Мир, дружба, жвачка. О чем говорил Токаева на международных переговорах, - МК

19:47 07.11.2022

Безопасность в самом разном ее понимании стала главной темой минувшей недели для руководителей стран ШОС и СНГ. Сначала внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ, затем встреча глав правительств СНГ, а в конце недели – встречи секретарей Советов безопасности стран СНГ и переговоры Токаева с главами иностранных дипломатических миссий, где рассказал об изменениях, происходящих в Казахстане. Какую идею хотел донести глава республики до лидеров мировых держав.



"Человек, который не приносит зла и огорчения другим людям. Человек, который заботится о своей семье. Человек, который думает о своей стране, о своем народе", – так ответил на вопрос Касым-Жомарт Токаев на вопрос, кто, по его представлению, является хорошим человеком. Причем, было это еще в 2005 году. Сегодня все его действия и проводимая им политика, как на внутренняя, так и внешняя, подтверждают слова, сказанные 17 лет назад только с акцентом на изменившуюся за эти годы международную обстановку.



"К сожалению, недоверие, напряженность и даже конфликты вернулись в международные взаимоотношения. На что мы можем полагаться, чтобы бороться с сегодняшними вызовами? История дает только один ответ: добрая воля, диалог и сотрудничество, – заявил Токаев, выступая в сентябре на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий. – Казахстан всегда выступал за то, чтобы урегулировать разногласия за столом переговоров в духе устава ООН. Санкции, угрозы санкций и использование силы никогда не приведут к решению проблем". Глава Казахстана, как профессиональный дипломат, призвал разрешать глобальные проблемы с помощью конструктивного диалога. А все его последние заявления связаны с обеспечением безопасности в самом широком смысле этого слова.



За диалог



О сложной международной обстановке и о взаимодействии в условиях современных вызовов безопасности и стабильности на пространстве СНГ говорили на прошлой неделе на встрече секретарей Советов безопасности стран содружества. Странам СНГ стоит полностью задействовать аналитические ресурсы, чтобы выявлять потенциальные угрозы на пространстве Содружества, с учетом того что международная обстановка остается сложной и нестабильной, – заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам встречи. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев говорил о том, что западные государства постоянно наращивают инструменты для поддержки несистемной оппозиции и эскалации конфликтов в других странах. По его словам, навязываемое Вашингтоном партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств СНГ. В странах СНГ на национальном уровне разработали нормативную правовую базу, направленную на усиление контроля и ограничение работы подконтрольных Западу НКО и СМИ, а также интернет-ресурсов, – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.



Глава Совбеза Казахстана Гизат Нурдаулетов в ходе своего выступления озвучил позицию Казахстана по ключевым направлениям региональной безопасности. В частности, он обратил внимание на то, что открытый и конструктивный политико-дипломатический диалог – это единственный эффективный и приемлемый путь выхода из любых кризисов. Он также отметил необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане для обеспечения безопасности на южных рубежах СНГ. А в ходе двусторонних переговоров секретарей Совбезов России и Казахстана Николая Патрушева и Гизата Нурдаулетова был подписан план сотрудничества между аппаратами Советов безопасности России и Казахстана на 2023-2024 годы.



В условиях турбулентности



О коллективной безопасности много говорили в конце октября на внеочередной сессии совета ОДКБ, где обсуждались результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года. Выступая перед участниками сессии, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами. И в тот же день Токаев встречался в Астане с членами Совета глав правительств СНГ, где обсуждалась похожая повестка. Он обратил внимание на нарастающие геополитические противоречия, турбулентность в мировой экономике, ипризвал принять ряд действенных мер для усиления торгово-экономического взаимодействия. В частности, недопущение протекционизма, создание благоприятных тарифных условий, упрощение административных процедур на пространстве СНГ.



Говорили представители Казахстана о безопасности и на заседании Совета глав правительств государств членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Речь шла в частности о продовольственной безопасности. Глава правительства Казахстана АлиханСмаилов сделал особый акцент на важности консолидированной деятельности в обеспечении продовольственных гарантий. Он отметил, что Казахстан,обладая широкими сельскохозяйственными ресурсами, готов вложить значительный вклад в осуществление данных задач. Основным направлением в этом деле должна стать разработка программы сотрудничества в сферах селекции и семеноводства, отметил Смаилов. Премьер-министр РК подчеркнул, что подобная практика придаст реальное ускорение развитию сельскохозяйственной отрасли, позволит скооперировать профильные базы стран и в конечном знаменателе окажет благоприятное содействие выполнению актуальных задач, ориентированных на обеспечение продовольственной безопасности.



С идеей справедливости



В конце минувшей недели Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главами иностранных дипломатических миссий, где рассказал об экономических показателях страны, политических преобразованиях, и, в целом, позиции Казахстана на глобальном уровне. "Идея справедливости отныне станет стержнем всей государственной политики Казахстана, направленной на повышение благосостояния народа", – подчеркнул он, отметив, что национальным приоритетом станет демонополизация экономики и стимулирование экономического роста. "Несмотря на экономические потрясения по всему миру, наш экспорт несырьевой продукции увеличился почти на 40 процентов, – подчеркнул Токаев. Президент отдельно остановился на вкладе Казахстана в обеспечение глобальной продовольственной безопасности, затронул темы региональной повестки дня.



Глава государства заявил, что Казахстан по-прежнему привержен сбалансированной, разнонаправленной и конструктивной внешней политике. "Казахстан твердо привержен ценностям устойчивого мира, сотрудничества и доверия. Мы выступаем за принципы равенства, суверенитета и территориальной целостности государств, основанные на Уставе ООН и международном праве", – сказал он.



Все главные тезисы, озвученные президентом, развиваются, расширяются и трансформируются в указы, постановления и стратегии развития республики уже не первый год. В сентябрьском послании народу Токаев говорил о новом этапе развития Казахстана, его политической модернизации, структурных экономических преобразованиях и глубинной перестройке отношений между государством бизнесом и гражданами. "В первую очередь, государство обеспечит равенство возможностей и справедливость для всех, –отметил глава государства, подчеркнув, что казахстанский народ "всегда ставил превыше всего мир и стабильность".



Отсюда вытекает и главная задача государства и президента, как гаранта единства народа, прав и свобод человека – обеспечение безопасности граждан. Это касается не только национальной безопасности, но и энергетической, продовольственной безопасности, обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства. И все эти пункты проходят красной линией и в послании президента.