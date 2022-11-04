В Казахстане создадут отдельный НИИ по изучению Каспия

13:08 07.11.2022

В Казахстане появится научный институт по исследованию Каспийского моря

О массовой гибели тюленей и рыб, а также снижении уровня воды высказался Токаев.



Артур Эдильгериев

Мангистау – регион, где имеется ряд серьезных экологических проблем, и одной из важнейших задач является сохранение экологического равновесия и биоразнообразия Каспия. Токаев считает необходимым создать научный институт, который будет заниматься исследованием Каспийского моря, передает Liter.kz.



Президент напомнил, что проблема сохранения и восстановления численности краснокнижных тюленей, гибель которых все чаще фиксируется в регионе, находится на его личном контроле. Ранее было решено создать государственные природные резерваты в Мангистауской области для сохранения популяции. Министерству экологии нужно ускорить работу в этом направлении.



Для выявления фактов массовой гибели тюленей и рыб нужно организовать регулярное обследование акватории и побережья Каспия. Правительству следует решить вопрос материально-технического оснащения уполномоченных органов для работы в море. Важно пресекать незаконный промысел на Каспии, который ведет к сокращению популяции рыб и несет угрозу морской экосистеме, – сказал глава государства на встрече с общественностью области 7 ноября.



Еще одна проблема – снижение уровня воды в Каспийском море. С 2005 года снижение составило уже свыше одного метра. Нужно изучать причины и последствия этого явления.



В этой связи считаю необходимым создать государственный научный институт, который будет осуществлять исследования Каспийского моря. Кроме того, по данной проблеме правительству следует тесно взаимодействовать с коллегами из других прикаспийских государств, – отметил Токаев.