По областям Киргизии стартовали региональные курултаи. Лишь бы не работать...

08:25 06.11.2022

5 ноября 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

В мэрии города Ош избрали делегатов на Народный курултай



В Оше сегодня прошел курултай местного сообщества. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.



По ее данным, собравшиеся выбрали 30 делегатов для участия в народном собрании.



Сегодня в Бишкеке прошло аналогичное собрание. На нем избрано 800 делегатов, которых распределили согласно численности населения четырех районов столицы.



Напомним, народное собрание пройдет в Бишкеке 25 ноября.