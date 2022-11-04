 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 07.11.2022
00:54  Россия вспомнила про мировое лидерство в выращивании конопли
00:37  Конец "эпохи Ле Пен": у французских националистов появился молодой лидер
00:21  Фигуры умолчания: кадровое затишье в Таджикистане продолжается, - Дарья Матяшова
00:09  Ударный ракето-обмен. К обострению обстановки в Северо-Восточной Азии, - А.Кошкин
Воскресенье, 06.11.2022
23:01  Друзья познаются... Си Цзиньпин заявил, что Китай на стороне ЕС в украинском вопросе
16:59  Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании.У кракодилов праздник
16:55  В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"

16:46  Задержан хоким Тахиаташского района Каракалпакии Маткаримов. Вымогал у фермеров
16:45  Теракт на "Северных потоках" может подорвать нынешнюю Европу, - Глеб Простаков
16:44  Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
16:38  Главком ВСУ Залужный вляпался в секс-скандал. Слишком много ППЖ - полевых походных жен
13:44  Узбекский банк "Туркестан" облапошил своих вкладчиков на 59 млрд сумов
13:41  Масимов обвинил в "январском" заговоре Кулибаева и обеих дочерей Назарбаева
13:27  Пекин и Ханой шлют миру особый сигнал, - Григорий Трофимчук
11:24  Как Россия обходит санкции через Кыргызстан
10:52  Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию
08:25  По областям Киргизии стартовали региональные курултаи. Лишь бы не работать...
00:26  Неожиданная угроза энергосистеме США, - А.Кренгель
00:24  Россия может и должна освободиться от импортного засилья, - В.Катасонов
Суббота, 05.11.2022
18:55  Россия, АСЕАН и сингапурская ложка дегтя, - Д.Нефедов
18:49  Битва за мозги: России нужно министерство пропаганды или нет?
18:28  Крах цивилизации покемонов, - Валерий Воробьев
18:27  Путин закрыл дверь в прошлое, - Михаил Хазин
16:13  Европу охватила дровяная лихорадка, - Д.Золотарева
16:12  Неандертальцев погубила не война, а... секс, - Лаура Байсас
16:11  Это необратимо. Мозг Байдена разлагается, - Андреа Уидбург
13:43  Запад теряет Украину. Генерал Суровикин включил режим "Армагеддон"
12:48  Токаев сам себе урезал полномочий (мелких и ненужных)
12:22  Китай выигрывает торговую войну у США, - Иван Рыбин
00:57  Кто победит на промежуточных выборах в США 8 ноября? - В.Прохватилов
00:55  Влияние и поглощение: IT-гигантам запретят манипулировать пользователями
00:52  Иранцы высмеяли Зеленского из-за постановочного фото с дроном
00:48  Серьезнейшая угроза экономической безопасности Российской Федерации, - В.Катасонов
00:38  Украинский след подводного Глейвица, - Ю.Борисов
Пятница, 04.11.2022
22:31  США подарили Узбекистану 50 "легких тактических боевых машин Polaris MRZR". Гонять кыргызов?
21:03  В Белом доме попытались объяснить слова Байдена об "освобождении" Ирана
19:42  The Hill: решение Сунака о запрете фрекинга стало подарком для Путина
17:21  "Генерал Мороз" хорошо отрезвляет немцев, - "Взгляд"
17:15  Что в Британии пошло не так? - Politico
17:09  Байден может уйти до окончания срока. Задрал всех, - Washington Times
16:27  За трупы шахтеров Казправительство взыщет с "АрселорМиттал" "большой штраф"
15:30  Бишкек. Арестованные кыроппозиционеры начали объявлять голодовку
14:59  Казнацбанк выпустил монету в честь пулеметчицы Героя Советского Союза Маншук Маметовой
10:32  Что стоит за возвращением России в "зерновую сделку", - Сергей Колясников
09:27  США и КНДР обменялись ядерными угрозами: "Совершили необратимую грубую ошибку"
00:52  Мир на переломе. Часть 1, - Андрей Фурсов
00:49  В ШОС хотят создать свою систему банковских платежей
00:44  В Ташкенте выставкой чествуют память "Шараф Рашидов: политик и дипломат"
00:24  Хлебный голод. На Западе стремительно растут цены на основной продукт питания, - А.Соколов
00:08  Мировой спрос на золото бьет рекорды. А Банк России продолжает играть в поддавки, - В.Катасонов
00:06  Как русские и половцы едва не остановили монголо-татар. 800-летию битвы на Калке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Фигуры умолчания: кадровое затишье в Таджикистане продолжается, - Дарья Матяшова
00:21 07.11.2022

ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ: КАДРОВОЕ ЗАТИШЬЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В октябре тенденция к ослаблению кадровой активности Эмомали #Рахмон'а продолжилась. В отличие от сентябрьских перестановок, октябрьские назначения в #Таджикистан'е не просто остались редкими – теперь Дворец Нации перестал сообщать о них публично. Тем не менее, ротации состоялись в ряде ведомств, а также на уровне регионов. Произошли изменения в ряде министерских коллегий, наиболее значимыми из которых можно считать перестановки в коллегии МВД. Обзор кадровых изменений в Таджикистане – в материале Ia-centr.ru.

В октябре официальный сайт Дворца Нации перестал сообщать о новых назначениях - ранее подобные документы публиковались в открытом доступе. Последние указы и постановления по кадровой политике, опубликованные на сайте администрации президента, датируются концом сентября. Информацию о ротациях теперь сообщают только местные СМИ – Sputnik Таджикистан и "Диалог". Ранее Ia-centr.ru отмечал, что правительство РТ, в целом, постепенно переходит к более "закрытому" режиму работы.

Министерство финансов
17 октября Эмомали Рахмон назначил трех новых членов коллегии Министерства финансов. Среди назначенцев особенно выделяется Дилшод Саидзода, сын генерала Мурода Саидова. Последний возглавляет Службу охраны президента РТ. С 1992 года генерал является телохранителем Рахмона и считается одной из самых влиятельных фигур в стране. Дилшод Саидзода ранее был известен как начальник Государственной инспекции пробирного надзора при Минфине. В 2020 году он также был избран депутатом Маджлиса народных депутатов города Душанбе.

Кроме того, в коллегию вошли Зафар Азими и Завкибек Шодиен. Азими в 2016-2020 годах работал зампредседателя Счетной палаты, после чего перешел на работу в Минфин. Завкибек Шодиен в 2021 года возглавил Департамент налоговой и доходной политики Министерства финансов. Ранее он являлся начальником Управления по усовершенствованию налогового законодательства в профильном комитете при правительстве.

Прежние члены коллегии – Назулло Абибуллоев, Темурали Афганов и Файзали Сафаров – покинули ее состав.

Представительство Минтруда
23 октября был освобожден от должности Захир Мирзозода, глава представительства Министерства труда, миграции и занятости населения РТ на территории России. Данный пост он занимал с мая 2015 года. В 2007-2013 годах он работал в Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника Управления продвижения инвестиций. Причиной нынешнего увольнения названа смена места работы. О новой должности Захира Мирзозоды, а также о назначении нового главы министерского представительства в России не сообщалось.

Архитектурно-строительный комитет
22 октября после тяжелой болезни скончался председатель Комитета архитектуры и строительства Таджикистана Махмадсаид Зувайдзода. Он был известен как опытный управленец: в 2009 году он возглавил компанию "Таджикцемент", с 2013 года возглавлял строительный департамент в Исполнительном аппарате президента РТ, а в 2017 году занимал пост первого заместителя мэра Душанбе. Комитет по архитектуре и строительству Зувайдзода возглавлял с 2020 года. Теперь в структуре ожидается новое назначение.

МВД
24 октября стало известно о назначении полковника Холмурода Джабборзоды новым членом коллегии Министерства внутренних дел РТ. С февраля 2022 года он руководит организационно-инспекционным департаментом внутри МВД. Введение в министерскую коллегию Джабборзоды, с 2009 года работающего по линии внутренней безопасности и инспекционного надзора в МВД, может свидетельствовать о стремлении Рахмона усилить собственный контроль над ведомством.

В той же логике можно рассматривать ослабление позиций влиятельных ведомственных управленцев. Одновременно с назначением Джаббарзоды Рахмон вывел из состава коллегии Шарифа Назарзоду и Карима Солиева. Показательно, что оба чиновника – генералы милиции с солидным послужным списком.

Так, Шариф Назарзода с 24 февраля 2022 года возглавил Управление МВД в ГБАО. На его счету – успешное завершение весенней антитеррористической операции в Горном Бадахшане. Кроме того, в 2007-2010 годах он являлся замглавы МВД Таджикистана. Карим Солиев с советских времен работал преподавателем уголовного права в ведомственных вузах Душанбе. В 2010-х годах он являлся замначальника Академии МВД Таджикистана, а с февраля 2022 года возглавил Управление международного сотрудничества МВД РТ.

Региональное управление
28 октября был назначен новый глава Варзобского района – местную администрацию возглавил Шарифхон Сафарзода. С июля 2022 года он исполнял обязанности районного руководителя. Ранее Сафарзода работал замруководителя района Исмоили Сомони (центральный район в Душанбе).

На должности руководителя Варзобской администрации Сафарзода сменил Мухамадулло Шерализоду, возглавлявшего район в 2018-2022 годах. После отставки с руководящего поста Шерализода в августе этого года был избран депутатом нижней палаты Маджлиси Оли от района Рудаки, сменив в этом качестве экс-депутата Хайриддина Усмонзоду.

В целом, снижение внутренней кадровой активности Рахмона можно объяснить тревожной международной обстановкой вокруг Таджикистана. Тем не менее, перестановки в коллегии МВД показывают, что президент стремится держать в своих руках контроль над силовыми ведомствами, постепенно ослабляя влиятельных ведомственных игроков.

Дарья Матяшова
Дата: Ноябрь 4, 2022

Источник - Ia-centr.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667769660


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О новых законах
- Ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу поручил Алихан Смаилов
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева посетил Жамбылскую область
- Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
- О региональной политике
- Пленум Национального совета Демпартии "Ак жол" приветствовал подписание Президентом законов в реализацию конституционной реформы
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы (начало)
- В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  