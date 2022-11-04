Друзья познаются... Си Цзиньпин заявил, что Китай на стороне ЕС в украинском вопросе

23:01 06.11.2022

Елена Горшкова

04 ноября 2022

Консульство КНР. Екатеринбург, кнр, флаг китая, китайская народная республика, консульство китайской народной республики, консульство кнр, флаг кнр, флаг китайской народной республики

В Китае заявили о необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине



Китай поддерживает позицию Евросоюза по конфликту на Украине. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.



"Си Цзиньпин отметил, что Китай поддерживает Германию и ЕС в их важной роли в продвижении мирных переговоров и содействии созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности. В нынешних условиях международное сообщество должно совместно поддержать все усилия по мирному урегулированию украинского кризиса", - сообщается на сайте МИД Китая.



Также Шольц призвал Китай повлиять на Россию для решения конфликта на Украине, передает телеканал 360. Встреча двух лидеров прошла 4 ноября в Пекине. Во время визита Си Цзиньпин не стал жать руку канцлеру Германии, мероприятие проходило в условиях ковидных ограничений.



Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В первые месяцы конфликта стороны проводили переговоры, но не пришли к урегулированию ситуации. В результате обсуждение было приостановлено. Президент Украины Владимир Зеленский отказывается от переговоров, отмечал президент РФ Владимир Путин.