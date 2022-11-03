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Как Россия обходит санкции через Кыргызстан
11:24 06.11.2022

5 ноября 2022, Бишкек - , Юрий КОПЫТИН

С 22 февраля текущего года США и Евросоюз ввели санкции против России. В таких условиях страна стала искать схемы для обхода "блокады". В частности, подписан законопроект о параллельном импорте. Редакция Factcheck.kg проанализировала данные Национального статистического комитета (НСК КР) и выяснила, что Россия стала закупать товары из Китая через Кыргызстан в гораздо большем количестве. Результаты исследования опубликованы на сайте издания.

Какие товары попали под санкции?

В мае текущего года США ввели запрет на ввоз в Россию предметов роскоши. В него вошли порядка 570 товарных позиций. Среди них:

алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и так далее);
табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и так далее);
косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и так далее);
саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и так далее, если оптовая цена в США составляет от $1 тысячи за единицу).
Вслед за США Евросоюз ввел санкции на поставку предметов роскоши. В него также вошли сумки, косметика, парфюмерия, одежда.

Объем экспорта увеличился в два раза

Согласно данным Нацстаткома Кыргызстана, за восемь месяцев текущего года (январь - август) товарооборот между Кыргызстаном и Россией составил $2 миллиарда и вырос на 41 процент, а объем экспорта составил $445 миллионов, в то время как в прошлом году - $238 миллионов.

Кыргызстан стал больше экспортировать косметику, вещи и сумки
Вместе с тем в Кыргызстане увеличился объем экспорта косметических и мыломоющих средств. К примеру, с января по август 2022 года Кыргызстаном продано 50 тонн духов, в то время как за аналогичный период 2021-го - менее одной тонны.

Основными поставщиками парфюма в Кыргызстан выступали Китай (59 тонн), Беларусь (22 тонны), Турция (20,6 тонны) и Объединенные Арабские Эмираты (17,5 тонны). Половина импортируемых духов Кыргызстан реэкспортировал в Россию.

Аналогичная ситуация со средствами для макияжа. В 2022 году (январь - август) нашей страной продано 260 тонн в Россию, в то время как в 2021-м (январь - август) всего 8 тонн.

Стоит отметить, что Кыргызстан закупает средства макияжа у ряда стран. Среди них: Россия (1 тысяча 158 тонн), Китай (698 тонн), Корея (757 тонн), Казахстан (366 тонн), Польша (38 тонн), США (13,3 тонны).

Увеличился также объем экспорта товаров легкой промышленности. Так, если в 2022 году (январь - август) носочных изделий продано 15,7 миллиона штук, в 2021-м всего 1,1 миллиона штук. Большой объем этого товара Кыргызстан закупает у Китая (69 миллионов пар) и Кореи (1,9 миллиона пар).

В тоже время ночные сорочки мы больше производим и меньшую долю импортируем. В 2022 году (январь - август) всего импортировано 4,5 миллиона штук, а экспортировано в Россию - 17,6 миллиона штук.

Экспорт сумок из Кыргызстана также заметно увеличился. Этот товар продан в Россию в текущем году (январь - август) в объеме 2,1 миллиона штук, в то время как за аналогичный период прошлого года объем экспорта составлял всего 520 штук. Вместе с тем Кыргызстан закупает большую часть сумок у Китая (58 тысяч штук) и Турции (3,4 тысячи).

Вывод Factcheck.kg: Кыргызстан увеличил объем экспорта товаров в Россию с начала 2022 года в два раза. Среди экспортированных товаров можно отметить значительный рост тех самых, которые попали под санкции: парфюм, косметические средства, мыломоющие, предметы одежды и сумки.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667723040


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