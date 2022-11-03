|В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"
16:55 06.11.2022
В Ташкенте вновь начали клеить стикеры "СТОПХАМ"
Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Жители Ташкента, похоже, берут в свои руки решение одной из самых главных проблем на столичных дорогах – парковки в неположенном месте. Многие водители оставляют свои авто прямо на тротуарах и пешеходных переходах, осложняя и так непростую жизнь жителей, для которых переход дороги становится чем-то вроде преодоления полосы препятствий. Простые разговоры с такими "крутыми водилами" не помогают, поэтому в дело идут наклейки "СТОПХАМ" на лобовое стекло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
На днях корреспондент Podrobno.uz оказался очевидцем того, как столичные жители пытаются бороться с "оленями" на дорогах. В центре города на так называемой посольской улице особо отличившимся водителям неизвестные оставили призы в виде наклеек на стекло.
Отметим, что "СТОПХАМ" – это международное движение, выступающее против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил парковки. В некоторых соседних странах участники движения фиксируют на видеокамеру правонарушения и иные незаконные действия автолюбителей и загружают в Интернет в виде отдельных выпусков. В Ташкенте последователи "СТОПХАМ" пока ограничились только наклейками на лобовых стеклах нарушителей. Интересно, что подобные наклейки эпизодически появлялись в городе в 2014 и 2017 годах, но серьезного развития тогда движение не получило.
При этом напомним, что клеить наклейки – это незаконно несмотря на то, что водитель сам нарушает правила дорожного движения. Тех, кто это делает, могут привлечь за мелкое хулиганство или порчу имущества.
Интересно, что большая часть местных жителей поддержала этот душевный порыв, призвав и дальше наказывать других неправильно паркующихся водителей. С другой стороны, были и те, кто защищал их, говоря, что нельзя отдавать правосудие в руки толпы. Посмотрим, насколько заразителен будет пример в этот раз, и сможет ли зародиться новое движение, аналогичное российскому "СТОПХАМ", в Ташкенте.
Однако это не отменяет крайне сложного положения в этой сфере в столице. С одной стороны, значительная часть центральных улиц Ташкента просто не приспособлена для цивилизованных парковок. Ситуацию усложняет и огромное число запретительных знаков, адекватность установки которых вызывает сомнение. Как изменить ситуацию? Эксперты говорят о необходимости частичного пересмотра размещения этих запретительных знаков и строительства многоэтажных парковок в центре города.
При всем этом существует и другая проблема – отсутствие элементарного уважения одних водителей к другим. Как только не оставляют свои машины – под светофорами, на пешеходных переходах, блокируя две полосы из трех существующих. Людям приходится ждать часами, когда один вот из таких "оленей" вернется к своему авто и освободит проезд другим.