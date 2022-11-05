Из Киева отселят 3 миллиона майданутых громадян

15:23 07.11.2022

"То, что доктор прописал": Из Киева отселят 3 миллиона майданутых громадян

Вашингтон и Лондон предупредили Зеленского, что если ВСУ не возьмут Херсон, столица бандерштата опять станет матерью городов русских



Александр Ситников



Рупор Зе-команды и самая читаемая в неньке газета "Українська правда" опубликовала любопытную новость, в которой говорится, что "из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута". Об этом с изданием поделился глава Департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачук.



Градоначальник столицы бандерштата Кличко также заявил, что местные власти вместе с офисом президента обсуждают худшие сценарии по энергетике и отопительному сезону на зиму 2022/2023. В частности, в эфире телемарафона бывший боксер сказал:



"Мы откровенно проговариваем различные сценарии и даже худший сценарий, к которому нужно быть готовыми. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому".



Проблема, похоже, стала настолько острой, что на нее обратили внимание вражеские издания. Так, газета New York Times, близкая к Демпартии Байдена, осветила проблемы столицы бандерштата.



На фоне заявлений Ткачука и Кличко среди киевлян нарастают тревожные и даже панические настроения, отмечает NYT. Зрада, однако, в том, что многим просто некуда уехать из своих квартир, тогда как власти уже столько раз врали о скорой перемоге, что у них возникает ощущение, будто и на фронтах такая же "дупа", что в переводе с польского, а теперь и украинского, означает "задница" - это если цензурно.



"Возникают большие сомнения в способности городской власти реализовать столь масштабную эвакуацию. Однако перспектива оказаться без света и канализации, и готовить еду на кострах, страшит киевлян не меньше", - пишет New York Times. Причем тотальная эвакуация "мирняка" открывает россиянам дорогу на стольный град Киев, ведь сколько было разговоров, что "из каждого окна русских встретят очереди из „калашей" и выстрелы „Мух" (гранатометов)".



Для украинцев, которых Зеленский обманул в ходе предвыборной кампании обещалками о мире, новость о возможной эвакуации в никуда стала настоящим шоком. Ведь как только ВС РФ 10 и 11 октября по полной программе наказали бандерштат за диверсию против Крымского моста, киевская хунта зуб давала, что москальским ракетам не под силу уничтожить энергосистему неньки. Типа, если бы россияне могли, давно уже разбабахали бы.



"Теперь в авральном режиме топ-чиновники делают заявления, что все пропало. Украинцам нужно самим искать способ пережить зиму, от власти реальной помощи не будет", - говорится в комментарии известного укро-правдоруба.



Судя по реакции щирых громадян, в стране у многих становятся мозги на место. И как бы не изображал из себя крутого парня политик-неудачник Зеленский, ему хана. Об этом начинают писать даже подконтрольные киевской хунте телеграм-каналы: "Арсен Аваков, экс-министр МВД, контролирующий укро-мафию, бросил фактически вызов офису президента, когда сказал то, о чем сейчас думают все, но боятся произнести вслух: "Надо было выполнить Минские соглашения".



Можно как угодно относиться к Арсену Борисовичу, строчат укро-правдорубы, но он точно знает, чего хочет "элита и народ". Сейчас, когда замаячила эвакуация трех миллионов человек из Киева, со всей очевидностью встал в полный рост вопрос, как же надо было клоуну постараться, чтобы довести страну до такой катастрофы?



А тем временем Укрэнерго уведомила громадян, что отказывается от плановых почасовых отключений света по графику и переходит к режиму экстренных отключений, то есть к отключениям "когда надо", а не по графику. То есть свет, воду и связь могут вырубить в любое время на неопределенный срок.



Инсайдеры, вхожие в руководство Укрэнерго, не скрывают, что ненька находится на грани апокалипсиса, и еще одна-две волны ракетных ударов по объектам генерации и распределения, и страна превратится в Зомбилэнд.



Тамошние пропагандисты во главе с "Люсей" Арестович убеждают громадян, что якобы Зе-команда завышает размер повреждений, дескать, запаса хватит с лихвой, а все эти отключения - это информационная спецоперация. "Вы что? Не поняли? Ну вы даете!".



Однако спецы по энергетике напоминают, что в прошлом году была такая же нехватка мощностей и практиковались веерные отключения, но тогда на всю катушку загрузили атомную энергетику. Теперь же из-за того, что ЗАЭС выведена из эксплуатации, сколько не бреши, электроэнергии не будет.



А тем временем янки требуют от бандеровцев "перемоги". Как пишет источник в ОП, прибывший в Киев Салливан, советник Байдена по нацбезопасности, твердо приказал Зеленскому взять Херсон с намеком на последующую заморозку конфликта для восстановления энергетики и защиты ее западной ПВО. Типа, если сейчас русских не сбросить с правобережья Днепра, то завтра они отрежут Николаев и Одессу, и тогда точно клоуну хана.



"Офис президента заверил Салливана, что атаки на южном направлении возобновятся на следующей неделе", - говорится на паблике популярного в неньке укро-правдоруба. Захисникам незалежностi уже промывают мозги, что от них зависит судьба Киева, следовательно, сколько бы ни было "двухсотых", все равно укровермахт не остановится в своих суицидальных атаках.



В укрнете появились ролики с огромными колоннами ВСУ на "легкой броне", которые движутся по второстепенным дорогам в районе Николаева. В кулуарах Генштаба неньки пошли слухи, что попытки накопить тяжелое вооружение и организовать наступление идут тяжко из-за проблем с электроэнергией. Поэтому отовсюду снимают спецназ, в том числе киевский, и отправляют на юг.



"Все понимают, что Зеленский пошел ва-банк, поскольку в случае провала херсонского контрнаступа защищать обезлюженный Киев придется теробороне, а то и "свежим мобикам", - рубят правду-матку знающие люди в самостийной телеграм-тусовке. По мнению этих укро-экспертов, в пустой огромный город легко проникнут русские ДРГ, потому как спрятаться будет легко, и устроят кошмар обороне.



В неньке просто уверены, что Москва выключит "рубильник" не только Киеву, но и всей стране, и на уловки Белого дома по заморозке конфликта не пойдет. В свою очередь Зеленский считает, что ВСУ научились обороняться, поэтому если и будет удар из Белоруссии, то захисники незалежностi все равно отобьются.



А тем временем британская разведка MI-6 уже предупредила Зе-команду, что ВС РФ копят огромные силы в Ростовской, Белгородской областях и частично на северных границах для броска на Киев. Правда, это произойдет не завтра, а только после того, как русские войска отстоят Херсон в условиях многократного преимущества в живой силе и огневой мощи на фоне "горлышковых" проблем нашей логистики на Николаево-Криворожском направлении.