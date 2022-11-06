Конец "эпохи Ле Пен": у французских националистов появился молодой лидер

00:37 07.11.2022

Марин Ле Пен уступила первенство своему юному протеже



Крайне правое "Национальное объединение" Франции (бывший "Национальный фронт" избрало своим новым президентом вместо Марин Ле Пен 27-летнего Жордана Барделла, который присоединился к националистической партии еще подростком и стал протеже Марин Ле Пен.



Молодого выходца из парижского пригорода крайне правое "Национальное объединение" Франции (RN) избрало своим новым президентом вместо Марин Ле Пен. Как отмечает The Guardian, этот результат означает, что впервые с тех пор, как в 1972 году была создана партия - изначально "Национальный фронт", - ею не будет руководить Ле Пен.



Жордан Барделла, протеже Марин Ле Пен, который в течение года был исполняющим обязанности президента, с 85% против 15% проголосовавших членов партии победил 53-летнего Луи Алио, мэра Перпиньяна, партийного тяжеловеса, а также бывшего партнера Марин Ле Пен.



Когда Ле Пен объявила результат, раздались аплодисменты и овации. Передача лидерских функций происходит в напряженное время для "Национального объединения" ​​после того, как на прошлой неделе один из депутатов партии был отстранен от участия в парламенте за расистские высказывания.



Обращаясь к собравшимся, Марин Ле Пен сказала, что спустя более десяти лет пришло время уступить место кому-то новому. Отец Ле Пен, Жан-Мари, в 2011 году передал бразды правления младшей из своих трех дочерей, которая сменила название "Национального фронта" на партийной конференции в 2018 году.



Марин Ле Пен уходит с поста президента "Национального объединения", чтобы сосредоточиться на управлении своими действиями в Национальной ассамблее (нижней палате парламента Франции). Ожидается, что она по-прежнему будет обладать значительной властью в руководстве партии.



"Я не уезжаю из "Национального объединения" в отпуск. Я буду там, где я нужна стране", - заявила Ле Пен на партийном съезде в субботу. Ожидается, что в 2027 году она вновь выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах.



На выборах в законодательные органы в начале этого года, лишивших Эммануэля Макрона его парламентского большинства, возглавлявшаяся Марин Ле Пен праворадикальная партия получила рекордные 89 мест.



Жордан Барделла, известен как хороший оратор, которого редко можно увидеть на публике без строгого темно-синего костюма и галстука, заменял Ле Пен во время ее предвыборной кампании на президентских выборах в этом году, которые лидер ультраправых проиграла Макрону во втором туре в мае этого года, повторив результат выборов 2017 года.



В феврале в отношении Барделлы было проведено расследование после того, как он назвал пригородный город Трап, где проживает большая община иммигрантов, "исламской республикой" во Франции. Он убежденный евроскептик, хотя партия Ле Пен прекратила кампанию за Frexit (то есть выход Франции из Евросоюза – по аналогии с "Брекзитом").



После победы ультраправой партии "Братья Италии" во главе с Джорджей Мелони на итальянских парламентских выборах Жордан Барделла назвал это "уроком смирения для Европейского Союза", обвинив Брюссель в попытке повлиять на голосование. "Никакая угроза не может остановить демократию. Народы Европы поднимают головы и берут свою судьбу в свои руки", - сказал он.



Как не уснуть за рулем: 3 полезных технологии для водителей

Реклама Relap

Барделла родился в парижском пригороде Сен-Сен-Дени у французского отца с алжирскими корнями и итальянской матери из Турина. У него привилегированные и личные отношения с семьей Ле Пен, поскольку его партнершей является Нолвенн Оливье, племянница Марин Ле Пен.



В то время как Барделла является идейным сторонником жесткой линии, его конкурент на внутрипартийных выборах Алио позиционировал себя как человека, который продолжит процесс "де-демонизации" (то есть исправления имиджа) партии, который Марин Ле Пен начала более десяти лет назад.



После того как Ле Пен возглавила "Национальный фронт", она занялась очисткой его репутации, в то время неразрывно связанной с ксенофобскими бритоголовыми неонацистскими головорезами, которые поддерживали ее отца. Ряд членов партии были исключены за расистские и антисемитские высказывания или за защиту Филиппа Петена, главы французского правительства Виши, сотрудничавшего с нацистами в 1940-х годах. В 2015 году, после нескольких предупреждений о его поведении, Марин исключила из партии даже собственного отца.



Критики сказали, что операция по отмыванию имиджа французских националистов была больше связана со стилем, чем с содержанием, но она сработала. В 2012 году Ле Пен набрала 17,9% голосов в первом туре президентских выборов. В 2017 году этот показатель вырос до 21,3%, а в 2022 году - до 23,15%. В 2014 году список кандидатов "Национального объединения" во главе с Жорданом Барделла победил на европейских выборах во Франции, набрав 24,9% голосов, отправив 25 представителей в Европейский парламент.



Тем не менее "Национальное объединение" снова оказалось в центре расистского скандала на прошлой неделе, поскольку ее член парламента Грегуар де Фурнас был исключен из парламента на две недели и оштрафован на половину его зарплаты на два месяца после крика "Возвращайтесь в Африку!", когда чернокожий член нижней палаты задал вопросы правительству о мигрантах.



Когда на прошлой неделе Ле Пен спросили, кого она поддержит в гонке за лидерство в партии, она отказалась ответить. "Я сказала, что останусь нейтральной", - сообщила она телеканалу Télématin. Выступая на BFMTV, Ле Пен добавила: "Нет никакой разницы в [политической] линии между Жорданом Барделлой и Луи Алио".



Андрей Яшлавский

6.11.22