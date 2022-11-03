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Великую арабо-персидскую битву сорвал фальстарт, - М.Макаров
19:04 07.11.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Внезапное нападение Ирана на Саудовскую Аравию в минувшую среду прошло полностью в виртуальном пространстве.

Верить в реальность угрозы со стороны Тегерана продолжают лишь в Вашингтоне.
"Красное знамя возмездия" взвилось в Иране над куполом мечети Джамкаран близ города Кум, и это значит, что Тегеран объявляет войну Саудовской Аравии. Счет идет на часы - вот-вот начнется эпохальная битва персов-шиитов с арабами-суннитами. Такие будоражащие сообщения появились в среду в нескольких телеграм-каналах.

Надо сказать, что сенсация про грозный флаг над мечетью упала на подготовленную почву. Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами разведданными о планах Ирана напасть на цели в королевстве, а также на Эрбиль в Иракском Курдистане. Обсудив такую перспективу, Вашингтон и Эр-Рияд тут же повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил.

Затем агентство Reuters со ссылкой на Совет национальной безопасности США подтвердило, что американцы действительно принимают всерьез угрозы в адрес Саудовской Аравии со стороны Ирана и готовы отреагировать в случае необходимости. "Мы находимся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с саудовцами и намерены без колебаний защищать свои интересы и партнеров в регионе", - отметил представитель СНБ США.

Названа была и задача, которую Тегеран хочет решить этой атакой, - отвлечь внимание от масштабных протестов, уже длительное время сотрясающих Иран. Почему для этого надо нападать на Саудовскую Аравию? И на это готов ответ: министерство разведки Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее заявили, что беспорядки и протесты в стране из-за гибели молодой девушки Махсы Амини якобы полностью спланировали и реализовали разведывательные службы Соединенных Штатов, Англии, Израиля и Саудовской Аравии. Арабская монархия хоть и была названа последней, но территориально находится к Ирану ближе всего, поэтому начать мстить решили с нее.

К тому же Саудовская Аравия и Иран давно и сильно недолюбливают друг друга. Исторических причин для этого масса - это и религиозная вражда суннитов и шиитов, и претензии Эр-Рияда и Тегерана на роль лидера мусульманского мира, и партнерство саудитов со Штатами, которых в Иране после исламской революции провозгласили "большим сатаной". Наконец, банальная конкуренция за рынки сбыта нефти, которая для обеих стран остается главным экспортным товаром.

Конфликт Эр-Рияда с Тегераном доходил до разрыва дипломатических отношений, причем дважды - в 1988 и в 2016 годах. При этом гибридная война между Саудовской Аравией и Ираном полыхает вовсю - и в Сирии, и в Ираке, и в том же Йемене. Стремясь выстроить на Ближнем Востоке "шиитский полумесяц", Тегеран не жалеет ни денег, ни ресурсов, вооружая и направляя свои прокси-отряды, причем в их числе называется не только "Хезболла", но и йеменские хуситы, с 2015 года ведущие пограничные бои с саудовцами.

В средине дня в среду журналисты, взбудораженные перспективой начала крупномасштабной войны в зоне Персидского залива, решили выяснить у пресс-секретаря российского президента, считает ли Кремль вероятным такое развитие событий. "Честно говоря, вообще не располагаем информацией и не знаем, откуда взялись эти домыслы", - сказал в ответ Дмитрий Песков.

Ближе к вечеру МИД РФ сообщил, что глава российской дипломатии Сергей Лавров обменялся по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном "мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива". При этом министры иностранных дел России и Ирана отметили "вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира".

Данные о подготовке нападения на Саудовскую Аравию официально опроверг представитель МИД Ирана Насер Канани, в заявлении которого говорится, что "Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами".

Востоковеды, которые за это время успели прокомментировать ситуацию, также в основном говорили о том, что не видят оснований, по которым большая саудовско-иранская война могла бы начаться именно сейчас. Максимум, экспертами допускалась возможность обострения ситуации в районе Йемена, где, впрочем, и без того уже давно неспокойно.

Что касается телеграм-каналов, то и там начали писать, что не все, мол, так однозначно, и оказывается, что красный флаг над мечетью мог быть поднят не как сигнал к атаке, а в честь дня рождения знаменитого имама.

В итоге о том, что опасность для Саудовской Аравии сохраняется, продолжали верить только в Вашингтоне. "Мы осознаем, что угроза со стороны Ирана реальна и по-прежнему этим обеспокоены", - несколько туманно поведал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В общем, можно сказать, что историческая саудовско-иранская битва уложилась примерно в сутки, да и то прошла лишь в виртуальном пространстве.

Михаил Макаров
3/11/22

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667837040


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