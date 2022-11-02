Sotheby’s выставит на торги экземпляр первого издания американской конституции

15:27 07.11.2022

02 ноября 2022



Эстимейт лота составляет $20–30 млн



На торги Sotheby’s, которые пройдут в Нью-Йорке 13 декабря, выставят экземпляр первого издания Конституции США. Оценочная стоимость лота составляет $20–30 млн.



Вскоре после принятия конституции в сентябре 1787 года текст исторического документа был издан тиражом в 500 экземпляров для участников Континентального конгресса. До наших дней дошло всего 13 экземпляров, 11 из которых находятся в государственных собраниях, а оставшиеся два - в частных руках. Ровно год назад другой экземпляр, принадлежавший застройщику и коллекционеру Говарду Голдману, был продан на Sotheby’s за $43,2 млн. Цена молотка превысила эстимейт более чем в два раза. Тогда покупателем стал основатель и владелец инвестиционной группы Citadel Кеннет Гриффин. В результате этой продажи конституция США стала самым дорогим текстом в аукционной истории. Предыдущий рекорд принадлежал "Лестерскому кодексу" - рукописи Леонардо да Винчи, купленной Биллом Гейтсом на Christie’s в 1994 году за $30,8 млн.



Экземпляр, выставленный на предстоящие торги, принадлежал потомкам коллекционера книг Адриана ван Синдерена на протяжении последних 128 лет. Специалисты Sotheby’s признают, что его сохранность несколько хуже, чем у экземпляра Говарда - Гриффина.



Материал подготовил Александр Быковский