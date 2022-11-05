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Казах Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицамиКазах Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицами
15:10 07.11.2022

Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицами

В Урджарском районе Абайской области завершился первый Чемпионат мира по охоте с ловчими птицами – саятшылық. В состязании лучших беркутчи мира победителем стал представитель Жамбылской области – Серикболсын Бабажан, сообщает Zakon.kz.

Включая хозяев соревнований, на дебютное мировое первенство съехалось более 100 участников из семи стран мира – Монголии, Кыргызстана, Турции, России, Украины и Китая.

Свой зоркий взгляд и мастерство продемонстрировали 61 беркут, 20 ястребов и 15 соколов.

По программе первенства мира участники соревновались в трех дисциплинах – в охоте с беркутами, ястребами и соколами.

По итогам трех дней ЧМ-2022 призерами стали:

По охоте с беркутами:
чемпион – Бабажан Серикболсын (Казахстан);
ІІ место – Нуман Омирбек (Казахстан);
ІІІ место – Байтилкарип Оркен (Монголия);
ІІІ место – Тастанбек Байрак (Казахстан).

Первый чемпионат мира по национальному виду спорта "охота с ловчими птицами" (саятшылық) проложил путь для развития данного искусства на международном уровне.

Куандык Шынасилов

Источник - Zakon.kz
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