 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.11.2022
16:59  Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании
16:55  В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"
16:46  Задержан хоким Тахиаташского района Каракалпакии Маткаримов. Вымогал у фермеров
16:45  Теракт на "Северных потоках" может подорвать нынешнюю Европу, - Глеб Простаков
16:44  Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
16:38  Главком ВСУ Залужный вляпался в секс-скандал. Слишком много ППЖ - полевых походных жен
13:44  Узбекский банк "Туркестан" облапошил своих вкладчиков на 59 млрд сумов

13:41  Масимов обвинил в "январском" заговоре Кулибаева и обеих дочерей Назарбаева
13:27  Пекин и Ханой шлют миру особый сигнал, - Григорий Трофимчук
11:24  Как Россия обходит санкции через Кыргызстан
10:52  Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию
08:25  По областям Киргизии стартовали региональные курултаи. Лишь бы не работать...
00:26  Неожиданная угроза энергосистеме США, - А.Кренгель
00:24  Россия может и должна освободиться от импортного засилья, - В.Катасонов
Суббота, 05.11.2022
18:55  Россия, АСЕАН и сингапурская ложка дегтя, - Д.Нефедов
18:49  Битва за мозги: России нужно министерство пропаганды или нет?
18:28  Крах цивилизации покемонов, - Валерий Воробьев
18:27  Путин закрыл дверь в прошлое, - Михаил Хазин
16:13  Европу охватила дровяная лихорадка, - Д.Золотарева
16:12  Неандертальцев погубила не война, а... секс, - Лаура Байсас
16:11  Это необратимо. Мозг Байдена разлагается, - Андреа Уидбург
13:43  Запад теряет Украину. Генерал Суровикин включил режим "Армагеддон"
12:48  Токаев сам себе урезал полномочий (мелких и ненужных)
12:22  Китай выигрывает торговую войну у США, - Иван Рыбин
00:57  Кто победит на промежуточных выборах в США 8 ноября? - В.Прохватилов
00:55  Влияние и поглощение: IT-гигантам запретят манипулировать пользователями
00:52  Иранцы высмеяли Зеленского из-за постановочного фото с дроном
00:48  Серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации, - В.Катасонов
00:38  Украинский след подводного Глейвица, - Ю.Борисов
Пятница, 04.11.2022
22:31  США подарили Узбекистану 50 "легких тактических боевых машин Polaris MRZR". Гонять кыргызов?
21:03  В Белом доме попытались объяснить слова Байдена об "освобождении" Ирана
19:42  The Hill: решение Сунака о запрете фрекинга стало подарком для Путина
17:21  "Генерал Мороз" хорошо отрезвляет немцев, - "Взгляд"
17:15  Что в Британии пошло не так? - Politico
17:09  Байден может уйти до окончания срока. Задрал всех, - Washington Times
16:27  За трупы шахтеров Казправительство взыщет с "АрселорМиттал" "большой штраф"
15:30  Бишкек. Арестованные кыроппозиционеры начали объявлять голодовку
14:59  Казнацбанк выпустил монету в честь пулеметчицы Героя Советского Союза Маншук Маметовой
10:32  Что стоит за возвращением России в "зерновую сделку", - Сергей Колясников
09:27  США и КНДР обменялись ядерными угрозами: "Совершили необратимую грубую ошибку"
00:52  Мир на переломе. Часть 1, - Андрей Фурсов
00:49  В ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
00:44  В Ташкенте выставкой чествуют память "Шараф Рашидов: политик и дипломат"
00:24  Хлебный голод. На Западе стремительно растут цены на основной продукт питания, - А.Соколов
00:08  Мировой спрос на золото бьет рекорды. А Банк России продолжает играть в поддавки, - В.Катасонов
00:06  Как русские и половцы едва не остановили монголо-татар. 800-летию битвы на Калке
Четверг, 03.11.2022
21:09  Хакер Джокер взломал аккаунт главнокомандующего ВСУ Залужного
20:28  Не жужжать! В Казахстане для полетов дронов введут новые требования
20:23  Самоварное золотишко. Драгоценности в Казахстане продаются без подтвержденных проб
20:08  Ашхабад сближается с Москвой. Визитом старого Аркадага, - В.Панфилова
17:53  Глава Комитета торговли Казахстана Казанбаев будет уволен за бардак с ценами
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"
16:55 06.11.2022

В Ташкенте вновь начали клеить стикеры "СТОПХАМ"

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Жители Ташкента, похоже, берут в свои руки решение одной из самых главных проблем на столичных дорогах – парковки в неположенном месте. Многие водители оставляют свои авто прямо на тротуарах и пешеходных переходах, осложняя и так непростую жизнь жителей, для которых переход дороги становится чем-то вроде преодоления полосы препятствий. Простые разговоры с такими "крутыми водилами" не помогают, поэтому в дело идут наклейки "СТОПХАМ" на лобовое стекло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



На днях корреспондент Podrobno.uz оказался очевидцем того, как столичные жители пытаются бороться с "оленями" на дорогах. В центре города на так называемой посольской улице особо отличившимся водителям неизвестные оставили призы в виде наклеек на стекло.

Отметим, что "СТОПХАМ" – это международное движение, выступающее против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил парковки. В некоторых соседних странах участники движения фиксируют на видеокамеру правонарушения и иные незаконные действия автолюбителей и загружают в Интернет в виде отдельных выпусков. В Ташкенте последователи "СТОПХАМ" пока ограничились только наклейками на лобовых стеклах нарушителей. Интересно, что подобные наклейки эпизодически появлялись в городе в 2014 и 2017 годах, но серьезного развития тогда движение не получило.

При этом напомним, что клеить наклейки – это незаконно несмотря на то, что водитель сам нарушает правила дорожного движения. Тех, кто это делает, могут привлечь за мелкое хулиганство или порчу имущества.

Интересно, что большая часть местных жителей поддержала этот душевный порыв, призвав и дальше наказывать других неправильно паркующихся водителей. С другой стороны, были и те, кто защищал их, говоря, что нельзя отдавать правосудие в руки толпы. Посмотрим, насколько заразителен будет пример в этот раз, и сможет ли зародиться новое движение, аналогичное российскому "СТОПХАМ", в Ташкенте.

Однако это не отменяет крайне сложного положения в этой сфере в столице. С одной стороны, значительная часть центральных улиц Ташкента просто не приспособлена для цивилизованных парковок. Ситуацию усложняет и огромное число запретительных знаков, адекватность установки которых вызывает сомнение. Как изменить ситуацию? Эксперты говорят о необходимости частичного пересмотра размещения этих запретительных знаков и строительства многоэтажных парковок в центре города.

При всем этом существует и другая проблема – отсутствие элементарного уважения одних водителей к другим. Как только не оставляют свои машины – под светофорами, на пешеходных переходах, блокируя две полосы из трех существующих. Людям приходится ждать часами, когда один вот из таких "оленей" вернется к своему авто и освободит проезд другим.

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667742900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Маулен Ашимбаев: "Принятые Конституционные законы - важный шаг к построению Справедливого Казахстана"
- "Нас такая ситуация не устраивает"
- Приоритеты Токаева в аграрном секторе обсудили сторонники кандидата с жителями области Жетысу
- Рейтинг управленческой элиты за III квартал 2022 года
- Казахстан и Иран подписали меморандум об увеличении грузопотока товаров с 1 до 4 млн тонн в год
- Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности государств – участников СНГ
- Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам децентрализации полномочий между уровнями госуправления
- Министр по ЧС и Аким Карагандинской области прокомментировали ситуацию на шахте имени Ленина
- Как Узбекистан форматирует Центральную Азию под свои интересы
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  