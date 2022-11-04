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Может ли Токаев сломать баранью кость и подковать лошадь. - Сапа Мекебаев
18:47 07.11.2022

САПА МЕКЕБАЕВ
Пятница, 04 Ноя 2022,

Соперники у него на выборах настолько необычные, что ждать от них можно чего угодно
Всем известно, что правительство Казахстана опять категорически запретило расти ценам на социально значимые товары. Только вот цены опять проигнорировали распоряжение премьер-министра Алихана СМАИЛОВА - за 10 месяцев текущего года продовольственная инфляция достигла 20,5 процента. За это прямо на совещании был снят с должности председатель комитета торговли соответствующего министерства. Тем, кого еще не уволили, а также всем акимам поручено любыми доступными административными мерами не допустить повышения цен. А днем раньше премьер Смаилов на заседании комиссии по демонополизации экономики рассмотрел вопрос о передаче некоторых частных активов в государственную собственность. Теперь злоупотреблять своим монопольным положением на рынке сможет только само правительство.

Впрочем, желание властей лишний раз не раздражать население вполне понятно – на носу очередные внеочередные выборы президента. А соперники у Касым-Жомарта ТОКАЕВА нынче, скажем так, настолько необычные, что ждать от них можно чего угодно. Правда, в ходе заочных стычек они обидно обзывают только друг друга, а действующего главу государства почтительно называют "единственным достойным соперником".

Например, лидер Народной партии Казахстана (НПК) Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ оскорбительно отозвался о кандидате от партии "Ауыл" Жигули ДАЙРАБАЕВЕ: "Я считаю, он войдет в Книгу рекордов Гиннесса с нулем процентов, потому что никто в Казахстане не захочет, чтобы Астану переименовали в Жигули". Конечно, бывший советник Нурсултана НАЗАРБАЕВА искренне убежден, что избрание любого человека президентом рано или поздно кончается присвоением его имени столице. К чести соратников Дайрабаева, они не отмолчались, назвав вождя НПК "политическим карликом" и указав, что "попытки глумиться над именем другого гражданина – это отвратительная выходка, проявление бескультурья и бестактности, граничащая с гражданской дискриминацией".

Не только "политическому карлику" Ертысбаеву, но и лидеру "Ак жола" Азату ПЕРУАШЕВУ, который тоже питал нежные чувства к елбасы, досталось от другого ни от кого не зависимого кандидата от будто бы оппозиционной Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) Нурлана АУЕСБАЕВА: "Например, возьмем Перуашева, который плакал, когда Назарбаев ушел с поста. Что он сделал для народа? (...) Возьмем Ертысбаева! Раньше пел оды Назарбаеву, теперь аплодирует Токаеву". Человек из ОСДП, кстати, ни слова не приврал – и рыдания Перуашева все помнят, и Ертысбаев с гордостью носил звание "президентского соловья".

А еще избиратели обязательно должны оценить необыкновенные житейские умения наших претендентов на президентский пост.

Всех удивила кандидатка от Национального альянса профессиональных социальных работников Каракат АБДЕН. Прежде она была известна как директор "Женского института культурно-нравственного воспитания "Қазақ қызы" и автор бестселлера "Ты - казашка. Гордись!", учившая как воспитанниц, так и читательниц тому, как должна вести себя настоящая казашка в обществе и семье. К этим своим достижения Абден в качестве кандидата добавила еще и призыв "запретить на государственном уровне" празднование чуждого всем нам праздника Хэллоуин. И чтобы показать, чему должны учиться молодые казашки, выложила в сеть захватывающие кадры, как она сама доит кобылицу и делает кумыс.

Многие, вероятно, видели ролик, как тот же Жигули Дайрабаев, обмотав кулак салфеткой, на каком-то веселом застолье (возможно, это было совещание его предвыборного штаба) одним ударом ломает на две части баранью косточку. На другом видео кандидат от "Ауыла" в ходе поездки в Актюбинскую область ловко и быстро подковывает чью-то лошадь (возможно, это было животное из партийного фонда).

Другие полезные навыки, такие как понимание политических процессов в стране и мире или знание законов рыночной экономики, ни один из этих кандидатов пока не демонстрирует. Видимо, скрывают до поры, чтобы действующий президент не воспользовался их ценными идеями.

Могли бы и спросить у своего соперника Касым-Жомарта Токаева, как часто тому в рамках исполнения президентских обязанностей приходилось ломать бараньи кости или подковывать лошадей. Разве что перед ПУТИНЫМ похвастать.

Не покидает ощущение, что все "привлеченные" к президентской гонке решительно настроены на проигрыш и в знак благодарности за участие ждут хороших должностей. Ну, при прежнем президенте ведь такие прецеденты были.

Берегите себя!

Источник - ratel.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667836020


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