Масимов обвинил в "январском" заговоре Кулибаева и обеих дочерей Назарбаева

13:41 06.11.2022

НАЗАРБАЕВА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ОБВИНИЛИ В ЯНВАРСКОМ МЯТЕЖЕ

Январский мятеж в Казахстане заказал сам Нурсултан Назарбаев, такие показания дал бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Он с тех пор арестован и предстал перед судом.



Назарбаева и его окружение обвинили в январском мятеже

По его словам, предстояло захватить пост премьер-министра, изолировать Токаева и перекроить все органы власти.



Он также указал на причастных к заговору. Это зять Назарбаева Тимур Кулибаев, его дочери Дарига и Алия Назарбаевы, спикер парлдамента Нурлан Нигматуллин.