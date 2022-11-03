В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"

16:55 06.11.2022

В Ташкенте вновь начали клеить стикеры "СТОПХАМ"



Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Жители Ташкента, похоже, берут в свои руки решение одной из самых главных проблем на столичных дорогах – парковки в неположенном месте. Многие водители оставляют свои авто прямо на тротуарах и пешеходных переходах, осложняя и так непростую жизнь жителей, для которых переход дороги становится чем-то вроде преодоления полосы препятствий. Простые разговоры с такими "крутыми водилами" не помогают, поэтому в дело идут наклейки "СТОПХАМ" на лобовое стекло, сообщает корреспондент Podrobno.uz.



