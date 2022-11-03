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|Задержан хоким Тахиаташского района Каракалпакии Маткаримов. Вымогал у фермеров
16:46 06.11.2022
Задержан хоким Тахиаташского района
Хоким Тахиаташского района Илхом Маткаримов задержан по подозрению в получении у руководителя фермерского хозяйства 100 млн сумов.
Хоким Тахиаташского района Илхом Маткаримов был задержан по подозрению в получении у руководителя фермерского хозяйства 100 млн сумов путем мошенничества. Задержание произошло 1 ноября, прокуратура Каракалпакстана сообщила об этом 5 ноября.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество), статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.
Следственные действия по уголовному делу ведутся прокуратурой Каракалпакстана.
В прокуратуре опровергли сообщения в социальных сетях об обвинении и задержании супруги Илхома Маткаримова.