Запад закрепляет позиции в бывших советских республиках, - Е.Пустовойтова

00:51 08.11.2022

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 07.11.2022 |



Угроза действует



Интерес Запада к Средней (Центральной) Азии проснулся сразу после распада СССР, но "пуповина", связывавшая национальные республики с бывшей Советской Россией, была еще слишком крепка. Еще почти десять миллионов русских считали Среднюю Азию родиной. Москва, опираясь на дотации, поднимала уровень жизни в республиках Кавказа, Прибалтики и Средней Азии, предупреждая тлевший в них сепаратизм.



Когда под фанфары парада суверенитетов финансовая помощь центра прекратилась, а интернационализм из официальной государственной идеологии исчез, бывшие союзные республики стали поворачиваться лицом к Западу. Поднял голову местный национализм, начался исход из среднеазиатских республик "некоренных". Из Туркмении, Узбекистана, Киргизии бежали до 90 % "лиц некоренной национальности". Из Казахстана в Россию только за один 1993 год выехали более трехсот тысяч человек. Это была выраженная дискриминация по национальному признаку, хотя никто не готов это признавать.



На первом саммите "Россия – Центральная Азия", состоявшемся в Астане в октябре 2022 года, президент В. Путин говорил о том, что за последние пять лет товарооборот России с государствами региона вырос в два раза – до 37,1 миллиарда долларов. По итогам первого полугодия взаимная торговля увеличилась еще на 16 %. Общий объем российских прямых инвестиций достиг пяти миллиардов долларов. Одновременно Россия запускает процесс перенастройки механизмов финансовых расчетов, исключающих участие в них западных компаний и операторов. Вместо SWIFT для расчетов по контрактам вводится российская система передачи финансовых сообщений, расширяется практика прямых корреспондентских счетов между кредитными учреждениями...



Однако Запад спешит закрепить свои позиции по всему периметру бывших советских республик. "Есть признаки того, что Центральная Азия наконец-то получает то внимание, которого она заслуживает со стороны институтов Европейского союза, поскольку мир сильно изменился с тех пор, как Россия вторглась на Украину восемь месяцев назад", – пишет брюссельский Еuractiv. Издание отмечает, что Казахстан, член ЕАЭС и ОДКБ, поворачивается в сторону ЕС, что в Казахстане сделали все, чтобы перенаправить свою нефть в Европу, что Астана отказалась признать референдумы в ДНР и ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях.



22 октября председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен провела телеконференцию с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. 27 октября там же, в Астане, состоялся саммит "Европейский союз – Центральная Азия".



Продолжается исход русских. На конец существования СССР в 1991 году они составляли почти половину населения Казахстана – 47 %; основная часть проживала в Северном, Центральном и Восточном Казахстане и в меньшей степени в Семиречье и приграничных с Оренбургской областью районах. По данным переписи населении на сентябрь 2022 года, их осталось только 15 %.



Урсула фон дер Ляйен после встречи с Токаевым в сентябре в Нью-Йорке поведала миру, что они оба приветствовали соглашение о "стратегическом партнерстве" в области надежных поставок сырьевых ресурсов, электрических батарей и возобновляемой водородной энергетике. Установлены партнерские отношения с Европейским альянсом сырьевых материалов и Европейским альянсом аккумуляторных батарей, которым Астана гарантировала доступ к сырью в обмен на включение Казахстана в производственную цепочку аккумуляторных батарей.



Продолжается борьба за Казахстан между Китаем и Западом. В стратегическую инициативу "Один пояс – один путь" с 2013 по 2020 год Китай инвестировал порядка 18,5 миллиарда долларов. Forbes.kz уточняет, что 80 % всех китайских инвестиций в регион вложены в Казахстан, и отрывать Астану от Пекина Евросоюз собирается здесь и сейчас.



Недавняя бизнес-конференция в Брюсселе в основном была посвящена Среднему коридору – транспортному маршруту, соединяющему Китай и ЕС, под который фон дер Ляйен готова потратить 300 миллиардов евро. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) работает над выявлением "узких мест" этого коридора, пересекающего Казахстан и Каспийское море, к следующей "встрече по связям" в ноябре в Узбекистане. Одним из таких "узких мест" стало отсутствие достаточного количества судов и портовых мощностей на Каспии, и казахстанский порт Актау (бывший Шевченко) европейцам бы очень пригодился.



Что касается Киргизии, то эта республика "порадовала" тем, что без объяснения причин отказалась от обслуживания российской платежной системы "Мир", присоединившись к западной кампании по изоляции России.



Складывается впечатление, что руководство среднеазиатских республик не пугает нарушение своих партнерских обязательств и прежних соглашений в рамках ЕАЭС. Не спешит среднеазиатская пятерка поддерживать и СВО, декларируя свой нейтралитет.



С точки зрения местных аналитиков, объяснение этому простое: сегодня многие среднеазиатские республики зависят от Вашингтона и просто выполняют указания из "центра принятия решений". "Последние такие распоряжения были даны во время встречи Энтони Блинкена с президентами государств Центральной Азии на полях Генеральной Ассамблеи ООН в рамках формата "5+1", когда Блинкен резко потребовал от них порвать отношения с Москвой. Иначе США могут ввести против них так называемые вторичные санкции", – пишет издание "ЦентрАзия". Кажется, угроза подействовала…