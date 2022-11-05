В центре Дубая эпично горит жилой небоскреб Emaar (видео)

15:00 07.11.2022

В центре Дубая произошел сильный пожар. Огонь охватил небоскреб компании-девелопера Emaar.



Пожар произошел в районе Downtown. На место прибыли пожарные и другие экстренные службы.



Информации о пострадавших и погибших в настоящий момент нет.



