 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 08.11.2022
01:33  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы, - Д.Ашимбаев
00:56  "Удар в подбрюшье России": США подговорили Туркменистан дружить против Москвы, - МК
00:51  Запад закрепляет позиции в бывших советских республиках, - Е.Пустовойтова
00:21  Кыргызстан готовится к трудной зиме: не хватает электричества и угля, - Эрнест Карыбеков
00:02  Триумфальная победа Нетаньяху – плохой знак для Байдена и Зеленского, - Д.Минин
Понедельник, 07.11.2022
19:52  Счета за электричество меняют поведение жителей Прибалтики
19:49  WSJ: после украинского конфликта НАТО медленно идет ко дну

19:47  Мир, дружба, жвачка. О чем говорил Токаева на международных переговорах, - МК
19:04  Великую арабо-персидскую битву сорвал фальстарт, - М.Макаров
18:47  Может ли Токаев сломать баранью кость и подковать лошадь. - Сапа Мекебаев
18:39  Как аким Досаев уничтожает Алматы и рейтинги президента Токаева, - А.Калашникова
17:56  Переформатированное Росинформагентство "Регнум" возглавила боевая журналистка Марина Ахмедова
17:50  В боях на Украине погиб рос-генерал Золотухин, бывший командир Московского погранотряда в Таджикистане
17:09  Выборы в США откроют для Путина форточку возможностей, - М.Ростовский
16:24  В Киргизии День памяти предков. Кто из депутатов знает имена семи поколений отцов
15:48  Предвкушение Мирового голодомора, - Константин Черемных
15:37  Как агенты влияния Запада руководят российскими университетами
15:27  Sotheby’s выставит на торги экземпляр первого издания американской конституции
15:23  Из Киева отселят 3 миллиона майданутых громадян
15:10  Казах Серикболсын Бабажан стал первым чемпионом мира по охоте с ловчими птицами
15:00  В центре Дубая эпично горит жилой небоскреб Emaar (видео)
13:50  Нужно помочь западному человеку перейти от опьянения к похмелью, - Дм.Орехов
13:48  В помощь освобожденным территориям нужен новый "Ташкентский фронт", - Герман Садулаев
13:17  Украина науськивает США на Иран из-за России, - Каринэ Геворгян
13:11  Марат Сексембаев возглавил Академию правоохранительных органов Казахстана
13:08  В Казахстане создадут отдельный НИИ по изучению Каспия
13:01  Скончался казахстанский академик, экс-ректор КазЖенПИ Серик Пралиев
12:19  Почему углубляется трансатлантический раскол? - Ван Ивэй
12:13  На украинском фронте без перемен, - Александр Проханов
10:13  Гибель тюленей и обмеление: Токаев крепко озаботился судьбой Каспия
09:28  Свобода под подошвой: как США из журналистики сделали машину пропаганды, - М.Петров
09:00  Казахстанского боксера Ербосынулы уложил в кому кубинец
08:34  Очередной эмиссар Госдепа США (Дональд Лу) гостит в ЦентрАзии. Что-то затевают?
00:54  Россия вспомнила про мировое лидерство в выращивании конопли
00:37  Конец "эпохи Ле Пен": у французских националистов появился молодой лидер
00:21  Фигуры умолчания: кадровое затишье в Таджикистане продолжается, - Дарья Матяшова
00:09  Ударный ракето-обмен. К обострению обстановки в Северо-Восточной Азии, - А.Кошкин
Воскресенье, 06.11.2022
23:01  Друзья познаются... Си Цзиньпин заявил, что Китай на стороне ЕС в украинском вопросе
16:59  Пассажирский самолет упал в озеро Виктория в Танзании.У кракодилов праздник
16:55  В Ташкенте заявили о себе сторонники движения "СТОПХАМ"
16:46  Задержан хоким Тахиаташского района Каракалпакии Маткаримов. Вымогал у фермеров
16:45  Теракт на "Северных потоках" может подорвать нынешнюю Европу, - Глеб Простаков
16:44  Трамп усомнился в способности США просуществовать два года
16:38  Главком ВСУ Залужный вляпался в секс-скандал. Слишком много ППЖ - полевых походных жен
13:44  Узбекский банк "Туркестан" облапошил своих вкладчиков на 59 млрд сумов
13:41  Масимов обвинил в "январском" заговоре Кулибаева и обеих дочерей Назарбаева
13:27  Пекин и Ханой шлют миру особый сигнал, - Григорий Трофимчук
11:24  Как Россия обходит санкции через Кыргызстан
10:52  Эксперименты с газом из Европы заморозят Молдавию
08:25  По областям Киргизии стартовали региональные курултаи. Лишь бы не работать...
00:26  Неожиданная угроза энергосистеме США, - А.Кренгель
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Запад закрепляет позиции в бывших советских республиках, - Е.Пустовойтова
00:51 08.11.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 07.11.2022 |

Угроза действует

Интерес Запада к Средней (Центральной) Азии проснулся сразу после распада СССР, но "пуповина", связывавшая национальные республики с бывшей Советской Россией, была еще слишком крепка. Еще почти десять миллионов русских считали Среднюю Азию родиной. Москва, опираясь на дотации, поднимала уровень жизни в республиках Кавказа, Прибалтики и Средней Азии, предупреждая тлевший в них сепаратизм.

Когда под фанфары парада суверенитетов финансовая помощь центра прекратилась, а интернационализм из официальной государственной идеологии исчез, бывшие союзные республики стали поворачиваться лицом к Западу. Поднял голову местный национализм, начался исход из среднеазиатских республик "некоренных". Из Туркмении, Узбекистана, Киргизии бежали до 90 % "лиц некоренной национальности". Из Казахстана в Россию только за один 1993 год выехали более трехсот тысяч человек. Это была выраженная дискриминация по национальному признаку, хотя никто не готов это признавать.

На первом саммите "Россия – Центральная Азия", состоявшемся в Астане в октябре 2022 года, президент В. Путин говорил о том, что за последние пять лет товарооборот России с государствами региона вырос в два раза – до 37,1 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась еще на 16 %. Общий объем российских прямых инвестиций достиг пяти миллиардов долларов. Одновременно Россия запускает процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих участие в них западных компаний и операторов. Вместо SWIFT для расчетов по контрактам вводится российская система передачи финансовых сообщений, расширяется практика прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями...

Однако Запад спешит закрепить свои позиции по всему периметру бывших советских республик. "Есть признаки того, что Центральная Азия наконец-то получает то внимание, которого она заслуживает со стороны институтов Европейского союза, поскольку мир сильно изменился с тех пор, как Россия вторглась на Украину восемь месяцев назад", – пишет брюссельский Еuractiv. Издание отмечает, что Казахстан, член ЕАЭС и ОДКБ, поворачивается в сторону ЕС, что в Казахстане сделали все, чтобы перенаправить свою нефть в Европу, что Астана отказалась признать референдумы в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.

22 октября председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телеконференцию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 27 октября там же, в Астане, состоялся саммит "Европейский союз – Центральная Азия".

Продолжается исход русских. На конец существования СССР в 1991 году они составляли почти половину населения Казахстана – 47 %; основная часть проживала в Северном, Центральном и Восточном Казахстане и в меньшей степени в Семиречье и приграничных с Оренбургской областью районах. По данным переписи населении на сентябрь 2022 года, их осталось только 15 %.

Урсула фон дер Ляйен после встречи с Токаевым в сентябре в Нью-Йорке поведала миру, что они оба приветствовали соглашение о "стратегическом партнерстве" в области надежных поставок сырьевых ресурсов, электрических батарей и возобновляемой водородной энергетике. Установлены партнерские отношения с Европейским альянсом сырьевых материалов и Европейским альянсом аккумуляторных батарей, которым Астана гарантировала доступ к сырью в обмен на включение Казахстана в производственную цепочку аккумуляторных батарей.

Продолжается борьба за Казахстан между Китаем и Западом. В стратегическую инициативу "Один пояс – один путь" с 2013 по 2020 год Китай инвестировал порядка 18,5 миллиарда долларов. Forbes.kz уточняет, что 80 % всех китайских инвестиций в регион вложены в Казахстан, и отрывать Астану от Пекина Евросоюз собирается здесь и сейчас.

Недавняя бизнес-конференция в Брюсселе в основном была посвящена Среднему коридору – транспортному маршруту, соединяющему Китай и ЕС, под который фон дер Ляйен готова потратить 300 миллиардов евро. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает над выявлением "узких мест" этого коридора, пересекающего Казахстан и Каспийское море, к следующей "встрече по связям" в ноябре в Узбекистане. Одним из таких "узких мест" стало отсутствие достаточного количества судов и портовых мощностей на Каспии, и казахстанский порт Актау (бывший Шевченко) европейцам бы очень пригодился.

Что касается Киргизии, то эта республика "порадовала" тем, что без объяснения причин отказалась от обслуживания российской платежной системы "Мир", присоединившись к западной кампании по изоляции России.

Складывается впечатление, что руководство среднеазиатских республик не пугает нарушение своих партнерских обязательств и прежних соглашений в рамках ЕАЭС. Не спешит среднеазиатская пятерка поддерживать и СВО, декларируя свой нейтралитет.

С точки зрения местных аналитиков, объяснение этому простое: сегодня многие среднеазиатские республики зависят от Вашингтона и просто выполняют указания из "центра принятия решений". "Последние такие распоряжения были даны во время встречи Энтони Блинкена с президентами государств Центральной Азии на полях Генеральной Ассамблеи ООН в рамках формата "5+1", когда Блинкен резко потребовал от них порвать отношения с Москвой. Иначе США могут ввести против них так называемые вторичные санкции", – пишет издание "ЦентрАзия". Кажется, угроза подействовала…

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667857860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- О новых законах
- Ускорить "очистку" законодательства от излишних требований к бизнесу поручил Алихан Смаилов
- Республиканский общественный штаб в поддержку Токаева посетил Жамбылскую область
- Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
- О региональной политике
- Пленум Национального совета Демпартии "Ак жол" приветствовал подписание Президентом законов в реализацию конституционной реформы
- Алихан Смаилов провел заседание Комиссии по демонополизации экономики
- Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы (начало)
- В Правительстве прошло совещание по социальному предпринимательству
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  