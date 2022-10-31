Пекин и Ханой шлют миру особый сигнал, - Григорий Трофимчук

13:27 06.11.2022

31.10.2022

России важно не упустить момент нового сближения двух ее генеральных партнеров



Об авторе: Григорий Павлович Трофимчук – эксперт-международник.



Наблюдатели стали обращать внимание на первые официальные встречи лидеров государств сразу после их избрания как на особый знак. В свою очередь, лидеры тоже оценили значение первых встреч для мирового сообщества и целенаправленно стали высылать сигнал миру.



Главные выборы прошедших недель связаны с XX съездом Компартии Китая, на котором председателем КНР вновь стал Си Цзиньпин. Он же является генеральным секретарем ЦК КПК, о чем у нас вспоминают реже, однако этот факт имеет значение не только для самого Китая, но и для Азии.



Все факторы совместились, когда стало ясно, что первая встреча седьмого председателя КНР будет связана с официальным визитом генерального секретаря Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонга. Миру выслан сигнал, что отношения Китая и Вьетнама выходят на новый уровень, становясь одной из основ безопасности в Азии и международном масштабе, что социалистическая, по большому счету народная идеология двух стран имеет основополагающее значение.



О Си Цзиньпине сказано много. Необходимо добавить, что его собеседник Нгуен Фу Чонг в частности и Коммунистическая партия Вьетнама в целом сыграли не менее важную роль в поддержании стабильности Азии, в ориентации руководства страны для достижения успехов в основных областях: политической, социальной, культурной. Вместе они сделают больше, поэтому встреча генеральных секретарей Си Цзиньпина и Нгуен Фу Чонга уже сама по себе становится сигналом. Это первый зарубежный визит Нгуен Фу Чонга после переизбрания его на высший партийный пост. Главное, чтобы символизм отразился и на практической стороне сотрудничества с учетом того, что Российская Федерация является для Пекина и Ханоя всеобъемлющим стратегическим партнером.



За последнее время установлена надежная линия связи КПК-КПВ, которую обе стороны поддерживают на самом высоком уровне. Эта сфера получает новое наполнение, с механизмами обмена между партийными комитетами. Существует некоторое препятствие, связанное с последствиями COVID-19, борьба с которыми и в Китае, и во Вьетнаме ведется в усиленном режиме. Но для ведущих компартий Азии это не те рубежи, которые нельзя преодолеть, поэтому в ряде случаев применяются гибкие, высокоэффективные формы взаимодействия.



В период 2020–2022 годов между генеральными секретарями двух партий состоялось четыре телефонных разговора: в январе 2020, сентябре 2020, феврале 2021 и сентябре 2021 года. Два партийных лидера ежегодно посылают друг другу подарки по случаю традиционного Нового года, связанные с фактором двух этнических групп и персональных дней рождения, поздравления накануне главных праздников двух стран. Регулярно организуются теоретические семинары для обмена опытом в сфере партийного строительства и национального управления. На данный момент организовано уже 16 таких семинаров.



Благодаря этому эффективно продвигается китайско-вьетнамское сотрудничество и по государственным каналам. Укрепляется взаимодействие таких секторов, как дипломатия, оборона и безопасность. Возможно, мимо российских наблюдателей прошло учреждение в 2006 году Руководящего комитета по двустороннему сотрудничеству между Китаем и Вьетнамом. На сегодняшний день таких встреч было уже 14, в этих рамках достигнуто много практических результатов, в частности преодолены трудности, связанные с эпидемией. В очной форме успешно проведены заседания комитета во вьетнамском Ханое (сентябрь 2021-го) и китайском Наньнине (июль 2022 года).



Двусторонние отношения укреплялись и в межрегиональном формате, особенно между пограничными территориями. Не будем вспоминать, что происходило на китайско-вьетнамской границе в прошлом, но бывшие советские граждане могут сравнить те исторические сложности с современным развитием приграничья. Это также способствует укреплению взаимной дружбы, преодолению шероховатостей.



Одной из трудностей является территориальный спор в Южно-Китайском (Восточном) море, который Пекину и Ханою следует взаимовыгодно разрешить. По "морскому вопросу" стороны поддерживали переговоры на всех уровнях, не уходя от внятных формулировок, добившись прогресса в наиболее чувствительных сферах. Ими подписано соглашение о сотрудничестве по исследовательскому проекту, связанному с геологической средой и геологическими опасностями в дельте Красной реки и дельте реки Чыонгзянг, с обязательством продолжать исследования и в ближайшее время достичь обязывающего соглашения. Документ должен включить в себя создание горячей линии по нештатным случаям промысловой деятельности в акваториях между Китаем и Вьетнамом.



Двусторонний товарооборот, несмотря ни на что, сохранил хорошую динамику роста на фоне негативного влияния пандемии на торговлю стран мира. Вьетнам неизменно является крупнейшим торговым партнером Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с 2016 года, шестым по величине торговым партнером Китая с 2020 года. В 2021 году общий товарооборот между Вьетнамом и Китаем достиг 165,9 млрд долл., увеличившись на 24,6% по сравнению с 2020-м (по китайским данным, 230,2 млрд долл., что на 19,7% больше и составляет четвертую часть товарооборота между Китаем и АСЕАН). А за первые восемь месяцев 2022 года импортно-экспортный оборот между двумя странами достиг 117,4 млрд долл., что на 10,8% больше, чем за тот же период 2021 года.



На вторую половину 2022 года Китай занял шестое место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, с 3453 действующими проектами, общий зарегистрированный капитал которых достигает 22,42 млрд долл. За восемь месяцев 2022 года Китай занял четвертое место из 94 стран и территорий, инвестировавших во Вьетнам со 143 проектами, общий капитал которых достиг 1,4 млрд долл.



Сотрудничество в области здравоохранения, профилактика заболеваний и борьба с COVID-19 являются ярким звеном в отношениях между двумя странами. Китай поставляет вакцины во Вьетнам в наибольших объемах, причем оперативно. К концу 2021 года Китай предоставил Вьетнаму 7,3 млн доз вакцины, а на коммерческой основе еще 45 млн.



Это огромное социалистическое хозяйство, с элементами рыночной экономики, является предметом главной заботы высших партийных лиц КНР и СРВ. Без партийного контроля нет эффективной работы правительств. Сегодня, когда весь мир и Азия вошли в непростую эпоху, надежность линии Китай-Вьетнам получает особое значение. Пожелаем успеха встрече Си Цзиньпина и Нгуен Фу Чонга.



России важно не упустить новый старт в отношениях между ее двумя "генеральными" партнерами в ключевой части света.