Главком ВСУ Залужный вляпался в секс-скандал. Слишком много ППЖ - полевых походных жен

16:38 06.11.2022

Секс и коррупция. Главком ВСУ Залужный попал в скандал



Сергей Вредников



Хакерский канал "Джокер ДНР" выдал очередную порцию компромата в отношении главкома ВСУ Валерия Залужного – он вел фривольные переписки со смазливыми подчиненными, одаривая их дорогостоящими подарками – фактически, забирая матчасть у воюющих на фронте.



История грозит стать темным пятном не только в биографии Залужного как семьянина, но и серьезно подпортить карьерные перспективы украинского генерала, передает корреспондент "ПолитНавигатора".



Несколько дней назад русские хакеры из "Джокера" уже публиковали взломанные данные из американской программы управления войсками "DELTA", а также получали доступ к личной странице главкома ВСУ. Залужный, восстановив контроль над страницей, разразился злобным ответом.



"Циничные тварюки не имеют моральных убеждений… Проще всего сломать мой личный Инстаграм, не связанный с моей профессиональной деятельностью… Этот случай еще раз доказывает, что орков нужно уничтожить! Мы убьем их всех", – написал истеричный пост украинский командующий.



Выдержав паузу, "Джокер ДНР" опубликовал новую порцию данных со страницы главкома – на этот раз переписку Залужного с сослуживицами, доказывающую, что инстаграм генерала не такой-то уж и личный, раз посредством его идет нецелевое использование армейского имущества в воюющей стране.



"Пока гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности.



Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой. Они не такие красивые и нежные.



В этих переписках много интересного. И в этом видео-обзоре нет диалогов с семьей, а только все по вопросам работы. Просто, теперь эти телочки будут знать о существовании друг друга, но это ничего страшного, а наоборот, даже реклама…



И да, на фотографиях представлены не все фаворитки", – говорится в комментарии к 25-минутному видео, где хакеры демонстрируют всю подноготную украинского командующего.







"А вообще он красавчик. Живет на полную, ни в чем себе не отказывает, в каждом городе его ждет молодая военнослужащая, американские журналы ставят его на обложку, гибель каких-то нацистских дурачков его вообще не колышет. И у него есть вкус. Похоже даже на план – чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!" – откровенно издеваются над главкомом ВСУ авторы канала.



Член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова с недоумением отнеслась к гневной реакции Залужного на взлом своей "не связанной с профессиональной деятельностью" страницы.



"Прямо удивительно, что человек, распахивающий города артиллерией, все еще имеет иллюзии о том, что его профессиональная деятельность никак не отразится на его жизни и жизни его детей. Или даже, что после массовых убийств людей под его командованием, его семья и дети, и его Инстаграм – это не его профессиональная жизнь…



А то получается, я в Донецке или в Мариуполе вашего ребеночка Хаймерсом убил, но это – просто работа. А в жизни, простите, в Инстаграме я хороший", – прокомментировала правозащитник.



Также она поделилась впечатлениями о "слитой" переписки украинского главкома.



"Начала смотреть видео взломанной Джокером ДНР личной переписки главкома Украины Залужного с девчонками в Инстаграме. Сердечки, колечки, шуры-муры. Но быстро поняла, что даже у меня – не главкома – нет столько времени на прочтение длинных сообщений, которые Залужный писал девчонкам. А он его где-то брал", – отметила Ахмедова.



Мысль развивает политолог Сергей Марков.



"Откуда командующий ВСУ имеет столько свободного времени? Это подтверждает версию, что Залужный и видимо Зеленский, это просто куклы с украинскими паспортами. А реально ВСУ управляют полностью иностранцы. А украинские рабы гибнут в окопах за Байдена и Блинкен в то время как их командующий гуляет с их девушками.



Единственное, что всех удивляет, что глава ВСУ генерал Залужный не гей. По общей логике, раз он служит американцам и натовцам, то должен доказать свою приверженность ценностям НАТО и обязательно спать не только с девушками военными, но и с офицерами", – написал эксперт.



А радиоведущий Дмитрий Конаныхин обращает внимание на еще одну компрометирующую Залужного деталь.



"Вы обратили внимание, что для любовных утех щирые украинцы используют родной русский язык? Правильно, чтобы не ржать от этих всех пiхв и нацюцюрников".



Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что Залужный может поплатиться политической карьерой (в последнее время ему пророчили замену Владимира Зеленского в будущем).



"С тем взломом инсты За все оказалось хуже. Россия скачала дамп личных переписок… думаю политкарьеру можно пока ставить на паузу", – рассуждает Чаплыга в своем блоге.