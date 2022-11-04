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|Казахстанского боксера Ербосынулы уложил в кому кубинец
09:00 07.11.2022
Состояние критическое: промоутеры о ситуации с Айдосом Ербосынулы после нокаута
Перед этим Айдос побывал в нокдауне
Состояние критическое: промоутеры о ситуации с Айдосом Ербосынулы после нокаута
Промоутерская компания TGB Promotions и телефраншиза Premier Boxing Champions прокомментировали ситуацию с казахстанским боксером Айдосом Ербосынулы, который был введен в искусственную кому после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в бою за титул чемпиона мира WBA Regular во втором среднем весе,- передает Almaty.tv со ссылкой на Sports.kz.
Поединок был завершен досрочно в заключительном, 12-м раунде, когда рефери Тони Уикс остановил поединок и засчитал Моррелю победу нокаутом. Перед этим Айдос побывал в нокдауне.
"Представители TGB Promotions и PBC находятся в Миннеаполисе вместе с командой Айдоса, и мы пристально следим за ситуацией. Из уважения к частной жизни боксера и его семьи мы не можем делиться какими-либо подробностями, но просим боксерское сообщество сохранять его в мыслях и молитвах", - говорится в заявлении, которое опубликовал ресурс Fight Freaks Unite.