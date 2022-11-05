В боях на Украине погиб рос-генерал Золотухин, бывший командир Московского погранотряда в Таджикистане

17:50 07.11.2022

Военкор Сладков сообщил о смерти генерала Золотухина



Военный корреспондент Александр Сладков сообщил о том, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб боевой генерал пограничник Виктор Золотухин. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.



"Сегодня ушел в вечность боевой генерал пограничник Виктор Золотухин. Виктор Золотухин ушел от нас сегодня в 16:00. Он был уже на пенсии, хотя в отличной форме и крепости духа", - написал военкор.



Также Сладков рассказал о том, что генерала успели снять в фильме "Операция Аргун".



Золотухин был командующим 117-м Московским пограничным отрядом в Таджикистане. Сладков встретился с ним в 1999 году в Чечне во время операции "Аргун".



"Отличный был мужик", - подытожил военкор.



: ЕВГЕНИЙ АКОПЯН