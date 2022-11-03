|18:55 Россия, АСЕАН и сингапурская ложка дегтя, - Д.Нефедов
18:49 Битва за мозги: России нужно министерство пропаганды или нет?
18:28 Крах цивилизации покемонов, - Валерий Воробьев
18:27 Путин закрыл дверь в прошлое, - Михаил Хазин
16:13 Европу охватила дровяная лихорадка, - Д.Золотарева
16:12 Неандертальцев погубила не война, а... секс, - Лаура Байсас
16:11 Это необратимо. Мозг Байдена разлагается, - Андреа Уидбург
13:43 Запад теряет Украину. Генерал Суровикин включил режим "Армагеддон"
12:48 Токаев сам себе урезал полномочий (мелких и ненужных)
12:22 Китай выигрывает торговую войну у США, - Иван Рыбин
00:57 Кто победит на промежуточных выборах в США 8 ноября? - В.Прохватилов
00:55 Влияние и поглощение: IT-гигантам запретят манипулировать пользователями
00:52 Иранцы высмеяли Зеленского из-за постановочного фото с дроном
00:48 Серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации, - В.Катасонов
00:38 Украинский след подводного Глейвица, - Ю.Борисов
|Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
16:44 06.11.2022
Текст: Антон Никитин
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев в преддверии выборов в Конгресс, выразил сомнения в том, что при нынешней власти Соединенные Штаты смогут просуществовать два года.
"Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней", – приводит его слова РИА "Новости".
Трамп выразил уверенность, что Штаты "никогда не пребывали в столь плохом состоянии, как сейчас", указав на потерю Вашингтоном авторитета на мировой арене. "Нас не уважают нигде…" – сказал он. "Нет ничего хорошего, что я мог бы сказать о состоянии этой страны", – добавил Трамп.
Экс-президент призвал сограждан, "стремящихся предотвратить разрушение своей страны и спасти американскую мечту", проголосовать 8 ноября за Республиканскую партию "большой красной волной" (красный – традиционный цвет республиканцев в США).
Ранее американские СМИ сообщили, что с сентября действующий президент США Джо Байден и его жена Джилл устраивают встречи со старшими советниками в Белом доме по подготовке к возможному участию в президентских выборах 2024 года.