 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В боях на Украине погиб рос-генерал Золотухин, бывший командир Московского погранотряда в ТаджикистанеВ боях на Украине погиб рос-генерал Золотухин, бывший командир Московского погранотряда в Таджикистане
17:50 07.11.2022

Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Золотухина

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о том, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб боевой генерал пограничник Виктор Золотухин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

"Сегодня ушел в вечность боевой генерал пограничник Виктор Золотухин. Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа", - написал военкор.

Также Сладков рассказал о том, что генерала успели снять в фильме "Операция Аргун".

Золотухин был командующим 117-м Московским пограничным отрядом в Таджикистане. Сладков встретился с ним в 1999 году в Чечне во время операции "Аргун".

"Отличный был мужик", - подытожил военкор.

: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН

Источник - МК
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