Переформатированное Росинформагентство "Регнум" возглавила боевая журналистка Марина Ахмедова

17:56 07.11.2022

Главным редактором ИА "Регнум" стала Марина Ахмедова



Член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Марина Ахмедова назначена новым главным редактором ИА "Регнум".



Как уточняется, журналистка и правозащитница назначена главным редактором решением собственника. Ранее она работала заместителем главного редактора журнала "Русский репортер" и обозревателем журнала "Эксперт".



В 2014-2018 годах Ахмедова освещала конфликт в Донбассе, где в общей сложности провела четыре года. С начала специальной военной операции она также работает в Донбассе.



По линии СПЧ Ахметова собирает информацию о преступлениях националистов. Также журналистка ведет гуманитарную работу.



Дм.Ерусалимский



