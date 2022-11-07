 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Триумфальная победа Нетаньяху – плохой знак для Байдена и Зеленского, - Д.Минин
00:02 08.11.2022

ДМИТРИЙ МИНИН | 07.11.2022
Он обещал скоро вернуться и вернулся

В Израиле опубликована фотография записки, которую оставил в свое время на рабочем столе уходящий в отставку с поста премьер-министра Б. Нетаньяху своему преемнику. Текст короткий: "Скоро вернусь!" Слово он сдержал.

В стране, наконец, закончена бесконечная чехарда досрочных выборов и формирования крайне неустойчивых правительственных коалиций, состоящих из партий с противоположными установками. Полученные Нетаньяху и союзными ему партиями на ноябрьских выборах 64 депутатских мест из 120 в израильских условиях считаются уверенным большинством. Еще важнее то, что между этими силами право-религиозного лагеря ("Ликуд", "Религиозный сионизм", сефардский ШАС и ашкеназийское "Еврейство Торы") нет серьезных политико-идеологических разногласий, которые ставили бы под сомнение сохранение их коалиции. И если

Нетаньяху подтвердил оставленную записку "Скоро вернусь!"

Нетаньяху подтвердил оставленную записку: "Скоро вернусь!"

Нетаньяху в перспективе не попадет по выдвинутым ранее против него коррупционным обвинениям в тюрьму, перспектива чего становится все призрачней, кабинет, который он возглавит, имеет все шансы пробыть у власти полный четырехлетний срок.

Победа Нетаньяху мало кого обрадовала в Вашингтоне, ведь он не только по взглядам, но и с точки зрения личностных характеристик и привязанностей находится на одной волне с заклятым врагом нынешнего главы Белого дома Дональдом Трампом. К Байдену же будущий израильский премьер не скрывает своего критического и даже иронического отношения. Недаром в избирательном штабе демократов перед промежуточными выборами в конгресс новости из Израиля, с учетом влияния еврейской общины в США, были восприняты как холодный душ, еще более ослабляющий их шансы на удержание своих электоральных позиций.

По оценкам экспертов, в течение многих лет поддержка Демократической партии среди американских евреев составляла 70%-80%, принося ей с учетом их присутствия и влияния в информационной среде, немалые очки. Но теперь, как они считают, демократы, возможно, больше не смогут рассчитывать на почти единодушную поддержку еврейской общины, прежде всего, из-за их "излишне" либеральной позиции в отношении семейного и миграционного законодательства.

Трамп на митинге своего кандидата в губернаторы Аризоны К. Лейк

Трамп на митинге своего кандидата в губернаторы Аризоны К. Лейк

Беспокойство в США по поводу результатов выборов вызвано и тем, что наряду с "Ликудом" в следующей правящей коалиции ведущую роль будет играть партия "Религиозный сионизм", получившая 14 мест в кнессете. Ее лидеры Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир считаются экстремистами, выступающими за аннексию всех палестинских территорий, депортацию за границу всех недовольных Израилем, враждебно настроенными к арабам в целом, неортодоксальному иудаизму и даже "святая святых" к… ЛГБТ. В молодости Бен-Гвир был сторонником раввина Меира Кахане и его веры в изгнание арабов из еврейского государства, чья партия "Ках" была запрещена и объявлена террористической группировкой в 1980-х годах как в Израиле, так и в США. Как и покойный Кахане, Бен-Гвир в прошлом был осужден за поддержку терроризма, хотя настаивает, что в последние годы стал более умеренным. Вашингтон озабочен тем, что подобное правительство подорвет его и без того ослабленные отношения с ближневосточными странами.

Лидер "религиозного сионизма" Итамар Бен-Гвир

Лидер "Религиозного сионизма" Итамар Бен-Гвир

Бывший посол США в Израиле, а ныне профессор Принстонского университета Дэниел Курцер прямо призывает Нетаньяху "подумать о спасении Израиля от всеобщего порицания, которое неизбежно сопровождало бы правящую коалицию, включающую расистов и женоненавистников". Его другой коллега Мартин Индик признает: "У администрации Байдена не очень хорошая история отношений с Нетаньяху, и если он возьмет этих ультраправых экстремистов в свое правительство и в свой кабинет, то я думаю, что нас ждет тернистый путь".

Байден и раньше отворачивался от Нетаньяху

Байден и раньше отворачивался от Нетаньяху

Недовольство Белого дома исходом израильских выборов заметно и в том, что Байден сильно затянул паузу с поздравлениями Нетаньяху, в то время как многие мировые лидеры, включая Виктора Орбана из Венгрии, Нарендру Моди из Индии и даже Владимира Зеленского, уже сделали это. Более того, госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил уходящему премьер-министру Яиру Лапиду, чтобы поблагодарить его за его усилия на посту премьера в налаживании двусторонних отношений, но не Натаньяху.

Зато Майк Помпео, бывший госсекретарь США, с радостью написал в своем "Твиттере": "Возвращение Биби Нетаньяху - это хорошо для Израиля, это хорошо для Америки и это хорошо для глобальной стабильности".

Немецкая Der Tagesspiegel высказала мнение, что "триумфальное возвращение" Нетаньяху сулит и нормализацию отношений Израиля с Россией. Изменений, хотя, по мнению газеты, и не слишком существенных, можно ожидать и в том, как Израиль будет впредь относиться к боевым действиям на Украине. Нетаньяху недавно заявил о желании пересмотреть вопрос о поставках Киеву оружия. А за несколько месяцев до этого обещал, что "восстановит" важные отношения с Москвой. Скорее всего, власти продолжат "придерживаться баланса, оказывая гуманитарную помощь Украине и в то же время пытаясь не слишком сильно злить Россию".

Что касается В. Зеленского, то победа правого лагеря в Израиле для него ничуть не меньший удар. Расчеты на выклянчивание у Нетаньяху каких-либо существенных подачек Киеву, прежде всего по линии продвинутого оружия, явно можно отбросить в сторону. Последний вполне определенно заявил, что не хочет, чтобы образцы этого вооружения попали в руки Ирана. Тегеран уже продемонстрировал, насколько он искусен в копировании передовых беспилотников, даже попавших к нему в виде сбитых и покореженных экземпляров. Президент страны Ицхак Герцог также заявил, что Украина не получит запрошенное израильское ПВО, поскольку израильские технологии могут попасть в руки врагов. Кроме того, уровень личных отношений Нетаньяху с В. Путиным, по общим оценкам, значительно превосходит его связи с Зеленским.

Зеленский в Израиле: "Свой или нет?"

Зеленский в Израиле: "Свой или нет?"

Да и апелляции украинского президента к своему еврейскому происхождению при новой правой власти в Израиле будут иметь значительно меньше веса, чем при прежней либеральной. Дело в том, что, с точки зрения религиозных евреев, Зеленский не более чем "отступник" от устоев веры, поскольку женат на украинке – гойке. По действующим до сих пор в стране раввинистическим законам, его дети не считаются евреями, а являются "лицами неопределенной национальности". Поселиться в Израиле они могут, но полных прав не получат. Упреки к Зеленскому на этот счет неоднократно высказывались представителями данного израильского лагеря.

Не по вкусу также многим в Израиле заигрывания Зеленского с доморощенными фашистами и бандеровцами. В эти дни, например, украинский военнослужащий еврейского происхождения разместил в "Твиттере" запечатленную им картинку едущего на войну в поезде сослуживца со свастикой на рюкзаке, что вполне нормально для современной Украины, но не для израильского восприятия.

Разумеется, Израиль в целом не будет рвать с общей западной линией в отношении конфликта на Украине и наверняка даже выступит с очередными предложениями посреднических услуг между Москвой и Киевом. Однако наметившиеся в его позиции сдвиги представляют собой тенденцию, которая при определенных условиях с учетом "усталости" мира от войны может получить более широкое распространение на Западе.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667854920


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