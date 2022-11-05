 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Украина науськивает США на Иран из-за России, - Каринэ Геворгян
13:17 07.11.2022

Украина науськивает США на Иран из-за России
Политолог Каринэ Геворгян считает, что Киев хочет "наказать" Иран с помощью США и Израиля

Андрей БАРАНОВ

Байден пообещал "освободить Иран", ему ответили, что страна освободилась в 1979 году.

Сегодня днем мировые информационные агентства передали экстренное сообщение: самолеты ВВС США, базирующиеся на Аравийском полуострове, поднялись в воздух и взяли курс в сторону Ирана. Если учесть, что буквально на днях влиятельная американская газета The Wall Street Journal утверждала со ссылкой на саудовские спецслужбы, что Иран готовится начать военную операцию против Саудовской Аравии, а президент США Джо Байден, выступая в Калифорнии, обмолвился, что "мы освободим Иран", то перспектива вырисовывалась довольно тревожная. К счастью, никаких боевых действий за этим пока не последовало.

Ранее Москва и Тегеран официально опровергали необоснованные обвинения в покупке у Ирана вооружений для использования в ходе спецоперации. В частности, зампострпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что с помощью подобной дезинформации западные страны пытаются отвлечь внимание от собственной вовлеченности в украинский конфликт.

Ситуацию в эфире радио "Комсомольская правда" прокомментировала политолог, востоковед Каринэ Геворгян.

- Украина обвинила Тегеран в поставке вооружений, которые Россия якобы применяет в ходе специальной военной операции. Не собирается ли Киев чужими руками наказать иранцев?

- Да, вполне возможно, что он подталкивает к этому США и Израиль. Еще Великобританию, по понятным причинам. Другое дело, что вряд ли они на это решатся, потому что ресурсов не хватает. Сами саудиты тоже воевать явно не желают. Хотя я лично опасаюсь каких-нибудь провокаций. Поэтому что очевидное перевозбуждение перед выборами в Конгресс в США, конечно, имеет место. И в Вашингтоне могут провернуть нечто вроде того, что произошло в отношении "Северных потоков". Что-нибудь там взорвут и осудят Иран. И скажут, что необходимо начинать военную операцию.

- Могут использовать как повод подавление протестов, которые сейчас происходят в Иране из-за смерти девушки в полицейском участке.

- Пока говорить рано. Любопытно, что у протестов этих нет лидера. Они явно подогреваются еще и в национально населенных провинциях Ирана, там, где проживают курды и азербайджанцы. Вбрасываются фейки. Один из недавних фейков – мнимое убийство 2-летней азербайджанской девочки в городе Ардебиль. Явно совершенно нагнетается ситуация внутри Ирана, вокруг Ирана. Это, в том числе, связано и с взаимодействием - потенциальным и реальным - между Ираном и Россией. Что касается угроз Киева нанести удары с территории Украины по заводам, производящим беспилотники в Иране, то к ним никак нельзя относиться серьезно.

- Кстати, многие задаются вопросом: как же так - мы наладить массовое производство современных беспилотников не смогли, а Иран смог?

- После Исламской революции 1979 года Запад рассчитывал, что Иран в своем развитии пойдет вспять. Произошло все с точностью до наоборот. Иран – это страна с мобилизационным обществом и мобилизационной экономикой. Они находились под очень тяжелыми санкциями. Именно поэтому сделали ставку на развитие технологий. Иран на шестом месте в мире по нанотехнологиям, производит микрочипы, собственную электронику, имеет свою космическую программу и недавно запустил военный спутник.

Россия перестраивается в этом плане. Конечно, нельзя сказать, что нам подходит полностью иранская модель. Иран все же остается очень сильно идеологизированной страной. Но в любом случае, страной с очень высоким уровнем суверенитета в современных условиях. Когда Байден пообещал "освободить Иран", ему президент Ибрахим Раиси прямо ответил: мы освободились от США 43 года назад и больше не собираемся становиться для вас дойной коровой.

- Вот сейчас американцы снимают санкции с Кубы. Понятно, для чего. С Ираном могут повторить такой же фокус? Сказать: мы с вами друзья, все, что было сложного между нами, перечеркнем, только не сближайтесь с Россией.

- Уже пытались. Только повысьте добычу нефти, мы готовы с вас снимать санкции, а вы нам нефть поставляйте. И тут иранцы, может быть, даже отчасти себе в ущерб, но со стратегическим прицелом сказали: а фиг вам. И тогда пошла раскрутка всей этой истории.

Источник - kp.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667816220


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