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|Масимов обвинил в "январском" заговоре Кулибаева и обеих дочерей Назарбаева
13:41 06.11.2022
НАЗАРБАЕВА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ ОБВИНИЛИ В ЯНВАРСКОМ МЯТЕЖЕ
Январский мятеж в Казахстане заказал сам Нурсултан Назарбаев, такие показания дал бывший глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов. Он с тех пор арестован и предстал перед судом.
Назарбаева и его окружение обвинили в январском мятеже
По его словам, предстояло захватить пост премьер-министра, изолировать Токаева и перекроить все органы власти.
Он также указал на причастных к заговору. Это зять Назарбаева Тимур Кулибаев, его дочери Дарига и Алия Назарбаевы, спикер парлдамента Нурлан Нигматуллин.