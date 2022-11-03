Задержан хоким Тахиаташского района Каракалпакии Маткаримов. Вымогал у фермеров

16:46 06.11.2022

Задержан хоким Тахиаташского района



Хоким Тахиаташского района Илхом Маткаримов задержан по подозрению в получении у руководителя фермерского хозяйства 100 млн сумов.



Хоким Тахиаташского района Илхом Маткаримов был задержан по подозрению в получении у руководителя фермерского хозяйства 100 млн сумов путем мошенничества. Задержание произошло 1 ноября, прокуратура Каракалпакстана сообщила об этом 5 ноября.



По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 168 (мошенничество), статье 25 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 2 статьи 211 (дача взятки) Уголовного кодекса Узбекистана.



Следственные действия по уголовному делу ведутся прокуратурой Каракалпакстана.



В прокуратуре опровергли сообщения в социальных сетях об обвинении и задержании супруги Илхома Маткаримова.