Неожиданная угроза энергосистеме США, - А.Кренгель

00:26 06.11.2022

АГНИЯ КРЕНГЕЛЬ | 05.11.2022



Электромобили отключают энергосеть



Журналист Джон Мак Глионн в статье для The Epoch Times пишет: "Неожиданная угроза энергосистеме США может погрузить страну во тьму" – и такой угрозой для автор называет электромобили. Те самые электромобили, благодаря которым, согласно информационным бюллетеням Белого дома, президент Байден продвинет Америку в светлое будущее, вытеснит с авторынка Китай и победит в борьбе с изменениями климата.



Год назад Байден объявил о намерении администрации сделать половину новых автомобилей, продаваемых в 2030 году, автомобилями с нулевым уровнем выбросов, то есть электромобилями с аккумуляторами, гибридными электромобилями или электромобилями на топливных элементах. Сонный Джо не перестает рекламировать электромобили и сегодня: "Если в ваш дом ударила молния и все электричество отключилось, вы можете подключить свой дом к электромобилю!" – рассказывает американский президент, не подозревая, что, скорее всего, электромобиль и окажется той молнией, из-за которой энергосистема отключится.



В США насчитывается 2,5 миллиона электромобилей, причем 80 процентов владельцев предпочитают ставить свои автомобили на зарядку ночью. По мнению специалистов, это создает значительную нагрузку на электросети. К 2025 году на дорогах США будет уже не 2,5, а 20 миллионов электромобилей. К 2030 году более половины проданных автомобилей будут электрическими. И тогда для зарядки электромобилей потребуется 5,4 гигаватта энергии. Одна АЭС производит 1 гигаватт энергии. Можно ли компенсировать дефицит возобновляемыми источниками энергии? Летом 2022 года мир понял, что нет.



"Реальность такова, что система электроснабжения стара, и большая часть инфраструктуры была построена до того, как мы начали думать об изменении климата, – говорит Романи Уэбб из Центра Сабина Колумбийского университета. – Она не предназначена для того, чтобы противостоять последствиям изменения климата".



Для того чтобы решить, куда вкладывать деньги, да так, чтобы их владельцы получали прибыль, берутся в расчет усредненные данные прошлого, а не мрачные климатические прогнозы, и это делает сеть уязвимой. Так, Совет по надежности электроснабжения Техаса ERCOT заявил, что электросеть штата подготовлена к лету и имеет достаточную мощность для "нормальных" летних условий, исходя из средней погоды с 2006 по 2020 год. Однако летом 2022 года из-за сильной жары в Техасе отключились 6 электростанций. Жителей попросили ограничить потребление электроэнергии, поддерживать температуру термостатов на уровне 25 градусов Цельсия или выше и избегать использования энергопотребляющих приборов в часы пик.



Проблема спроса и предложения в энергосистеме США усугубляется засухой: из-за плотин, производящих электроэнергию, произошла потеря надежной гидроэнергии на 2%. Добавьте к этому быстрый вывод из эксплуатации многих угольных электростанций, когда почти все, от зубных щеток до автомобилей, электрифицировано. А теперь в списке потребителей электроэнергии еще и электромобили.



Что произойдет, если, скажем, энергосистема выйдет из строя в сходящей с ума от электромобилей Калифорнии? Учитывая желание Калифорнии увеличить продажи электромобилей, следующий тест жизнеспособности энергосистемы может закончиться катастрофой. В США на один общественный зарядный порт приходится 21 электромобиль. Чтобы не отставать от плана повышения продаж электромобилей, США должны устанавливать около 500 зарядных портов каждый день в течение следующих 8 лет, тогда в 2030 году каждый электромобиль получит по порту. Возможно ли это?



В Америке известна история о том, как Моше Коэн, генеральный директор финансового стартапа Gravity, решил запустить свою компанию по производству электромобилей-такси и обратился к крупным операторам парковок с просьбой установить 50 быстрых зарядных устройств, которые могут зарядить автомобиль за 20 минут, потребляя огромное количество электроэнергии.



А сорвало этот проект вот что: если подключить 50 автомобилей одновременно к 50 зарядным устройствам, то пока автомобили заправляются, оборудование потребит столько же электроэнергии, сколько высотное офисное здание. "Мы сталкиваемся с некоторыми очень жесткими ограничениями", – признал Моше Коэн. Примерно так же обстоят дела со всеми высокими технологиями: оборудование легче создать, чем "прокормить".



Даже если Соединенным Штатам каким-то образом удастся установить достаточное количество зарядных портов, американская энергосеть недостаточно мощна, чтобы удовлетворить потребности всех электромобилей. Специалисты утверждают, что энергосистема Америки находится на последнем издыхании. Энергосеть, пишет Масуд Амин, профессор электротехники и вычислительной техники в Университете Миннесоты, "лежит в основе нашей экономики, нашего качества жизни, нашего общества". И эта сеть просто не выдержит развития технологий, особенно если сделать так, как ожидается: сократить ядерную энергетику с 20% национального производства энергии в 2019 году до 12% в 2050 году, как планируют в Управлении энергетической информации США.



Куда проще сократить ветровую и солнечную генерацию электроэнергии, чем отключить угольную электростанцию или гидроэлектростанцию. Так что зеленая энергетика первая в очереди на сокращение, вне зависимости от того, что говорят об этом ее апологеты.