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WSJ: после украинского конфликта НАТО медленно идет ко дну
19:49 07.11.2022

У каждой империи есть свой конец

Адмирал военно-морских сил Соединенных Штатов Чарльз Ричард назвал происходящие на Украины события, которые негативным образом отразились на политической стабильности для самих американцев, "лишь разминкой". В дальнейшем, считает он, Америку ждут катастрофические потрясения.

"Этот факт немногие американские лидеры могут признать публично. Украинский конфликт – свидетельство того, что мощь сдерживания Соединенных Штатов медленно, но верно угасает", – высказался адмирал.

Ричард сравнил военную машину США с медленно тонущим морским судном, у которого заканчиваются ресурсы для противостояния с более грозным и набирающим силы соперником – Китаем. Дело в том, что Пекин действует куда более маневренно и резко – КНР успевает внедрять по миру собственные возможности быстрее американцев.

Еще один из факторов, усугубляющих для Штатов общую ситуацию – проигрыш в гонке гиперзвуковых вооружений, что должно стать предметом слушаний в Конгрессе. Раньше американская империя могла развиваться, набирая обороты, однако теперь состоит из уставшей и вялой элиты, трансформировавшейся в политическую конъюнктуру – у Белого дома уже нет навыков, которые когда-то позволяли ему "двигаться быстро".

Ранее американский эксперт Дэвид Ранделл заявил, что вступление Украины в альянс станет последней каплей для России.

Игорь ЛУКЬЯНОВ

Источник - utro.ru
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