|19:04 Великую арабо-персидскую битву сорвал фальстарт, - М.Макаров
18:47 Может ли Токаев сломать баранью кость и подковать лошадь. - Сапа Мекебаев
18:39 Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева, - А.Калашникова
17:56 Переформатированное Росинформагентство "Регнум" возглавила боевая журналистка Марина Ахмедова
17:50 В боях на Украине погиб рос-генерал Золотухин, бывший командир Московского погранотряда в Таджикистане
17:09 Выборы в США откроют для Путина форточку возможностей, - М.Ростовский
16:24 В Киргизии День памяти предков. Кто из депутатов знает имена семи поколений отцов
15:48 Предвкушение Мирового голодомора, - Константин Черемных
15:37 Как агенты влияния Запада руководят российскими университетами
15:27 Sotheby’s выставит на торги экземпляр первого издания американской конституции
15:23 Из Киева отселят 3 миллиона майданутых громадян
15:10 Казах Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицами
15:00 В центре Дубая эпично горит жилой небоскреб Emaar (видео)
13:50 Нужно помочь западному человеку перейти от опьянения к похмелью, - Дм.Орехов
13:48 В помощь освобожденным территориям нужен новый "Ташкентский фронт", - Герман Садулаев
13:17 Украина науськивает США на Иран из-за России, - Каринэ Геворгян
13:11 Марат Сексембаев возглавил Академию правоохранительных органов Казахстана
13:08 В Казахстане создадут отдельный НИИ по изучению Каспия
13:01 Скончался казахстанский академик, экс-ректор КазЖенПИ Серик Пралиев
12:19 Почему углубляется трансатлантический раскол? - Ван Ивэй
12:13 На украинском фронте без перемен, - Александр Проханов
10:13 Гибель тюленей и обмеление: Токаев крепко озаботился судьбой Каспия
09:28 Свобода под подошвой: как США из журналистики сделали машину пропаганды, - М.Петров
09:00 Казахстанского боксера Ербосынулы уложил в кому кубинец
08:34 Очередной эмиссар Госдепа США (Дональд Лу) гостит в ЦентрАзии. Что-то затевают?
00:54 Россия вспомнила про мировое лидерство в выращивании конопли
00:37 Конец "эпохи Ле Пен": у французских националистов появился молодой лидер
00:21 Фигуры умолчания: кадровое затишье в Таджикистане продолжается, - Дарья Матяшова
00:09 Ударный ракето-обмен. К обострению обстановки в Северо-Восточной Азии, - А.Кошкин
|В центре Дубая эпично горит жилой небоскреб Emaar (видео)
15:00 07.11.2022
В центре Дубая произошел сильный пожар. Огонь охватил небоскреб компании-девелопера Emaar.
Пожар произошел в районе Downtown. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.
Информации о пострадавших и погибших в настоящий момент нет.