В Киргизии День памяти предков. Кто из депутатов знает имена семи поколений отцов

16:24 07.11.2022

7 ноября 2022, Бишкек -, Аида ДЖУМАШОВА



В Кыргызстане 7 и 8 ноября отмечают Дни истории и памяти предков. Этот праздник учредил в 2017 году тогдашний президент Алмазбек Атамбаев.



Считается, что каждый кыргыз должен наизусть знать имена своих прародителей до седьмого колена. 24.kg решило узнать у депутатов Жогорку Кенеша, знают ли они своих предков.



Многие народные избранники на вопрос журналиста не смогли ответить, стали убегать. Одни объяснили это тем, что знают своих предков, но не хотят говорить о них на камеру. Другие же сослались на занятость.



Ответить на вопросы корреспондента согласились 13 депутатов. Как выяснилось, не только мужчины знают своих праотцов, но и женщины.



Эльвира Сурабалдиева рассказала, что выучила имена прадедов еще в детстве. Этому ее научил отец.



Ее коллега Дастанбек Джумабеков отметил, что кыргызские мужчины должны знать не только имена предков, но и свой род.



"Я, например, из рода Саруу, он один из самых больших в генеалогическом древе Санжыра", - сказал нардеп.



Карим Ханджеза тоже без труда на государственном языке назвал семь своих праотцов.



Нардеп Мирлан Самыйкожо объяснил, что кыргызы обязательно должны знать своих предков.



"Каждый человек - это древо, а оно не может быть без корней", - отметил депутат.