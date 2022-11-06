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"Удар в подбрюшье России": США подговорили Туркменистан дружить против Москвы, - МК
00:56 08.11.2022

В регион приехал американский эмиссар

США пытается переманить на свою сторону азиатских партнеров России. Замгоссекретаря американского бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу посещает с рабочим визитом Туркменистан, Узбекистан и Казахстан. На встрече с туркменским руководством он заявил, что поможет стране извлечь максимальную пользу из антироссийских санкций. "МК" разбирался примут ли союзники Москвы предложение Вашингтона.

В регион приехал американский эмиссар
ДОНАЛЬД ЛУ

Поездка Дональда Лу в Среднюю Азию продлится с 6 по 11 ноября. Он собирается обсудить инициативу по экономической устойчивости в этом регионе. На эти цели Вашингтон выделит 25 млн долларов, которые направят на укрепление торговых путей, обучение и подготовку квалифицированной рабочей силы, а также привлечение международных инвестиций.

Турне Лу началось с Ашхабада. Там он встретился с выпускниками программы обмена и высокопоставленными чиновниками. "Мы будем счастливы работать с правительством Туркменистана и с деловыми кругами для того, чтобы оказать им содействие в получении большей пользы для них от санкционного режима", - заявил чиновник в ходе брифинга.

В качестве примера он назвал Казахстан, где российские банки были проданы казахстанским бизнесменам. А значит страна получила выгоду от западного давления на Москву. Что касается Туркменистана, то, по словам Лу, США уже работает над тем, чтобы снизить эффект от антироссийских санкций, которые рикошетом ударили по республике. При этом последствия от разворота от Москвы в сторону Вашингтона будут минимальны, поскольку страна не имеет общих программ с Россией в оборонной сфере, убежден Лу.

Но если его замечание касательно Ашхабада можно считать справедливым, то вот к Казахстану или Узбекистану его применить невозможно. Экономики этих стран сильно завязаны на Россию, и начиная с февраля этого года взаимный товарооборот продолжает расти.

Так, в первом полугодии товарооборот с Астаной увеличился на 6 процентов, достигнув 7,2 млрд долларов. Страна экспортирует железные руды, пищевую и сельскохозяйственную промышленность. При этом почти 70 процентов всех товаров республика закупает в России, в том числе бумагу, древесину, промышленное оборудование. Аналогичная ситуация и с Узбекистаном, торговля с которым за этот год выросла почти на 40 процентов - до 5,3 млрд долларов.

О том, отвернутся ли от России ее давние союзники, "МК" поговорил с доктором экономических наук, главным научным сотрудником Института США и Канады РАН Владимиром Васильевым:

- США пытаются дестабилизировать ситуацию по границам России со всеми бывшими советскими республиками, в том числе и в Средней Азии. Главным образом здесь, конечно, речь идет о Казахстане и Узбекистане, где американцы стремительно наводят определенного рода связи, строят мосты.

Во всем регионе Средней Азии идет борьба за влияние и России, и Китая, и даже Евросоюза. Подобными действиями США показывают, что они тоже игроки на этом поле. И они прекрасно понимают, что речь идет не только о России, но и о Китае, который имеет наиболее сильные позиции в регионе с точки зрения экономических перспектив.

- Целесообразно ли республикам сотрудничать с США?

- В силу экономического фактора: замкнутость региона, отсутствие выхода к морям, возможности США не очень велики. Речь может идти об инвестициях, которые будут вкладываться в горно-рудную промышленность Казахстана, в обрабатывающую промышленность Узбекистана. Но даже здесь будет стоять вопрос об использовании конечного продукта. Даже если продукция будет производиться и добываться в этих странах, то что делать с транспортировкой? Американцы вряд ли смогут напрямую замыкать их на свою экономику. Их могут перенаправлять в какие-то другие страны: Индию или Китай. Но тогда присутствие китайских или индийских активов было бы выгоднее с точки зрения транспортной логистики. Да и вряд ли США будет теснить в этом регионе Китай, чтобы не портить и без того непростые отношения

-Зачем тогда США делает такие шаги?

- Геополитика здесь играет важную роль. После ухода Америки из Афганистана им важно показать что они по прежнему проявляют интерес к этому региону, являются игроками. Но и даже когда американцы вторгались в Афганистан, это никогда не рассматривалось как фактор присутствия в этой стране. Кабул всегда считался опорной точкой для того, чтобы распространять свое влияние на север, как раз на страны Средней Азии, чтобы в это подбрюшье России наносить удары и формировать сферу влияния на политические элиты и принимаемые решения.

ЕЛЕНА СИНЯВСКАЯ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667858160


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