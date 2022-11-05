Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики

19:52 07.11.2022 Сегодня снег не очень радует жителей Прибалтики



Текст: Станислав Лещенко



Жители Латвии и Эстонии предпринимают срочные меры для того, чтобы минимизировать проблемы, которые они ожидают от предстоящей зимы. Подталкивает их к этому резкий рост цен на электричество и отопление. Изменились не только потребительские предпочтения, но и само отношение к проживанию в своем государстве.



Латвия оказалась в первой пятерке ЕС по взлету цен. И вот латвийская газета Diena пишет, что в ближайшие месяцы, когда большую часть ежедневного дохода понадобится направлять на оплату коммунальных услуг, жителям страны придется стать еще более осторожными в тратах.



Слишком мало покупок



"Поведение покупателей в магазинах уже сейчас позволяет сделать вывод о том, что люди начнут более тщательно планировать покупки, составлять списки необходимого, более внимательно выбирать продукты, приобретать товары в экономичных упаковках. Они откажутся от трат на вещи, не являющиеся предметами первой необходимости", – прогнозирует коммерческий директор сети магазинов Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне.



Уже в сентябре нынешнего года в этой сети снизился по сравнению с прошлым годом спрос на продукцию премиум-класса: на икру (–49%), мясные изделия холодного копчения (–26%), различные сыры более дорогой ценовой группы (–13%). Снижается спрос на нарезанные и расфасованные мясные изделия и копчености. Меньше покупают и разные порции хлеба, очищенные овощи. В сегменте свежего мяса снижается спрос на более дорогое мясо (говядину) и растут продажи более дешевой продукции (свинины). Также падает спрос на домашний текстиль, предметы интерьера, посуду и другие товары, без которых можно обойтись.



"Инфляция заставляет нас тратить больше, но при этом мы покупаем меньше товаров и услуг. Платежи по банковским картам показывают, что расходы домохозяйств с поправкой на инфляцию в последние месяцы имеют тенденцию к снижению. Данные о розничных продажах свидетельствуют о том же", – рассказала и. о. главного экономиста латвийского филиала банка Swedbank Агнесе Буцениеце.



Слишком большие квартиры



Помимо этого, пресса Латвии пишет, что для некоторых жителей страны превратились в обузу большие квартиры. Так, руководитель отдела жилищного кредитования банка Luminor Каспар Саусайс сообщил, что "с приближением зимнего сезона увеличивается количество квартир, выставленных на продажу в серийных домах советской постройки".



Дома советских проектов считаются более дорогими в содержании, так как при их строительстве не применялись современные технологии утепления. По словам банковского специалиста, также за последние два квартала очень выросло предложение четырехкомнатных и трехкомнатных квартир. Саусайс допускает, что "люди, прежде чем получать растущие счета за отопление, пытаются сменить свое жилье на меньшее или продать вторую недвижимость, которая до сих пор предназначалась для сдачи в аренду или не была заселена". По данным Luminor, сейчас латвийцы особенно ценят компактное жилье, не требующее больших коммунальных платежей.



Слишком большие счета



Выросшие счета за отопление и электроэнергию вынуждают жителей Латвии обдумывать и более радикальные решения относительно своего места жительства. Если верить результатам свежих опросов, уже примерно пятая часть всех латвийцев планирует сменить жилье и переехать туда, где за него платят меньше. В том числе 11% жителей Латвии рассматривают возможность переезда в другую страну – в основном это молодежь, а также семьи с несовершеннолетними детьми.



В Латвии более чем на 100% вырос спрос на камины и дровяные печи – причем зачастую покупателям приходится ждать выбранный товар в течение нескольких месяцев.



Бизнесмен Томс Динвиетис сообщает, что производители печей и каминов перегружены заказами и часто сталкиваются с нехваткой сырья. "Я работаю в отрасли свыше двадцати лет. Раньше было обычным делом, когда планировалось повышение цен на три-четыре процента в год. Но теперь в течение двух лет подряд я столкнулся с шестью или семью незапланированными повышениями цен от моих собственных производителей", – рассказал Динвиетис.



В свою очередь в компании CSS подтвердили, что покупателям придется ждать производимые ими печи и камины дольше трех с половиной месяцев. А глава ООО FKMD electro Каспарс Зингерс поведал, что с начала этого года почти на 70% выросли в цене стальные отопительные радиаторы.



Резко увеличился спрос на дрова – причем в погоне за этим видом топлива люди не всегда прибегают к законным методам. В администрации госпредприятия "Латвийские государственные дороги" жалуются, что люди, живущие за пределами столицы, начали в большом количестве спиливать скамейки на автобусных остановках.



"Скорее всего, злоумышленники руководствовались следующей логикой: в преддверии европейской зимы все средства хороши, а остановкам, которыми пользуются от силы раз в день (намек на обезлюживание латвийской провинции – прим. ВЗГЛЯД), особого вреда не будет. Голь на выдумку хитра!" – ехидно пишет в своем Telegram-канале журналист из Латвии Марат Касем.



Слишком большой аппетит



Аналогичная ситуация наблюдается и в Эстонии. На днях эстонский Институт развития здоровья призвал жителей республики экономить на еде. Сотрудники института советуют эстонцам "как можно реже" покупать готовые продукты, полуфабрикаты и консервы, а вместо этого рекомендуют готовить самостоятельно". Бутерброды на завтрак предлагается заменить кашей, поскольку "так выйдет дешевле".



А премьер-министр страны Кая Каллас предупредила жителей о необходимости готовиться к веерным отключениям электроэнергии, что, по ее словам, произойдет, если Россия решит отключить Прибалтику от объединяющей весь регион с советских времен электросети БРЭЛЛ (Белоруссия – Россия – Эстония – Латвия – Литва). Правда, сама Каллас пример личной экономии отнюдь не продемонстрировала, оказавшись на одной из фотографий с электрическим обогревателем, установленным в ее кабинете.



Тем не менее эстонцы словам Каллас вняли. "Премьер-министр – отличный продавец. За сегодняшний день мы продали более 100 электрогенераторов. Это больше, чем за последние четыре месяца", – сказал менеджер по продукции сети Bauhof Свенн Милли.



По словам продавцов эстонских магазинов, люди стали активнее приобретать сухие продукты питания, корма для животных, предметы личной гигиены, фонарики и батарейки.



В свою очередь Спасательный департамент Эстонии подготовил для населения страны памятки о деталях подготовки к кризисным ситуациям. Специалисты департамента советуют, что на "черный день" в запасе должны быть батарейки, фонарики, аккумуляторы, радиоприемник, сухая пища, лекарства, а самое главное – питьевая вода: по три литра в день на каждого члена семьи.



Также специалисты Спасательного департамента составили инструкцию, которая поможет в установке и эксплуатации электрогенератора. В инструкции приведены основные требования как к устанавливаемым в здании стационарным, так и к бытовым генераторам.



"Необходимость составления этого руководства появилась, когда при подготовке к чрезвычайной ситуации и обеспечении энергобезопасности люди начали приобретать в дома электрогенераторы. Спасательный департамент получил множество вопросов о том, как безопасно их устанавливать и использовать", – сказал эксперт департамента Хейкки Раяло. Эстонцев предупреждают об особенностях установки генератора и необходимой технике безопасности. Все эти советы сейчас выслушиваются в Эстонии с большим вниманием.



Таким образом, жители стран Прибалтики готовятся к самому худшему – отключению электричества, проблемам с отоплением, бытовым неудобствам. Уже ближайшие несколько недель покажут, насколько они были предусмотрительны. Источник - Взгляд

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