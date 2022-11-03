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|Узбекский банк "Туркестан" облапошил своих вкладчиков на 59 млрд сумов
13:44 06.11.2022
БАНК "ТУРКЕСТАН" ОБМАНУЛ СВОИХ ВКЛАДЧИКОВ НА 59 МИЛЛИАРДОВ СУМОВ
57 миллиардов сумов не могут вернуть со своих счетов вкладчики банка "Туркестан"-он в эти дни ликвидируется.
Банк "Туркестан" обманул своих вкладчиков на 59 миллиардов сумов
Людей просто обманули при заключении договоров. От них скрыли, что это субординированный долг самого разорившегося банка, который не защищен государством извещает ЦБ республики. И теперь 57 физических лиц кусают локти и намерены обратиться в прокуратуру.