По областям Киргизии стартовали региональные курултаи. Лишь бы не работать...

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08:25 06.11.2022
5 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН
В мэрии города Ош избрали делегатов на Народный курултай
В Оше сегодня прошел курултай местного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
По ее данным, собравшиеся выбрали 30 делегатов для участия в народном собрании.
Сегодня в Бишкеке прошло аналогичное собрание. На нем избрано 800 делегатов, которых распределили согласно численности населения четырех районов столицы.
Напомним, народное собрание пройдет в Бишкеке 25 ноября.