Фигуры умолчания: кадровое затишье в Таджикистане продолжается, - Дарья Матяшова

00:21 07.11.2022

ФИГУРЫ УМОЛЧАНИЯ: КАДРОВОЕ ЗАТИШЬЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В октябре тенденция к ослаблению кадровой активности Эмомали #Рахмон'а продолжилась. В отличие от сентябрьских перестановок, октябрьские назначения в #Таджикистан'е не просто остались редкими – теперь Дворец Нации перестал сообщать о них публично. Тем не менее, ротации состоялись в ряде ведомств, а также на уровне регионов. Произошли изменения в ряде министерских коллегий, наиболее значимыми из которых можно считать перестановки в коллегии МВД. Обзор кадровых изменений в Таджикистане – в материале Ia-centr.ru.



В октябре официальный сайт Дворца Нации перестал сообщать о новых назначениях - ранее подобные документы публиковались в открытом доступе. Последние указы и постановления по кадровой политике, опубликованные на сайте администрации президента, датируются концом сентября. Информацию о ротациях теперь сообщают только местные СМИ – Sputnik Таджикистан и "Диалог". Ранее Ia-centr.ru отмечал, что правительство РТ, в целом, постепенно переходит к более "закрытому" режиму работы.



Министерство финансов

17 октября Эмомали Рахмон назначил трех новых членов коллегии Министерства финансов. Среди назначенцев особенно выделяется Дилшод Саидзода, сын генерала Мурода Саидова. Последний возглавляет Службу охраны президента РТ. С 1992 года генерал является телохранителем Рахмона и считается одной из самых влиятельных фигур в стране. Дилшод Саидзода ранее был известен как начальник Государственной инспекции пробирного надзора при Минфине. В 2020 году он также был избран депутатом Маджлиса народных депутатов города Душанбе.



Кроме того, в коллегию вошли Зафар Азими и Завкибек Шодиен. Азими в 2016-2020 годах работал зампредседателя Счетной палаты, после чего перешел на работу в Минфин. Завкибек Шодиен в 2021 года возглавил Департамент налоговой и доходной политики Министерства финансов. Ранее он являлся начальником Управления по усовершенствованию налогового законодательства в профильном комитете при правительстве.



Прежние члены коллегии – Назулло Абибуллоев, Темурали Афганов и Файзали Сафаров – покинули ее состав.



Представительство Минтруда

23 октября был освобожден от должности Захир Мирзозода, глава представительства Министерства труда, миграции и занятости населения РТ на территории России. Данный пост он занимал с мая 2015 года. В 2007-2013 годах он работал в Государственном комитете по инвестициям и управлению госимуществом, где прошел путь от ведущего специалиста до начальника Управления продвижения инвестиций. Причиной нынешнего увольнения названа смена места работы. О новой должности Захира Мирзозоды, а также о назначении нового главы министерского представительства в России не сообщалось.



Архитектурно-строительный комитет

22 октября после тяжелой болезни скончался председатель Комитета архитектуры и строительства Таджикистана Махмадсаид Зувайдзода. Он был известен как опытный управленец: в 2009 году он возглавил компанию "Таджикцемент", с 2013 года возглавлял строительный департамент в Исполнительном аппарате президента РТ, а в 2017 году занимал пост первого заместителя мэра Душанбе. Комитет по архитектуре и строительству Зувайдзода возглавлял с 2020 года. Теперь в структуре ожидается новое назначение.



МВД

24 октября стало известно о назначении полковника Холмурода Джабборзоды новым членом коллегии Министерства внутренних дел РТ. С февраля 2022 года он руководит организационно-инспекционным департаментом внутри МВД. Введение в министерскую коллегию Джабборзоды, с 2009 года работающего по линии внутренней безопасности и инспекционного надзора в МВД, может свидетельствовать о стремлении Рахмона усилить собственный контроль над ведомством.



В той же логике можно рассматривать ослабление позиций влиятельных ведомственных управленцев. Одновременно с назначением Джаббарзоды Рахмон вывел из состава коллегии Шарифа Назарзоду и Карима Солиева. Показательно, что оба чиновника – генералы милиции с солидным послужным списком.



Так, Шариф Назарзода с 24 февраля 2022 года возглавил Управление МВД в ГБАО. На его счету – успешное завершение весенней антитеррористической операции в Горном Бадахшане. Кроме того, в 2007-2010 годах он являлся замглавы МВД Таджикистана. Карим Солиев с советских времен работал преподавателем уголовного права в ведомственных вузах Душанбе. В 2010-х годах он являлся замначальника Академии МВД Таджикистана, а с февраля 2022 года возглавил Управление международного сотрудничества МВД РТ.



Региональное управление

28 октября был назначен новый глава Варзобского района – местную администрацию возглавил Шарифхон Сафарзода. С июля 2022 года он исполнял обязанности районного руководителя. Ранее Сафарзода работал замруководителя района Исмоили Сомони (центральный район в Душанбе).



На должности руководителя Варзобской администрации Сафарзода сменил Мухамадулло Шерализоду, возглавлявшего район в 2018-2022 годах. После отставки с руководящего поста Шерализода в августе этого года был избран депутатом нижней палаты Маджлиси Оли от района Рудаки, сменив в этом качестве экс-депутата Хайриддина Усмонзоду.



В целом, снижение внутренней кадровой активности Рахмона можно объяснить тревожной международной обстановкой вокруг Таджикистана. Тем не менее, перестановки в коллегии МВД показывают, что президент стремится держать в своих руках контроль над силовыми ведомствами, постепенно ослабляя влиятельных ведомственных игроков.



Дарья Матяшова

Дата: Ноябрь 4, 2022