советского коммерческого Московского народного банка в начале и середине 1970-х годов займов Национальному банку Республики Сингапур на выгодных для нее условиях, что также укрепляло финансовую систему страны. Стратегическим вектором взаимоотношений стали обслуживание, ремонт и переоборудование советских промысловых и торговых судов на сингапурских судоверфях. Например, в 1981-84 гг. были переоборудованы в крупные рыбоконсервные заводы советские китобойные базы "Владивосток" и "Дальний Восток". В конце 1970-х – середине 1980-х годов по советским заказам были построены высокотехнологичные самоподъемная буровая установка для континентального шельфа, крановое судно, 4 судна-нефтесборщика и 6 самоходных барж с ледостойким корпусом.



Некоторое время аналогичные тенденции сохранялись и после 1991 года. Так, в 2002 г. было подписано межправительственное соглашение "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы". В 2000-2015 гг. Сингапур поставил в РФ 10 судов для геологоразведки и нефтегазовой добычи в морской акватории, работающие в Баренцевом море, российском секторе Каспия, а также в проекте "Сахалин-2".



В свою очередь, российские компании "Газпром Маркетинг и Трейдинг Сингапур" и "ЛУКОЙЛ Азия Пасифик", работавшие в Сингапуре с 1999 г. и до введения антироссийских санкций, активно использовали его складские, портовые мощности и реэкспортные возможности для поставок нефти, нефтепродуктов, СПГ, ряда товаров нефтегазохимии более чем в 15 государств АТР. В ноябре 2021 г. Россия вступила в возглавляемый Сингапуром Глобальный инновационный альянс, способствующий инновационным стартапам стран-участниц выходить на международные рынки со своими продуктами. По словам министра торговли и промышленности Сингапура Ган Ким Юна, головная организация альянса – Агентство по делам предприятий Сингапура – сможет оказывать поддержку местным стартапам, малым и средним предприятиям в выходе на российский рынок, а российским предприятиям – в выходе на рынок Сингапура. Двумя годами ранее между ЕАЭС и Сингапуром было подписано соглашение о зоне свободной торговли, начавшее действовать в 2021 году. Правительство Сингапура высоко оценивало эффективность ЗСТ для дальнейшего роста экспортно-промышленного потенциала этой страны и для большего экономического присутствия Сингапура в России/ЕАЭС, но санкционные ограничения "обнуляют" все достижения предшествующего периода.



На фоне близкого вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки нефти из России у берегов Сингапура скопилось 1,1 млн тонн мазута из России. За последние три месяца почти две трети всех российских потоков, которые указывали Сингапур в качестве пункта назначения, оказались в коммерческих плавучих нефтехранилищах в сопредельном районе Танджунг-Пелепас в Малайзии. В самом Сингапуре суда с российскими нефтью и нефтепродуктами не обслуживаются, хотя тот остается крупнейшим в регионе реэкспортером соответствующей продукции, обладающим высокомощным нефтетерминалом и крупновместимыми нефтехранилищами. Может быть, сингапурской стороне пришло время подсчитать долгосрочные издержки от присоединения к антироссийским санкциям?