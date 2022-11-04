Почему углубляется трансатлантический раскол? - Ван Ивэй

12:19 07.11.2022 Хуаньцю шибао

Китай

07 ноября



Хуаньцю шибао: Вашингтон признал, что не обсуждал детали санкций с европейскими союзниками



Противоречия между Европой и США продолжают нарастать, пишет "Хуаньцю шибао". Америка утверждает, что относится к ЕС как к партнеру, но это не так. Недавние события раскрыли правду: для Вашингтона "союзники" - это слуги.

Как говорится, муж и жена - птицы из одного леса, но когда случается беда, то они разлетаются в разные стороны*. Невиданный за столетие "черный лебедь" превратился в "серого носорога**", а Европа и США в последнее время демонстрируют тенденцию "раздельного полета".



Во-первых, причиной служит обнародованный Штатами "Закон о снижении инфляции". Он дискриминирует определенные европейские отрасли. Рыночная конкуренция и антидемпинговые и антисубсидиарные правила превратились в американские уловки для причинения другим вреда в своих интересах, и США открыто подтачивают фундамент Европы. По оценкам, Франция понесет убытки в размере восьми миллиардов евро, поскольку законопроект побуждает предприятия перемещаться из других стран в Соединенные Штаты. Эммануэль Макрон призвал принять акт "Покупай европейское" для защиты автомобильной промышленности региона. Пока Запад вместе "сражается" против России, протекционистские меры Вашингтона вызывают общественный гнев в странах-союзниках. Крупные государства еврозоны переживают, что законопроект США не соответствует правилам ВТО, а маленькие - жалуются, что не могут получить доступ к американскому рынку. Если Демократическая партия, которая уделяет больше внимания "чувствам" ЕС, сдаст позиции на промежуточных выборах, это усугубит трудности, возникающие между партнерами, и разочарование омрачит будущую двустороннюю встречу Совета по торговле и технологиям (TTC).

Во-вторых, Соединенные Штаты планируют установить потолок цен на нефть из России, что может спровоцировать новый виток трений между ЕС и США. Потратив несколько месяцев на давление на Европу, чтобы та пересмотрела свое отношение к санкциям на черное золото из Москвы, Белый дом наконец опубликовал план по снижению верхнего предела стоимости топлива. Представитель министерства финансов США заявил, что Штаты никогда не обсуждали диапазон ценовых ограничений со своими союзниками. В обществе существует мнение, что это углубит разочарование ЕС. Официальные лица блока стран отметили, что, по их мнению, Вашингтон уделяет больше внимания увеличению мировых поставок нефти, но при этом не всегда готов принять удар по экономике, как Европа, чтобы наказать Россию.



В-третьих, конфликт на Украине обнажил цель США "подлить масла в огонь" и ослабить ЕС. Сочетание дешевой российской энергии и немецкого производства было единственным возможным путем для европейской реиндустриализации. Однако после начала украинского кризиса "отвязка" от энергетики Москвы привела к росту издержек предприятий региона, и теперь им приходится переносить бизнес в Америку и другие места. Более того, Штаты нажили состояние на конфликте, вытеснив российские энергоресурсы с европейского рынка своими нефтью и газом. Не так давно Макрон напрямую заявил США: "Мы платим за американский СПГ в четыре раза больше, так не может продолжаться! Это не настоящая дружба".



В-четвертых, спровоцированная США война чипов против Китая принесла Европе одни убытки. ЕС недоволен тем, что Белый дом в одностороннем порядке объявил о новых правилах экспортного контроля над современными микросхемами, полупроводниковым оборудованием и сопутствующими компонентами из Поднебесной, - прежде всего потому, что Вашингтон ввел ограничительные меры, не посоветовавшись внутри страны и не обсудив это открыто с союзниками. С точки зрения Евросоюза, запрет на микросхемы не должен ослаблять конкурентоспособность его индустрии чипов. Кроме того, такие действия увеличивают риски проблем, которые могут возникнуть на заседании Совета по торговле и технологиям (ТТС). По мнению блока стран, США должны были предварительно всесторонне обговорить политику в отношении производства микросхем в рамках ТТС и получить одобрение союзников. Вдобавок ко всему, агрессивная позиция Америки и обещание финансирования внутренних производителей в размере 52 миллиардов долларов могут свести на нет усилия Европы по развитию его собственной индустрии чипов. В настоящее время в областях проектирования и производства микросхем доминируют материковый Китай, Тайвань, Южная Корея и США, в то время как ЕС отстает. Поскольку Вашингтон использует субсидии, протекционизм и политические уловки в качестве основных средств в войне чипов, европейцы требуют увеличения обязательств и вложений в их отрасль.



Похоже, что трещина в трансатлантическом альянсе углубляется. Европейские СМИ смеются: западный "Титаник" столкнулся с айсбергом, "капитан" (Байден) тут же бросил корабль и скрылся, оставив "Джека" (Зеленского) и "Роуз" (фон дер Ляйен, "американского президента Европы") стоять на носу корабля, раскинув руки в стороны и закрыв глаза. Как же ЕС попал в ловушку США?



Причин разногласий между США и Европой две: в первую очередь, последнюю "надули". Некоторые лица открыто заявляют, что Евросоюз должен быть "слугой" альянса. Во-вторых, союзнические отношения находят свое отражение только в сфере военной безопасности. В ней ЕС традиционно опирается на защиту НАТО во главе с США, но в экономической области все обстоит иначе: между Америкой и блоком стран существуют конкурентные отношения. Это называется так: "финансовые вопросы должны решаться четко даже между братьями".



После окончания холодной войны Евросоюз настаивал на установлении равноправных партнерских отношений со Штатами, которое позже переросло в Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП). Но в экономической сфере он постоянно страдает, а антидемпинговые и антисубсидиарные иски продолжаются. В последние годы континент инициировал цифровое налогообложение и антимонопольную борьбу против американских цифровых гигантов и транснациональных компаний. Правительство США служит своим корпорациям, и его сладкая дипломатическая риторика в отношении стран еврозоны не скрывает постоянные грязные манипуляции и нападки на компании региона. Конфликт между Россией и Украиной не только обогатил энергетических лидеров Америки, но и свел практически к нулю конкурентные преимущества европейских предприятий, затормозив реиндустриализацию конкуренции между двумя сторонами. В цифровой отрасли Европа еще сильнее "колонизирована" США - 90% данных региона находится в руках пяти американских интернет-гигантов. О каких больших данных и искусственном интеллекте может идти речь? Это уже не говоря об информационной безопасности. "Когда судьба Европы окажется в ее собственных руках?" - этот вопрос задала Ангела Меркель, и он является самым болезненным для ЕС.



Европейская интеграция выиграла от потребности Штатов противостоять социалистическому блоку, и знаменитый "план Маршалла" это подтвердил. Однако Вашингтон всегда предпочитал подавлять оборонную интеграцию континента. Интернет изначально был военным изобретением США для борьбы с Советским Союзом во время холодной войны. После ее окончания он был открыт для гражданского пользования, поэтому Европа оказалась под чужой информационной гегемонией. Традиционная производственная промышленность Германии очень сильна, но в цифровой области она не столь передовая. Вкупе с самопровозглашенной "нормативной силой" ЕС, когда интернет-компании не до конца развиты, "Общий регламент по защите данных" ограничивает рынок. Поэтому блок стран не может создать компании, способные конкурировать с цифровыми гигантами США, пока не сплотится сам. Белый дом использует проамериканские или нейтральные страны ЕС для проникновения и открытого инвестирования в трансграничные слияния и поглощения, что делает европейский цифровой рынок еще более зависимым.



Соединенные Штаты всегда заявляли, что европейские страны - их союзники, но на самом деле Вашингтон никогда не уважал интересы ЕС. Генри Киссинджер однажды сказал: "Если народы Земли будут уничтожены ядерным оружием, США исчезнут последними". Другими словами, сначала именно враги и союзники пожертвуют собой ради безопасности Америки. Штаты взяли известное изречение бывшего британского премьер-министра лорда Пальмерстона - "Нет вечных друзей и нет вечных врагов, есть только вечные интересы", - и преобразовали его в: "Нет реальных союзников, нет реальных врагов, есть только реальные интересы". "Американский эксцепционализм" не делает исключений и для союзников.

Поскольку отношения между крупными державами вступили в стадию однородной конкуренции и товарной игры, Соединенным Штатам и Европе нужно перестать решать, кто лучше, а кто хуже, - иначе трансатлантический раскол продолжит углубляться.



Автор: Ван Ивэй (王义桅) - профессор кафедры имени Жана Монне Европейского союза, вице-президент Института идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру Китайского народного университета и директор Исследовательского центра Европейского союза

* обр. как только общие интересы потеряны, брак распадается, прим. пер.

** черный лебедь - труднопрогнозируемое и редкое событие, которое имеет значительные последствия; серый носорог - очевидное и высоковероятное событие, которое все игнорируют, прим. пер. Источник - inosmi.ru

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