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Ударный ракето-обмен. К обострению обстановки в Северо-Восточной Азии, - А.Кошкин
00:09 07.11.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 06.11.2022

Вашингтон и Сеул грозят Пхеньяну армадой в 240 военных самолетов

Ситуация на Корейском полуострове становится все более напряженной. Отвечая на нацеленные против КНДР провокационные американо-южнокорейские военные маневры, Пхеньян осуществил серию испытательных запусков баллистических ракет в сторону Японского и Желтого морей.

США и Южная Корея с начала прошлой недели с целью демонстрации силы проводили самые масштабные за пять лет совместные учения вооруженных сил двух стран Vigilant Storm с привлечением около 240 самолетов. Сообщалось, что после очередных пусков межконтинентальной баллистической ракеты Вашингтон и Сеул решили продлить сроки проведения маневров, которые должны были завершиться 4 ноября.

По сообщениям из Сеула, КНДР подняла в воздух 180 самолетов, в том числе бомбардировщики и истребители семейства Су и МиГ. Со своей стороны Южная Корея в рамках совместных с США учений привлекла к полетам около 80 самолетов, в том числе истребители F-35A, оснащенные технологией "стелс". Неуклюже перекладывая ответственность за напряженность на КНДР, южнокорейская сторона заявляет: "Наша армия в сотрудничестве с США внимательно следит за действиями северокорейских вооруженных сил и поддерживает готовность на случай новых провокаций".

КНДР назвала решение продлить маневры "опасной, необратимой и грубой ошибкой". Видимо, по инициативе Японии и США вопрос о запусках северокорейских ракет был вынесен на обсуждение на заседании глав внешнеполитических ведомств G7 в Мюнстере (ФРГ).

В распространенном 4 ноября совместном заявлении участников встречи отмечается: "Мы, члены G7, решительно осуждаем беспрецедентную серию незаконных пусков баллистических ракет, проведенных КНДР в 2022 году, в том числе межконтинентальных баллистических ракет, а также пуск баллистической ракеты средней дальности 4 октября 2022 года, который был безрассудно произведен над Японией. Мы призываем КНДР немедленно прекратить свою дестабилизирующую деятельность, полностью соблюдать все юридические обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН, полностью соблюдать ДНЯО и гарантии МАГАТЭ".

Страны G7 "по-прежнему привержены сотрудничеству со всеми партнерами для достижения цели установления постоянного мира на Корейском полуострове и поддержания международного порядка, основанного на правилах (?! - А.К.)", лицемерно отмечается в заявлении глав МИД.

Западные союзники вознамерились не только осудить ракетные запуски КНДР и обложить это государство дополнительными экономическими санкциями через решение Совета Безопасности ООН. Как сообщает японское информационное агентство "Киодо цусин", "Соединенные Штаты отметили во время заседания, что 13 из 15 членов Совета согласились с карательными мерам против Северной Кореи, которая продолжила испытательные пуски баллистических ракет вопреки прошлым резолюциям Совета".

В провале принятия "карательных мер" против КНДР были обвинены Россия и Китай, заблокировавшие соответствующую резолюцию СБ. "Совет Безопасности ООН остался расколотым по поводу того, как бороться с продолжающимися запусками баллистических ракет Северной Кореей, не сумев преодолеть разрыв между постоянными членами, обладающими правом вето... Пхеньян пользуется "полной защитой" со стороны двух других членов Совета, сказала посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд, имея в виду Китай, ключевого благотворителя Северной Кореи, и Россию", - пишет "Киодо цусин".

Обосновывая свою позицию, представители КНР и РФ в Совете Безопасности возложили ответственность за усиление напряженности вокруг Корейского полуострова на США и Южную Корею.

Ракетные пуски КНДР являются следствием конфронтационной активности США, заявила на заседании СБ ООН зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева. "В последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова имеет опасную тенденцию к обострению. США и их союзники в регионе возобновили с августа масштабную военно-тренировочную деятельность", - сказала Евстигнеева. И добавила: "Очевидно, что ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной конфронтационной военной активности Соединенными Штатами Америки, которая бьет как по их же партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом".

Позиция Пхеньяна по поводу причин обострения обстановки в Северо-Восточной Азии изложена в заявлении для печати МИД КНДР, в котором указано, что, если США не хотят возникновения серьезных событий, которые нанесут ущерб их безопасности, они должны немедленно прекратить провокационные совместные военно-воздушные учения Vigilant Storm.

"Крайняя военная конфронтационная истерика США оказывает серьезное отрицательное влияние на обстановку безопасности в Северо-Восточной Азии в целом, выйдя за пределы Корейского полуострова. МИД КНДР расценивает безответственное и безрассудное поведение США как серьезное нарушение безопасности суверенного государства и наглый вызов чаяниям международного сообщества, желающего мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе, и решительно осуждает и отвергает такое поведение", - говорится в заявлении МИД КНДР.

Возлагая ответственность за спровоцированный всплеск напряженности на США, МИД КНДР отмечает, что цель Вашингтона и его союзников в регионе состоит в том, чтобы, "прибегая к санкциям, нажиму и военному шантажу, попытаться принудить КНДР к одностороннему разоружению".

Пхеньян предупреждает: "За продолжительной провокацией последуют продолжительные контрмеры. Еще раз определенно заявляем, что КНДР ни в коем случае не пропустит молча любые попытки враждебных сил, вознамерившихся нарушить суверенитет, интересы и безопасность республики, и решительно ответит сверхмощными контрмерами. Как бы ни развивалась ситуация в будущем, при любой непредсказуемой ситуации, мы отнюдь не отступим ни на шаг от справедливого пути защиты достоинства и суверенитета государства, безопасности народа. США не следует вести себя легкомысленно…"

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667768940


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