Нужно помочь западному человеку перейти от опьянения к похмелью, - Дм.Орехов

13:50 07.11.2022

Нужно помочь Западу перейти от опьянения к похмелью

Дмитрий Орехов

писатель

6 ноября 2022,

Недавно по мировым СМИ разлетелись высказывания сенатора от Мэриленда Джейми Раскина, позиционирующего себя чуть ли не главным защитником моральных ценностей в Америке. По мнению конгрессмена, Украина демонстрирует "высокую степень толерантности", в ее вооруженных силах "представлены женщины и сексуальные меньшинства", ее борьба "воплощает демократическое будущее для всего мира". В то же время Москва – "мировой центр антифеминистской, антигейской, антитрансгендерной ненависти". Следовательно, победа Украины – "главный императив истории".



Политический обозреватель Fox News Такер Карлсон в своем телешоу так передал суть высказываний Раскина: "Россия – православная страна, исповедующая традиционные ценности. Именно поэтому она должна быть уничтожена, независимо от того, какую цену за это заплатят США".



Согласитесь, это не самый лучший посыл для равноправного диалога. Нет смысла предлагать ничью тому, кто собирается тебя победить. Нет смысла договариваться о мире и дружбе с теми, кто не вынашивает других планов, кроме твоего убийства.



Да, Запад со временем может стать равноправным членом многополярного мира. Но наивно думать, что он станет таким в результате наших миролюбивых жестов. Нет, за стол переговоров сядет уже другой Запад, отказавшийся от глобального доминирования. Таким его еще предстоит сделать.



Если воспользоваться образом преподобного Ефрема Сирина, современный Запад напоминает пса, лижущего пилу и пьянеющего от собственной крови. Тот же сенатор Раскин уже заплатил за неосторожное обращение с острым предметом – его сын Томми Раскин, студент Гарварда, гей и зоозащитник, впал в депрессию и покончил с собой в возрасте 25 лет.



Впрочем, таких, как Джейми Раскин, немного. Большинство американцев и европейцев весьма чувствительны к зубцам пилы, которую их заставляют лизать моральные авторитеты вроде сенатора от Мэриленда. А значит, в наших интересах информировать их о том плачевном состоянии, в котором они находятся. Перед псом нужно поставить зеркало. Пусть увидит свой окровавленный язык и задумается. Кстати, наши исторические противники всегда кололи другим глаза их мнимыми и действительными ошибками.



Как всегда рассуждали на Западе? Во всем мире должен победить западный либеральный порядок. Это значит, что любой незападной стране нужно предъявить длинный список претензий – пусть знает, как далека она от прекрасного идеала! Той же России ставили на вид и Ивана Грозного, и крепостное право, и репрессии, и тоталитаризм, и запрет гей-пропаганды. Требование было одно: измените свое настоящее и покайтесь в своем прошлом. Только тогда мы начнем разговаривать с вами о будущем.



Мы должны действовать в той же манере, только исходить нужно из нашего образа будущего. Сформулировать наши собственные претензии к Западу. Чем больше будет этих претензий и чем серьезнее они будут обоснованы, тем лучше для нас.



Нужно помочь западному человеку перейти от опьянения к похмелью. Это значит, что он должен столкнуться с нашим презрением. Нет, не к себе (американофобия, англофобия и германофобия, как верно заметил президент Путин, это такие же формы расизма, как русофобия и антисемитизм), а к своим преступлениям.



Он должен узнать, что богатство западного мира родилось в результате череды преступлений, первым из которых стало разорение Константинополя в 1204 году, когда Запад всей своей коллективной мощью обрушился на великий христианский город. Дальше были погромы обществ и цивилизаций Америки, Африки, Азии и Океании, рабство, разные виды английского, голландского, французского, бельгийского, американского и немецкого геноцида в колониях, разжигание мировых войн, нацизм... голод в Бенгалии, ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, кровавые перевороты в Индонезии, Чили и Аргентине, войны в Югославии, Ираке и Ливии, цветные революции, поставленное на поток неоколониальное ограбление стран третьего мира, безумные гендерные эксперименты.



Западный обыватель должен узнать, что утративший свои традиции, агрессивный неоколониальный Запад выпал из числа мировых цивилизаций и уже не имеет права на равноправный диалог. Сначала нужно признать свою историческую вину и покаяться.



К счастью, ветер перемен на нашей стороне. В самих странах Запада, как когда-то в позднем Советском Союзе, налицо разрыв между самочувствием населения и бодрыми реляциями властей. Этот разрыв мы должны всеми силами увеличивать, демонстрируя западному обывателю дно, на котором он обретается, пока Раскин и его клоны в Евросоюзе требуют, чтобы западный человек втридорога платил за топливо, мерз в своем доме, не мылся и потуже затягивал пояса, поскольку только так якобы можно выстоять в битве с Россией.



Когда прогнившее здание западной псевдоцивилизации рухнет, мы найдем тех, с кем там еще можно разговаривать, подадим им руку и поднимем с колен. Это будет очень по-русски. Но это будет потом, а пока длится то самое "откровенно расистское и неоколониальное ослепление превосходства", о котором говорил Путин перед Валдайским клубом, наша риторика может быть только наступательной.