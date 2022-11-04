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|Очередной эмиссар Госдепа США (Дональд Лу) гостит в ЦентрАзии. Что-то затевают?
08:34 07.11.2022
Помощник госсекретаря США Дональд Лу посетит Узбекистан
Помощник госсекретаря США Дональд Лу вновь посетит Узбекистан. Он также побывает в Туркменистане и Казахстане. Ожидается обсуждение запуска Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии, в рамках которой США выделят $25 млн на укрепление региональной торговли и привлечение инвестиций.
Помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу на этой неделе посетит Узбекистан в рамках поездки по странам региона.
Как сообщает пресс-служба Государственного департамента США, в ходе визита, который также охватит Туркменистан и Казахстан, будет обсужден запуск Инициативы экономической устойчивости в Центральной Азии. Посредством этой инициативы США намерены выделить финансирование в 25 млн долларов для укрепления региональных торговых путей и потенциала, обучения и подготовки квалифицированных кадров и привлечения международных инвестиций в регион.
Запланированы встречи Дональда Лу с представителями правительства и гражданского общества для обсуждения, помимо прочего, вопросов расширения прав и возможностей женщин и девочек, а также свободы религии или убеждений.
Дональд Лу посещал Узбекистан в мае текущего года. На переговорах обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, вступления Узбекистана в ВТО, влияния санкций против РФ на развитие страны и другие.