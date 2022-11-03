Трамп усомнился в способности США просуществовать два года

16:44 06.11.2022

Текст: Антон Никитин



Бывший президент США Дональд Трамп, выступая в штате Пенсильвания в поддержку своих однопартийцев в преддверии выборов в Конгресс, выразил сомнения в том, что при нынешней власти Соединенные Штаты смогут просуществовать два года.



"Эта страна – я не знаю, сможет ли она просуществовать еще два года. Вот что происходит с ней", – приводит его слова РИА "Новости".



