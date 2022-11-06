Кыргызстан готовится к трудной зиме: не хватает электричества и угля, - Эрнест Карыбеков

00:21 08.11.2022 КЫРГЫЗСТАН ГОТОВИТСЯ К ТРУДНОЙ ЗИМЕ: НЕ ХВАТАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА И УГЛЯ

#Кыргызстан в очередной раз оказался не готов к осенне-зимнему отопительному периоду. Токтогульское водохранилище не смогли наполнить, уголь дорожает и его приходится закупать заграницей. Население опасается, что зимой начнутся веерные отключения электричества. Подробнее – в материале Ia-centr.ru.



В условиях Кыргызстана, стабильное обеспечение электричеством зависит от наполняемости водохранилищ, прежде всего – Токтогульского водохранилища на реке Нарын. От этого зависит работа Токтогульской ГЭС – крупнейшей гидроэлектростанции страны с мощностью 1200 мВт. По данным на 4 ноября (на момент публикации статьи эта информация не обновлялась), объем водохранилища составил 13,478 млрд кубометров воды. Это на 3-4 млрд кубометров меньше, чем требуется для стабильной работы ГЭС в сложный зимний период, когда приток воды очень низок, а расход, наоборот – предельно высокий.



Кроме того, в Кыргызстане стал дорожать уголь, с начала осени цены выросли на 18%. Между тем, чиновники озаботились закупкой угля для отопления только с наступлением холодов. Министр энергетики объяснил это "менталитетом". Теперь планируется экстренно закупить уголь у Казахстана. Кроме того, правительство КР запретило вывозить угольное топливо из страны. Между тем, по данным Министерства энергетики, семью месяцами ранее (то есть в текущем году) из Кыргызстана уже вывезли 938 тысяч тонн угля.



Чтобы сбить цены для населения, которое активно использует твердое топливо для отопления частных домов, в стране было введено временное госрегулирование цен на уголь. Теперь его стоимость не должна превышать 4000 сомов за тонну (чуть менее $50).



О положении дел в энергетике Кыргызстана в интервью Ia-centr.ru рассказал эксперт в области энергообеспечения Эрнест Карыбеков.



– Эрнест Назарбекович, почему в Кыргызстане постоянно наблюдаются проблемы с обеспечением энергоресурсами?



– Вопросы энергообеспечения Кыргызстана – непростые, поскольку проблемы в этой области серьезные и глубокие. Страна уже много лет находится под неолиберальной мировой экономической идеологией, под политическим влиянием западных стран. Эта политика и идеология не преследует цели развития для нашей страны. Она направлена на вовлечение Кыргызстана в зависимость – не только в отрасли энергетики, но и продовольствии, финансах и т.д.



Поэтому ни о какой энергетической безопасности в таких условиях не может быть и речи. Простой пример: нам активно навязывают так называемую "зеленую энергетику", у которой низкий КПД. Кроме того, эти технологии никакие не зеленые, а, наоборот, "грязные". Они не утилизируются и, к тому же, очень дорогие. Чтобы их внедрить, группы влияния борются против традиционных энергоисточников – ТЭС, ТЭЦ, АЭС.



Таким образом, из-за неолиберальной политики, навязанной нам Западом, мы не развивали традиционную энергетику. Фактически Кыргызстан столкнулся с неоколониализмом, который проводится через Всемирный Банк, МВФ, ЮСАИД, ВТО и другие организации. В современном мире, чтобы колонизировать страну, не обязательно вводить туда войска – достаточно поставить ее экономику в полную зависимость. Поэтому у нас саботируют строительство угольных станций, которые стабильно давали бы много дешевой электроэнергии. Что, в свою очередь, обеспечило бы нам подлинный суверенитет в экономике.



Вместо этого нам навязывают строительство ветряных и солнечных станций, которые работают нестабильно и не смогут обеспечить промышленность. Вся Европа утыкана солнечными панелями и ветряками. Но почему-то, когда у них случился дефицит природного газа, там сразу взлетели цены на энергоресурсы – и вся европейская экономика оказалась в кризисе.



Из-за неверной экономической политики Кыргызстан на сегодня отстает по генерации на 10-15 лет. Между тем, даже если построить все возможные малые ГЭС (еще один активно лоббирующийся проект), их потенциал составит максимум 1–1,5 млрд кВт/ч. А пока их построят, что делать с дефицитом в 6 млрд кВт/ч?



– Вы давно говорили про необходимость строительства Кара-Кечинской ТЭС в Кыргызстане. Почему это важно?



– ТЭС на угольном месторождении в Кара-Кече можно построить за три года, и она сразу выдаст 600-800 мВт электроэнергии. Еще через год она выйдет на проектную мощность в 1200 мВт. Причем себестоимость этого электричества составит всего 1 сом за кВт/ч, а не 4 сома, как сейчас на Бишкекской ТЭЦ. Таким образом, ТЭС в Кара-Кече в короткий срок "закроет" потребности внутри страны, и даже на экспорт хватит. Но этот проект стоит на паузе. Вместо этого говорят о строительстве ГЭС и прочее.



– Среди проектов, направленных на создание новых энергомощностей в Кыргызстане, можно выделить запуск строительства Камбаратинской ГЭС-1. Ее проектная мощность – 1800 мВт. Разве это не поможет "закрыть" энергетические потребности страны?



– Камбар-Ата-1 – хороший проект, но очень долгий и очень дорогой. У нас просто нет пяти миллиардов долларов на это строительство. И пока не видно инвесторов, готовых вложить столько денег. Во-вторых, строительство займет около 15 лет – надо 10 лет на саму стройку, потом еще 5 лет для того, чтобы заполнить водохранилище для работы ГЭС. И это еще оптимистические сроки, если не будет задержек.



Поэтому надо строить базовые станции: тепловые или атомные, а лучше и те, и другие сразу. Для развития экономики нам надо много дешевой электроэнергии. В советское время электроэнергия для населения стоила 4 копейки за 1 кВт/ч, а для промышленности – 2 копейки. Сейчас, при помощи Госагентства ТЭК (создано по рекомендации Всемирного Банка) разрушена вся промышленность и производство. Тарифы же Госагентство только повышает (хотя для посредников они остаются низкими).



– Как в этих условиях страна пройдет через осенне-зимний отопительный период? Будут ли веерные отключения?



– По ОЗП, как всегда, одни и те же проблемы – низкий уровень воды в Токтогульском водохранилище, дефицит энергомощностей, импорт электроэнергии, импорт угля. Все это ложится тяжелым бременем на экономику страны. Если зима будет холодной, то ресурсов не хватит – придется экономить на ком-то.



На начало ноября уровень Токтогульского водохранилища составил около 13,5 млрд кубометров воды, а должно быть хотя бы 16 млрд для бесперебойной работы. Дефицит воды налицо. Что делать в такой ситуации? Во-первых, ТЭЦ города Бишкек нужно заставить работать в максимальной нагрузке, плюс, импортировать. Однако, если зима будет холодной, соседи не смогут дать нам необходимый объем электроэнергии.



Если же будет теплая зима, то импорта нам должно хватить. В противном случае, соседним республикам самим понадобится много электричества – ведь они тоже работают с нулевым запасом аварийной мощности. В этом случае кыргызстанским энергетикам придется прибегнуть к веерным отключениям, что, вероятно, и произойдет.



К зиме нам нужно иметь полтора миллиона тонн угля для столичной ТЭЦ, еще полтора – для населения северных областей страны. Поэтому в правительстве решили закупить уголь у казахстанской компании. Ведь даже если семь месяцев таскать уголь из Кара-Кечинского месторождения, надо, чтобы оттуда каждые 11-12 минут выезжала 30-тонная машина с углем. Это попросту невозможно. С других же месторождений поставлять уголь затруднительно. Кроме того, месторождения угля есть на юге страны, но транспортное плечо очень большое.



– Правительство предложило ввести госрегулирование цен на уголь. Это поможет держать низкие цены для населения?



– Вообще-то да, это правильно. Добычей угля занимаются, в основном, частники. На месторождении Кара-Кече есть только один государственный разрез "Кыргыз-Комур". Да и, в целом, нам необходимо внедрять госрегулирование, чтобы в этой сфере государство было монополистом и системно вело разработку. Правда, для этого нужны финансы – например, на закупку техники.



Уголь – это же государственные природные ресурсы, а месторождения разрабатывают частные компании и получают большую прибыль. Уже десятки "угольных" миллионеров сколотили себе состояния на этом бизнесе. Они не обеднеют, если цены на уголь временно отрегулировать.



Автор: Эрнест Карыбеков

Беседовал Евгений Погребняк



6.11.22 Источник - Ia-centr.ru

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