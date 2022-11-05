Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева, - А.Калашникова

18:39 07.11.2022 АННА КАЛАШНИКОВА

Суббота, 05 Ноя 2022,



Горячая десятка скандалов с незаконным строительством, захватом природоохранных зон и частной собственности застройщиками Алматы

Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ запретил точечные застройки в Алматы.



Тем не менее, строительная вакханалия в южной столице только набирает обороты. Застройщики не только изо всех сил уплотняют город и осваивают скверы, но уже добрались и до алматинских предгорий, захватывая водоохранные зоны.



Известный общественный деятель Алматы Салтанат ТАШИМОВА, активно выступающая против беспредела застройщиков, подвергается серьезным гонениям. При акиме САГИНТАЕВЕ ее едва не убили, забросав окна квартиры тяжелыми камнями, однако полиция не нашла злоумышленников. При акиме Ерболате ДОСАЕВЕ ее лишили свободы. Алматинцы сообщают Салтанат о скандальных объектах и она выкладывает всю информацию о них на своей странице в Facebook.



Недавно Салтанат дали 15 суток за ее общественную деятельность.



Согласно социологическим исследованиям, рейтинг президента Токаева в Алматы гораздо ниже, чем в среднем по республике.



Рейтинг самого Досаева является самым низким по стране среди его коллег, возглавляющих другие регионы Казахстана.



Мы сделали подборку скандальных объектов, вызывающих недовольство алматинцев, по публикациям Салтанат Ташимовой.



Это только часть ее публикаций, вошедших нашу горячую десятку на этой неделе. Они дают некоторое представление о том, как в Алматы сгорело процентов 15 президентского рейтинга.



1. Alma City



Жители жилого комплекса (ЖК) Alma City обратились к президенту Токаеву.



Застройщик - ТОО "Qazaqstroy" - заселил 2 000 человек в дома без коммуникаций. ТОО "Qazaqstroy" удалось ввести в эксплуатацию и продавать квартиры в домах, которые не пригодны для полноценной жизни.



Собственники квартир в ЖК Alma City до сих пор живут в квартирах без отопления. Опубликовано обращения жителей к президенту.



2. Маркова - Сейфуллина - Аль-Фараби



Летом ТОО "Bazis-A" начало строительство 27 20-этажных домов. Но на сайте компании представлены красивые рисунки будущего ЖК всего с пятью домами, прудом и садом.



Уже во второй половине дня на проспекте Аль-Фараби в западном направлении пробка. По словам жителей близлежащих домов, в новостройках не предусмотрена инфраструктура для нормальной жизни.



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Жители жалуются на круглосуточную работу стройплощадок.



Многоэтажная застройка не только закрывает вид на горы, но и препятствует циркуляции воздуха. Не учитывается и сейсмическая опасность региона.



С обращением жителей можно ознакомиться здесь.



3. Снос VIP-терминала в международном аэропорту Алматы



Компания, которой был продан Международный аэропорт Алматы, решила снести терминал, построенный в 1936 году.



Терминал был полностью реставрирован сначала в 1947 году при участии основателя казахской профессиональной архитектурной школы Толеу БАСЕНОВА, а в 1975 году проведена реставрация здания по проекту художника В. СЕНЧЕНКО.



Витражи были заполнены чешуевидными элементами из разноцветного литого стекла.



В 2007 году проведен капитальный ремонт здания с частичной внутренней перепланировкой, а также изменением и утратой некоторых деталей и декоративных элементов, но без тотального искажения внешнего узнаваемого облика знакового здания.



С 1979 года здание аэропорта постройки признано памятником архитектуры местного значения и взято под охрану государства.



Статус памятника был подтвержден в 2010 году. В настоящее время здание входит в Государственный список памятников истории и культуры местного значения города Алматы. Границы охранных зон были утверждены в 2014 году. В 2020 году было вторичное подтверждение статуса памятника здания.



Общественное объединение "Защитим Алматы" обратилось к мировой общественности на пяти языках с просьбой максимально распространить информацию о преступлении против культурного наследия Казахстана, которое прямо сейчас совершает турецкий инвестор - компания TAV Airports.



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Текст обращения разослан во все крупнейшие мировые СМИ и известным блогерам Турции, Китая, Америки и Европы на китайском, английском, турецком, немецком и французском языках.



С полным текстом обращения можно ознакомиться здесь.



4 ноября рядом со зданием аэропорта состоялась художественная акция протеста против уничтожения историко- культурного наследия VIP терминала международного аэропорта Алматы.



4. Микрорайон Нурлытау



Для строительства коттеджного городка Beverly Hills в предгорье Алматы, выше микрорайона Нурлытау, строительная компания Baas Group еще в 2021 году сначала вырубила деревья, в том числе и сады, а затем строители преступили к уничтожению горы.



Кроме того, что в этом году застройщик продолжил вырубку садов, компания еще и захватила часть дороги общего пользования. Архитектор города Алматы Алмасхан АХМЕДЖАНОВ, утверждает, что ее нет в Генплане.



Подробности опубликованы на странице Салтанат Ташимовой.



5. ЖК Alma Tau Residence



В элитном микрорайоне Алматы на горе Кок-Тобе идет строительства ЖК Alma Tau Residence. Это грозит для жителей Алматы оползнями и другими природными катастрофами. Как и на каких основаниях застройщику разрешили возведение ЖК в опасной для жизни людей зоне, остается загадкой.



Подробности опубликованы здесь.



6. Захват водоохранной вдоль реки Есентай зоны на улице Жамакаева



Для строительства жилого комплекса La Verde строительная компания RAMS захватила водоохранную зону реки Есентай по улице Жамакаева.



Застройщик на берегу реки возвел трехэтажные дома. Трафик в этом районе резко вырос в результатек активного строительства на каждом свободном пятачке и предгорьях.



Также несколько частных коттеджей построены вдоль русла реки без соблюдения строительных норм.



С подробностями можно ознакомиться здесь.



7. Микрорайон Кольсай



Еще одно незаконное строительство в предгорьях Алматы планировалось в микрорайоне Кольсай.



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Строительную площадку планировалось возвести на насыпном грунте - нескольких лет туда свозился строительный мусор, затем его засыпали землей.



В город из микрорайона ведет лишь одна дорога, уже донельзя перегруженная транспортом.



Жители окрестностей жалуются на регулярные отключения электроэнергии и насосов, подающих в дома воду.



8. ЖК Rish



Еще один жилой комплекс Rich, продажи квартир которого стартовали еще в начале года - на момент продаж у застройщика не имелось никаких разрешительных документов на строительство.



Земельный участок, на котором планируется возведение многоэтажных домов рассчитан по индивидуальную жилую застройку (ИЖС), а не под многоквартирные дома.



Более того, на участке проложено множество коммуникаций, которые не рассчитаны на перегруз и тем более их перенос.



Жилой комплекс планируется возвести выше проспекта Аль-Фараби, рядом с Парком первого президента.



Подробности опубликованы на странице Салтанат Ташимовой.



9. Улица Ровенского



Угроза остаться без тепла и других коммуникаций была и у жителей Турксибского района. ТОО "Евразия" планировала начать строительство пяти пятиэтажных домов по улице Ровенского, напротив дома 2/2, на участке, где проходят все коммуникации района, в том числе газовая магистраль, теплотрасса, канализация, холодная и горячая вода, канализация, связь.



А по границе участка находится сквер, который если не полностью, то частично будет уничтожен застройщиком.



Перенос коммуникаций ТОО "Евразия" начало менее чем за месяц до отопительного сезона. Никаких разрешительных документов при этом на застройку или на перенос коммуникаций у ТОО нет.



Ранее мы писали о подробностях.



10. Скандал на улице Каппарова



Напротив ЖК "Ак бота" протекает небольшая речка, а за ней расположен еще один жилой комплекс "Тау Шатыр", который был построен прямо в водоохранной зоне реки Есентай. Застройщики ЖК "Тау Шатыр" перекрыли дорогу, чтобы расширить свою территорию, а новая дорога пролегла по частной земле, принадлежащей комплексу "Ак бота".



Жители ЖК "Ак Бота" решили огородить свою собственность, чтобы распоряжаться ей по своему усмотрению, о чем заранее уведомили власти города.



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Накануне даты, завяленной жителями как предельной, после которой прекращаются просьбы к властям, появилось фейковое постановление акима города об установлении публичного сервитута над частью собственности кондоминиума собственников квартир ЖК "Ак Бота"



Уже много ночей возле комплекса дежурит полиция, которой дано указание задерживать собственников, если те попытаются восстановить свои конституционные права, поскольку, по мнению городских властей, постановление акима Алматы стоит выше Основного закона, гарантирующего право частной собственности.



И хотя социологи не расшифровывают причины обвала рейтинга Токаева в Алматы, деятельность Досаева на посту акима южной столицы определенно повлияла на отношение алматинцев к главе государства.



Поскольку акимы являются главными распорядителями местных бюджетов и проводниками политики президента, люди видят пренебрежительное отношение местных властей к их интересам, а свою ответную реакцию экстраполируют на Токаева.



На этой неделе Досаев, видимо, сообразил, что с рейтингами дело плохо и даже прокатился на автобусе, забив лояльные СМИ своими фотографиями.



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Такой прием используется, чтобы утопить в поисковых системах негативные материалы, в которых упоминается его фамилия.



Но результаты соцопросов скрыть невозможно. Если же на выборах, который пройдут уже через несколько дней, алматинцы покажут совершенной другой результат, стоит задуматься о пресловутом административном ресурсе, без которого в Казахстане не обходились еще ни одни выборы.



А к шлейфу скандалов, сопровождающих карьеру Ерболата Досаева добавится еще один.



Впрочем, ему не привыкать.



Но чем это закончится в городе, где в начале года стреляли на поражение в людей на улицах, вопрос открытый.



5.11.22 Источник - ratel.kz

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