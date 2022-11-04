Россия вспомнила про мировое лидерство в выращивании конопли

00:54 07.11.2022

Специалист рассказал, зачем культуру "репрессировали" в 50-х и почему реабилитировали сейчас



Вплоть до 60-х годов прошлого века наша страна была мировым лидером по производству пеньки и других продуктов из технической конопли. На нашу долю приходилось 80 % всех мировых посевов этой агрокультуры. Почему мы решили отказаться от этого очень прибыльного экспортного сырья и почему теперь хотим вернуться к нему вновь, "МК" рассказал подмосковный фермер Артем КЛИМОВИЧ.



В царской России производили 40% всей пеньки, используемой в Европе. В СССР эта агрокультура была не менее популярна: Советский Союз ежегодно выпускал почти 45 тысяч тонн пеньки, плюс по 6-7 тысяч тонн конопляного масла. К 1936 году на территории СССР под этой культурой находилось 680 тысяч гектаров – это 80% всех мировых посевов конопли. Недаром на фонтане "Дружба народов", расположенном на ВДНХ, вместе с колосьями пшеницы и соцветиями подсолнечника автор композиции поместил листья конопли. Так для чего было нужно такое количество конопли, и почему вдруг мы перестали ее выращивать?



- Для чего вообще нужна конопля, - веревки делать?



- В том числе, но не только. Спектр применения конопли очень широк в строительстве: это тепло- и шумоизоляция, костробетон, целлюлоза, и бумага, и ткани, кроме того, костра (одеревеневшие остатки растения) используется в животноводстве в качестве экологичной подстилки и как мульча в теплицах, например.



- То, что из конопли можно делать бумагу, это известный факт.



- Да, и притом отличного качества. Кстати, так мы сохраним свои леса, потому что из биомассы, которую дают посевы конопли, можно получить больше бумаги, чем из отборного сибирского леса.



- А что такое костробетон, и где он применяется?



- Это очень легкие строительные блоки, которые изготавливаются из бетона и костры. Например, знаменитые сталинские высотки строили из таких блоков. Вообще в России домов, построенных с помощью конопли, больше,? чем где бы то ни было в мире. Они теплые, прочные, экологичные.



- Где еще применяют коноплю?



- В химической, парфюмерной, пищевой промышленности – список огромный, от наполнителей для кошачьих туалетов до дорогого парфюма и некоторых видов пластмассы, проще сказать, где ее не применяют.



- Если это такой золотой клондайк, то почему тогда мы отказались от возделывания этой ценной агрокультуры? И когда это произошло?



- В 1956 году ООН продавило резолюцию о борьбе с наркоманией, которая предполагала одну из мер – уничтожение посевов конопли. Якобы, если посеять в центр конопляного поля несколько кустов марихуаны, то они опылят все поле, и вместо конопли мы будем иметь чистый каннабис.



- А это не так?



- Нет, конечно! Эту резолюцию продавило нефтяное лобби, ведь многие продукты, тот же пластик, который сейчас мы получаем из нефти, раньше изготавливали из конопляной биомассы.



Ну и, конечно, в 60-е годы на Западе был самый разгар наркомании, правительства этих стран не знали, как бороться с этой напастью и бросались из одной крайности в другую.



- Вы собираетесь заниматься коноплеводством, не боитесь, что ваши посевы обдерут наркоманы, не дав им даже созреть?



- Вот все так реагируют, когда узнают, что мы хотим возделывать коноплю. Но от технической конопли "заторчать" невозможно. Чтобы растение считалось наркотическим, там должно содержаться не менее 10 % наркотических веществ, а в технической конопле ее не может быть более 2 %.



- А семена откуда возьмете? За рубежом будете закупать?



- Нет, у нас в России есть уже свои сорта, они хорошо вызревают в нашем климате. Высота взрослого растения достигает 3 метра. В прошлом году техническую коноплю реабилитировали с точки зрения закона и официально вернули в севооборот. Во Владимирской области под эту культуру уже отдано 1,5 тысячи гектаров, в Ивановской - 2 тыс. га, да и власти Московской области тоже не против, чтобы наши фермеры занялись коноплеводством. Кстати, единичные посевы конопли в РФ культивируются с 2016 года, но до 2021 года фермер должен был брать разрешение в МВД. Сейчас этого делать не нужно, так как культуру ввели в севооборот.



- Так в чем тогда проблема, почему коноплеводство не развивается? Ведь климат нашей страны ей хорошо подходит.



- У нас в стране нет специальной техники для сбора урожая. Все советские предприятия, которые занимались выпуском уборочной техники для коноплеводства, давно закрылись. Единственная страна, которая в 1956 году отказалась ратифицировать документы ООН по уничтожению конопляных посевов, была Франция. Там никогда не прекращали высевать эту культуру и там же выпускают лучшие комбайны для уборки конопли. Они отличаются от обычных тем, что машина имеет две жатки, одну наверху для семечек, другую внизу для стебля.



Елена Березина