Казахстанского боксера Ербосынулы уложил в кому кубинец

09:00 07.11.2022

Состояние критическое: промоутеры о ситуации с Айдосом Ербосынулы после нокаута

Перед этим Айдос побывал в нокдауне



Состояние критическое: промоутеры о ситуации с Айдосом Ербосынулы после нокаута



Промоутерская компания TGB Promotions и телефраншиза Premier Boxing Champions прокомментировали ситуацию с казахстанским боксером Айдосом Ербосынулы, который был введен в искусственную кому после поражения нокаутом от кубинца Давида Морреля в бою за титул чемпиона мира WBA Regular во втором среднем весе,- передает Almaty.tv со ссылкой на Sports.kz.



Поединок был завершен досрочно в заключительном, 12-м раунде, когда рефери Тони Уикс остановил поединок и засчитал Моррелю победу нокаутом. Перед этим Айдос побывал в нокдауне.



"Представители TGB Promotions и PBC находятся в Миннеаполисе вместе с командой Айдоса, и мы пристально следим за ситуацией. Из уважения к частной жизни боксера и его семьи мы не можем делиться какими-либо подробностями, но просим боксерское сообщество сохранять его в мыслях и молитвах", - говорится в заявлении, которое опубликовал ресурс Fight Freaks Unite.