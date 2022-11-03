Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию

10:52 06.11.2022

Кишинев ждет тяжелая зима

6 ноября 2022,Ольга Самофалова

Молдавия победоносно заявила, что впервые закупила газ по реверсу – и это был не российский газ. Как такое возможно, экспертам приходится только гадать. А вот то, что зимой жителям республики будет тяжело, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что реально заменить российский газ Кишинев не может. Перед каким выбором сейчас стоит Молдавия?



"Миф о том, что Молдавия может импортировать газ только из России – развеян. Накануне мы впервые импортировали природный газ по реверсивной системе – с запада на восток. В среду государственная компания Energocom закупила 5,6 млн кубометров газа, которые были переданы через пункт Буднице в Словакии на границе с Украиной", – написал в Telegram вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну.



Из-за очередного спора Молдавии с Газпромом в октябре, Кишинев решил закупать газ на Западе. Газпром поставит в ноябре Молдавии 171 млн кубов газа, тогда как республике вместе с Приднестровьем надо вдвое больше – 334 млн кубов.



Также молдавская компания не смогла договориться о поставках электроэнергии с Приднестровской ГРЭС, которой тоже не хватает газа. Поэтому Молдавии пришлось закупать недостающую электроэнергию на румынском рынке по очень высокой цене – минимум 90 евро за 1 МВт·ч. Это привело к росту тарифа на электроэнергию внутри страны на 50%.



Заявления о реверсе нероссийского газа из Словакии и с Украины вызывают удивление у экспертов. Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев предположил два возможных объяснения, о чем может идти речь. Первое – Молдавия купила газ у трейдеров из Словакии, поэтому на бумаге поставка фиксируется как из этой страны. Но реально это был физический реверс газа из Румынии. Это единственные физические реверсные поставки, которые возможны, потому что потоки газа с Украины в Молдавию – это аверс, то есть прямой режим поставок, объясняет эксперт.



Второй вариант, который можно предположить, так это речь идет не о физическом реверсе, а все-таки о виртуальном реверсе. "У компаний из Словакии, Польши и Германии по-прежнему есть некоторые объемы газа в ПХГ на западе Украины. Словакия могла продать этот газ из украинских ПХГ Молдавии, который был поставлен в республику по действующей трубопроводной системе. Тогда в этом вообще нет никакой новости. Это стандартная ситуация. Молдавия просто вышла на рынок газа в неплохой момент, когда цены упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров, что в два раза ниже пиковых значений. Хотя для небогатой экономики Молдавии все равно это запредельная цена", – говорит Кондратьев.

Реальность для Молдавия неприятна: заместить российский газ ей нечем. Мало того, что любой другой газ будет очень дорог, так его еще и физически не хватает.



"Перейти на альтернативные источники взамен российского газа в ближайшие годы Молдавия вряд ли сможет. Поставки газа возможны реверсом только из Румынии. Другой развитой инфраструктуры для поставок нет. Однако вряд ли у Молдавии получится покупать газ у соседа даже по высоким ценам. Румыния в целом является нетто-импортером газа, то есть сама зависит от импорта газа, а спрос на него в стране растет. И сейчас на Балканах еще и физически не хватает газа, зима для стран полуострова будет очень непростой", – говорит Сергей Кондратьев.



Более того, перед Молдавией встал вопрос о поиске новых поставщиков электроэнергии. До недавнего времени Молдавия находилась в интересном энергетическом союзе с Приднестровьем. Республика получала российский газ, использовала его для выработки электроэнергии на своей ГРЭС. И покупателем этой электроэнергии была Молдавия.



"Но поток газа из России снизился не только в Молдавию, но и в Приднестровье. Поэтому Кишиневу требуется еще и новый поставщик электроэнергии. Недавно им могла стать Украина, но теперь это вряд ли произойдет.



В соседних странах – Румынии, Болгарии, Венгрии – ситуация с электроэнергией приблизительно такая же, как с газом, избытка нет, законтрактовать новые объемы по экономически приемлемым ценам сложно", – говорит Кондратьев.



Закупка газа в Турции и Греции через Болгарию, о чем ранее заявил Кишинев, технически возможна, в том числе через запуск в реверс Трансбалканского газопровода, который раньше шел через Украину, Румынию, Болгарию, Грецию и Турцию, но ключевая проблема в стоимости этого газа. За него придется платить по спотовым ценам, вдобавок оплачивая доставку. Молдавия вряд ли сможет себе такое позволить, учитывая, что у нее нет денег на закупку намного более дешевого топлива у Газпрома.



А вот Газпром вряд ли увеличит поставки газа в республику на фоне не очень хороших экономических и личных отношений с главой Молдавии. "Когда президент республики постоянно отказывается от долга Газпрому и хочет экспроприировать российское имущество, это явно не способствует тому, чтобы в сложной ситуации Россия приходила ему на помощь", – добавляет эксперт.



Все это означает одно – зима для Молдавии будет очень непростой, даже если сохранится транзит газа через Украину (а это сейчас неопределенный момент). "Нет никакой уверенности в том, что населению республики хватит газа этой зимой. Хозяйство Молдавии так устроено, что ей не на чем особенно экономить. Это Германия может ограничить поставки газа немецкой промышленности и электростанциям. А в Молдавии главным потребителем газа зимой является население и немного – тепловое хозяйство. Ни то, ни другое нельзя ограничить без последствий. Отключение теплоснабжения – это серьезный прецедент. Поэтому сперва начнут ограничивать поставки газа в дома. Причем власти могут это сделать без какого-либо уведомления граждан. Просто снижается давление в газораспределительной трубе – и газовые горелки в домах начинают гореть слабее", – рисует безрадостную картину Кондратьев.



У властей Молдавии выбор небольшой. Другой вариант – можно поднять цены для потребителей минимум до 1500-1800 долларов за тысячу кубометров, то есть заставить молдаван платить рыночную цену. Это приведет к колоссальным задолженностям населения по коммуналке. "Дальше возникает развилка. Либо власти начинают отключать людей за долги, и тогда спрос быстро сокращается. Либо власти закрывают глаза на неплатежи, но тогда очень быстро "Молдовагаз" превращается в компанию-зомби. Хорошего варианта здесь нет", – заключает собеседник.