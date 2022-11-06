КазВласть. Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы, - Д.Ашимбаев

01:33 08.11.2022 Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы (начало)

Данияр Ашимбаев: Силовой блок традиционно контролировался отделом административных органов ЦК, в 1988 г. переименованным в государственно-правовой отдел. При создании президентского аппарата колесо изобретать не стали и уже в мае 1990 г. возник одноименный отдел АП



Данияр Ашимбаев, 4 ноября



Силовой блок традиционно контролировался отделом административных органов ЦК, в 1988 г. переименованным в государственно-правовой отдел. При создании президентского аппарата колесо изобретать не стали и уже в мае 1990 г. возник одноименный отдел АП, который возглавил Каирбек Сулейменов, имевший большой опыт работы в прокуратуре, милиции и партийных органах. Одновременно при президенте возникли комиссии по вопросам помилования и гражданства во главе с членами Президентского совета Султаном Сартаевым и Махтаем Сагдиевым. В августе при переименовании Канцелярии президента в Аппарат была утверждена и первая президентская номенклатура, куда вошли исключительно силовые структуры: таким образом, АП перехватывала в этом важном вопросе инициативу у ЦК, который быстро терял легитимность.

При слиянии аппаратов президента и правительства в конце того же года появился пост госсоветника по государственно-правовым вопросам, который получил первый зам. прокурора республики Юрий Хитрин. Госсоветники образца 1990 года были, по сути, теми же вице-премьерами (в Киргизии их вообще назвали тогда же госсекретарями), но летом 1991 года посты вице-премьеров были восстановлены, а Хитрин остался госсоветником. Этот пост так и не был узаконен, хотя и просуществовал до осени 1995 года. Госсоветники образца 1991–1995 гг. были своего рода "вице-премьерами" без портфеля, аналогами современных замруков АП.

В августе 1991 г. – следствие известных событий в стране – Назарбаев создал Совет безопасности, при котором был образован Комитет по защите конституционного строя во главе с Хитриным (в его состав входили силовики, которые формально республике не подчинялись). Осенью по мере распада союзных структур и укрепления суверенитета республики казахстанские власти начали распространять свою юрисдикцию на силовые органы. Как известно, еще в декабре 1990 г. Прокуратура КазССР стала Генпрокуратурой, подчиненной республике (первым генпрокурором стал прокурор Гурьевской области Жармахан Туякбай).

В октябре был создан Госкомитет обороны, который возглавил депутат Верховного Совета Сагадат Нурмагамбетов, за пару лет до того вышедший в отставку с поста зам. командующего войсками САВО. В ведение ГКО перешли органы гражданской обороны и военкоматы (весной следующего года госкомитет стал Министерством обороны и взял под свой контроль все вооруженные силы на территории республики, кроме частей РВСН, переведенных в Россию). В октябре же Сулейменов был направлен первым замминистра внутренних дел, а на его место пришел его первый зам Юрий Обрядин. КГБ возглавил генерал Булат Баекенов, в свое время работавший с Назарбаевым в Карагандинском обкоме (в декабре КГБ полностью перешел в ведение республики, затем взял под свой контроль органы военной контрразведки (особые отделы), в июле 1992 г. стал КНБ, а в августе подчинил себе Пограничные войска и Войска правительственной связи). МВД повоевало с областными советами и администрациями по поводу подчиненности УВД и переподчинило себе РУБОПы (пост министра получил в апреле начальник УВД Уральского облисполкома Владимир Шумов). Генпрокуратура подчинила себе органы военной прокуратуры. А вот региональная группа "Альфа" и 9-й отдел КГБ перешли в прямое подчинение президенту ("Альфу", ставшую "Арыстаном", затем отдали в КНБ, а Служба охраны президента так и осталась самостоятельной).

Весной 1992 г. был создана Республиканская гвардия, отдел обороны АП (первый заведующий – начальник Республиканской военной школы-интерната Ким Серикбаев), а заодно вручены первые генеральские погоны.

Сразу обозначим тех, кто в годы независимости получил высокие звания:

Генералы армии: С. Нурмагамбетов (1993), М. Алтынбаев (2002).

Генерал-полковники (госсоветники юстиции 1-го класса): Ж. Туякбай (1992), А. Касымов (1996), С. Токпакбаев (2001), К. Сулейменов (2002), С. Жасузаков, К. Мами (2010), А. Даулбаев (2013), К. Касымов (2015), Р. Жаксылыков, Г. Нурдаулетов, М. Ахметжанов (2022).

Генерал-лейтенанты (госсоветники юстиции 2-го класса, вице-адмирал): Б. Баекенов (1992), Ю. Коноваленко, Ф. Щербаков, А. Константинов (1993), М. Нарикбаев, Б. Закиев (1995), С. Шуткин (1996), Б. Ертаев (1998), М. Сапаров (2001), О. Жумабеков, Н. Дутбаев, А. Шабдарбаев, А. Тасбулатов (2002), А. Толеуханов, В. Симачев, И. Отто (2003), К. Ахмадиев (2004), И. Бахтыбаев, Б. Сембинов, Н. Поспелов, Б. Дарбеков, Д. Сатхожин (2005), К. Маерманов, В. Божко (2006), Б. Джанасаев, Б. Сарсеков, Т. Мусабаев (2007), А. Шаяхметов (2009), М. Аюбаев, А. Сорокин (2010), М. Майкеев (2011), Н. Джуламанов, В. Жумаканов (2012), К. Каражанов, Е. Мерзадинов, А. Жанкулиев, И. Меркель (2013), О. Сапаров (2014), О. Бижанов, М. Демеуов (2015), Н. Орманбетов, Ж. Жанзаков, А. Куренбеков (2016), Т. Мухтаров, С. Абиш, А. Садыкулов (2017), Т. Жанжуменов, Н. Билисбеков, М. Осипов, Г. Байжанов, Е. Кененбаев (2018), М. Алтынбаев (мл.), А. Халиков, Е. Тургумбаев, А. Шпекбаев (2019), М. Бектанов, Т. Дандыбаев, Д. Дильманов, Н. Ермекбаев, С. Камалетдинов, Д. Сартаев, К. Масимов, Б. Асылов (2020), М. Хусаинов, Р. Шпекбаев (2021), С. Изтлеуов, Ю. Ильин, Н. Карбенов, Е. Сагимбаев, М. Кожаев, М. Таласов, О. Бектенов, К. Сунтаев (2022).

Приводить список генерал-майоров будет слишком затратным с точки зрения времени и места…

Летом 1992 г. Хитрина аккуратно переместили на пост главного военного прокурора, но должность госсоветника пустовала три месяца, пока на нее не назначили Каирбека Сулейменова. Одновременно прошли уже упомянутые реорганизации КНБ и МВД с заменой руководителей Пограничных и Внутренних войск (последние в итоге были подчинены МВД). Таможенный комитет, созданный сначала при президенте, был переподчинен Минфину, а главное контрольно-ревизионное управление последнего было преобразовано в Комитет государственного финансового контроля (с 1994 г. – Госкомитет финансового контроля, с 1995 г. – Комитет финансово-валютного контроля при Минфине, с 1997 г. – Комитет финансового контроля Минфина. В 1998 г. упразднен, вновь создан в 1999 г. с тем же названием. С 2004 г. – Комитет финансового контроля и госзакупок, с 2008 г. – Комитет финансового контроля, с 2016 г. – Комитет внутреннего государственного аудита).

Вслед за Хитриным свой пост покинул и Обрядин. Государственно-правовой отдел был упразднен и вместо него создали отдел законодательства (Сергей Тихонов, с весны 1994 г. – Бауржан Мухамеджанов) и отдел правоохранительных органов (Максут Нарикбаев, с осени 1993 г. – Назымбек Акимбеков).

В феврале 1993 г. была принята первая Военная доктрина РК (новые версии последовали в феврале 2000 г., в марте 2007 г., октябре 2011 г., сентябре 2017 г.).

Летом был заново сформирован Совбез и упразднен забытый к тому времени Комитет по защите конституционного строя. Зампредом СБ стал госсоветник Жукеев, руководивший одновременно отделом политического анализа АП. Обеспечением деятельности СБ занимался отдел обороны (кстати, один из сотрудников отдела – полковник Петр Черкашин стал в 1992 г. первым секретарем СБ). Впрочем, Серикбаева и первого командующего Республиканской гвардией Алтынбекова в те же дни Назарбаев снял с работы (без официального оглашения причин). Отдел обороны возглавил бывший глава Таможенного комитета Нурлан Тлемисов. Министром юстиции стал советник президента Нагашбай Шайкенов.

В конце года прошла первая крупная ротация: Верховный суд возглавил Михаил Малахов, Нарикбаев стал его первым замом, КНБ возглавил первый зам Сат Токпакбаев, а Баекенов перешел зампредом Совбеза (уже освобожденным).

Летом 1994 года в рамках реорганизации и раздела аппаратов отделы обороны и правоохранительных органов перешли в правительственный аппарат, а в АП остался отдел законодательных инициатив и правовой экспертизы (Мухамеджанов). Баекенов стал из зампредов секретарем СБ. Сохранил свой пост и Каирбек Сулейменов. Одновременно возникло еще одно силовое ведомство – Управление налоговой милиции Государственной налоговой инспекции Минфина (с 1995 г. – управление налоговой полиции, с 1997 г. – департамент налоговой полиции Минфина, с 1998 г. – Комитет налоговой полиции Минфина (затем Министерство госдоходов), с 2001 г. – Агентство финансовой полиции, с 2003 г. – Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и т.д.).

В этот период силовые органы "трясло": скандалы вспыхивали вокруг громких уголовных дел и вокруг их руководителей. Осенью пост главы МВД потерял Шумов (который, впрочем, вскоре возглавил управление в… АП РФ), а на его место пришел Баекенов. Секретарем СБ стал Жукеев, потерявший пост вице-премьера, которое занимал чуть более полугода. В АП возник отдел обеспечения законности, правопорядка и судебной реформы, который возглавил зампред Госкомимущества Николай Белоруков.

А страна втянулась в длинные дебаты по правовой реформе: на страницах газет и по ТВ практически ежедневно выступили Сулейменов, Шайкенов, зампред Конституционного суда Игорь Рогов и множество юристов, депутатов и силовиков. Смысла пересказывать содержание диспутов здесь нет, но участники довольно-таки быстро перешли на личности, обвиняя друг друга в популизме и авторитаризме.

На фоне падения Верховного Совета 13-го созыва дебаты были материализованы в проект новой Конституции с большими полномочиями президента. В ходе работы над ней Шайкенов получил статус вице-премьера, а Рогов – пост помощника президента.

В новой Конституции не оказалось излишне самостоятельного Конституционного суда, который был сменен Конституционным советом. Полномочия президента резко выросли, вместо Верховного Совета появился двухпалатный парламент, Кабинет Министров стал правительством и т.д.

После референдума прошла очередная реорганизация. Минюст получил представитель президента в Верховном Совете Константин Колпаков, Рогов остался помощником, Жукеева отправили послом в Южную Корею, а СБ достался бывшему главе Костанайской области Балташу Турсумбаеву, который очень критиковал проект конституции, но с его мнением и популярностью пришлось считаться. Главой изюминкой реформы стало создание Государственного следственного комитета (ГСК), который возглавил Туякбай и который забрал следственные подразделения МВД, КНБ и Генпрокуратуры. Все три структуры получили новых руководителей: МВД возглавил Каирбек Сулейменов, чей пост был окончательно упразднен, Генпрокуратуру – Нарикбаев, а КНБ – прежний первый зам Дженисбек Джуманбеков. Токпакбаев же стал начальником Службы охраны президента (СОП), которая получила самостоятельный статус (первый ее руководитель Сергей Синицин стал его первым замом). Одновременно в СОП перешла правительственная связь. Баекенов не принял реформу и ушел в отставку. С другой стороны, помощником президента стал сотрудник КНБ и начальник ГУБОПиК МВД Альнур Мусаев, который ранее двигался за Баекеновым. Руководство ГСК было сборной соляной из всех силовых структур, но можно отметить, что одним из замов стал первый зам. начальника СОП Амангельды Шабдарбаев. Заодно сменился и министр обороны: Нурмагамбетова сменил первый зам Алибек Касымов.

Произошла перезагрузка судебной системы. Высший арбитражный суд стал коллегией по хозяйственным делам (упразднена в декабре 2000 г. вместе с военной коллегией).

Система руководства силовыми структурами получила весьма запутанная, как, впрочем, и вся система президентской вертикали власти на тот момент. Предполагалось, что политическая и экономическая ситуация стабилизируется и АП будет мудро за ней присматривать. Но так не получилось. Экономика была в кризисе, что вело к социальному недовольству и росту политической протестности. Ближние бояре никак не могли договориться между собой. Весной был учрежден – с полугодовым опозданием – пост госсекретаря (его занял Есимов), который начал методично отбирать функции у АП и СБ. В те же дни грянул скандал вокруг Верховного суда, который привел к отставке Малахова. Во избежание попадания в оппозицию пост помощника президента получил Тохтар Аубакиров. В апреле президент утвердил концепции общественной и экологической безопасности.

В это же время потихоньку заработал Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета. У этой структуры была своя генеалогия, в основе которой лежал Наркомат рабоче-крестьянской инспекции. В конце 1990 г. при упразднении Комитета народного контроля (КНК) КазССР было обозначено намерение создать "Государственный контроль" республики, но его создавать не стали. Верховный Совет несколько лет пытался создать при себе контрольный орган, но идея не проходила. Президент образовал как альтернативу в начале 1993 г. Главную контрольную инспекцию, но летом того же года Верховный Совет все-таки создал Контрольную палату, которая попила немало крови исполнительной власти. Поэтому в новой Конституции возник Счетный комитет, состав которого изначально формировался так: председатель от президента, 4 члена от правительства и по 2 от палат парламента. Осенью 1998 г. порядок формирования стал более адекватным: председатель и 2 члена от президента и по 3 от палат парламента, но это будет позже, а пока президент в марта 1996 г. назначил на СК и.о. зав. отделом экономической политики АП Мусиралы Утебаева, а в апреле-мае 8 членов СК были назначены правительством и парламентом.

Летом госсекретарь стал и.о. руководителя АП, а осенью президент сократил полномочия госсекретаря и наделил этими полномочиями первого помощника президента (должность также возникла на год позже, чем анонсировали). Одновременно Мусаев потерял пост помощника и переместился замом в СОП. Генпрокурором стал руководитель правительственного аппарата Степан Шуткин, министром обороны – Мухтар Алтынбаев, а Шайкенова "ушли" в ректоры юридического университета (он в свое время создал этот вуз и пытался сделать его монополистом на рынке). Пост замрука АП потерял Михаил Тимкин, который курировал правовые вопросы. Турсумбаев отправился на дипломатическую работу вслед за Жукеевым, а СБ получил зампред ГСК Бексултан Сарсеков, при котором эта структура стала больше специализироваться на борьбе с преступностью и получила свой секретариат. Сарсеков возглавил и созданную в ноябре Комиссию по высшим воинским специальным и иным званиям. В АП был создан объединенный отдел по вопросам законодательства и судебной системы во главе с Мухамеджановым (Белоруков же получил другой отдел – по вопросам гражданства и помилования).

В феврале 1997 г. Совбез получил три первых МВК – по вопросам внешней политики и обороны, по вопросам внутренней безопасности и по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

В марте Назарбаев рокирнул силовиков. Токпакбаев получил Республиканскую гвардию, а Баекенов – СОП (руководство обеими структурами было возложено на первого помощника президента, т.е. на Абыкаева). Несколько позже секретарь Совета безопасности Сарсеков стал одновременно помощником президента по вопросам национальной безопасности (впервые введенный пост). Для оптимизации структуры Рогова и Аубакирова перевели советниками президента (согласно принятому указу могло быть только три помощника – первый, по экономике и по безопасности). В мае неожиданно для всех Джуманбеков был смещен с поста главы КНБ, а на его место был назначен Альнур Мусаев, на тот момент еще полковник. Вместе с Мусаевым в КНБ из СОП вернулись структуры правительственной связи. Полномочия ГСК президент несколько урезал, тем более что структура никак не хотела оправдывать возложенных на нее ожиданий. Мусаев занялся вопросами борьбы с премьером Кажегельдиным.

Летом появился первый вариант Правил служебной этики государственных служащих (в мае 2005 г. их сменил "Кодекс чести государственных служащих", а в декабре 2015 г. – "Этический кодекс государственных служащих").

Осенью 1997 г. Бауржан Мухамеджанов получил пост министра юстиции, его зам Талгат Донаков стал зав. отделом по вопросам законодательства и судебной системы АП. ГСК упразднили с передачей полномочий МВД и КНБ, при этом у последнего забрали департамент разведки, из которого создали службу "Барлау". Хитрин был назначен генеральным прокурором, а Туякбай – главным военным прокурором. Налоговую полицию возглавил зять президента Рахат Алиев, который сначала был замом по борьбе с контрабандой, затем – главой Алматинского департамента (через полгода налоговая полиция "съела" департамент экономической полиции МВД – бывший ОБХСС).

В конце года президент начал реформу вооруженных сил: Были созданы виды ВС – Силы общего назначения (СОН), Силы воздушной обороны (СВО) и Силы охраны государственной границы (СОГГ). В СОН вошли Сухопутные войска, в СВО – бывшие ВВС и войска ПВО, а в СОГГ – Пограничные войска и ВМС. В декабре 1999 г. последние были исключены из ВС в связи с возвращением в КНБ. В июле 2000 г. вместо Сил общего назначения были созданы Сухопутные войска в составе военных округов (Восточный, Западный, Центральный, Южный), родов войск (ракетные войска и артиллерия, войска ПВО). Также были учреждены род войск ВС – Мобильные силы, Специальные войска и Тыл ВС. В мае 2003 г. было решено реформировать дальше. Учредили Верховное главнокомандование. Главный штаб стал Комитетом начальников штабов (КНШ). В Сухопутных войсках вместо округов создали региональные командования "Астана", "Восток", "Запад" и "Юг". Самостоятельным видом ВС стали ВМС, а родами войск были определены Аэромобильные войска и Ракетные войска и артиллерия. В ноябре 2004 г. было ликвидировано управление главнокомандующего Сухопутными войсками. В июле 2012 г. вместо КНШ возник Генштаб. Новая структура, принятая в апреле 2018 г., осталась засекреченной. Но это уже будет потом.

Осенью 1998 г. в преддверии досрочных выборов Назарбаев перебросил Абыкаева в КНБ (Мусаев, который где-то в тот период перешел под влияние Алиева, стал первым замом) и вернул разведку обратно в комитет (в июне следующего года в КНБ вернулись и пограничники, которые успели побывать и самостоятельным госкомитетом и в составе Минобороны).

После выборов помощником президента по вопросам национальной безопасности – секретарем Совета безопасности стал Марат Тажин, а Сарсекова перевели представителем президента в Мажилисе. Тажин аккуратно освободил СБ от координации борьбы с преступностью и загрузил его аналитическими и стратегическими вопросами (борьбой с коррупцией – самой актуальной темой года – занималась одноименная госкомиссия, созданная из Высшего дисциплинарного совета). Отделы Донакова и Белорукова были объединены в государственно-правовой отдел, который на полгода остался без заведующего.

В ведение СБ перешли КИСИ и бывший Центр анализа и стратегических исследований АП, ставший аналитическим центром СБ. В Совбезе была учреждена новая структура МВК: по вопросам внешней политики и обороны, по вопросам внутренней безопасности, по экономической безопасности, по информационному обеспечению деятельности СБ, по управлению в кризисных ситуациях (МВК по борьбе с организованной преступностью и коррупцией была ликвидирована, зато в сентябре добавилась МВК по противодействию религиозному экстремизму. В феврале 2000 г. появилась МВК по противодействию терроризму и экстремизму вместо комиссий по противодействию религиозному экстремизму и по экономической безопасности. В марте 2002 г. вместо нее появилась МВК по вопросам экономической безопасности. В октябре 2003 г. учредили отдельную МВК по вопросам военной безопасности, а в сентябре 2006 г. – МВК по антикоррупционной политике. В январе 2009 г. вместо последней была создана МВК по вопросам экологической безопасности, а в декабре 2009 г. – МВК по вопросам стратегии национальной безопасности и по вопросам оперативного реагирования).

В июле было утверждено "протокольное старшинство должностных лиц при проведении внутригосударственных мероприятий", согласно которому помощник президента по вопросам национальной безопасности – секретарь Совета безопасности был указан 13-м (В сентябре 2002 г. он (Оксикбаев) переехал на строчку 24-1, в апреле 2004 г. – на строчку 12-1 при Утемуратове. В апреле 2013 г. секретарь СБ стал 13-м, в октябре 2019 г. – 8-1. Это все приведено без учета тех указов, текст которых был засекречен).

В августе грянул скандал с продажей оружия за границу, который стоит своих кресел Абыкаеву и Алтынбаеву. КНБ снова получил Мусаев (а ДКНБ по Алматы и области – Алиев), а через несколько дней был назначен зам. руководителя АП – зав. государственно-правовым отделом; им стал вице-министр юстиции Кайрат Мами (вскоре он отбил в СБ председательство в Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам). Осенью нашли и нового министра обороны в лице Сата Токпакбаева, а на первой сессии обновленных палат парламента председатель Госкомиссии по борьбе с коррупцией Оралбай Абдыкаримов стал спикером Сената, а главный военный прокурор Жармахан Туякбай – спикером Мажилиса (в мае следующего года их ввели в состав СБ). Обязанности Абдыкаримова временно возложили на Тажина (в апреле комиссию удалось упразднить, зато секретарь СБ обзавелся заместителями – ими стали Тохтар Аубакиров, Даулет Сатхожин и Омархан Оксикбаев, а также отделом по вопросам экономической безопасности, а в октябре следующего года – инспекцией).

В феврале 2000 г. было создано Агентство по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, но оперативными функциями его не наделили и выполняло оно возложенные на него функции чисто теоретически (в декабре агентство тихо передали в Минюст). Зато в апреле возник Республиканский оперативный штаб по борьбе с организованной преступностью и коррупцией, который возглавил Мами.

В июле широкой коалиции удалось свалить Нарикбаева с Верховного суда (он стал ректором вместо покойного Шайкенова). Обязанности были временно возложены на Рашида Тусупбекова – председателя коллегии по уголовным делам (эту должность он получил год назад после отставки того же Мами), но возглавить суд ему не удалось. Этот пост получил сам Кайрат Мами, а Тусупбеков возглавил Комитет по судебному администрированию. На место Мами перешел Мухамеджанов, а на его место – Рогов. Тут некстати скончался председатель Конституционного совета Юрий Ким. На эту должность перевели Хитрина, зато генпрокурором стал Тусупбеков. Одновременно Каирбек Сулейменов потерял пост главы МВД, сохранив командование Внутренними войсками. Министерство же досталось командующему Республиканской гвардией Болату Искакову, который провел чистку кадрового состава.

В конце 2000 г. началась и очередная судебная реформа. В законе появилась норма, согласно которой могут создаваться специализированные суды (военные, экономические, административные, по делам несовершеннолетних и другие), и в январе 2001 г. были учреждены специализированные межрайонные экономические суды, в феврале 2002 г. – специализированные межрайонные административные суды, в августе 2006 г. – специализированный финансовый суд Алматы, в августе 2007 г. – специализированные межрайонные суды по делам несовершеннолетних, в декабре 2009 г. – специализированные межрайонные суды по уголовным делам, в декабре 2015 г. – суд МФЦА (не входящий в судебную систему РК), в январе 2018 г. – специализированные следственные суды и специализированные межрайонные следственные суды, в январе 2021 г. – специализированные межрайонные суды по административным правонарушениям.

На фоне постоянных конфликтов в элите и обществе президент весной 2001 г. провел новую реорганизацию. Мусаева перевели в СОП, Тажина – в КНБ, а министра культуры, информации и общественного согласия Алтынбека Сарсенбаева – секретарем СБ (через неделю он добился и статуса помощника президента). Рахат Алиев стал первым замом Тажина. Заодно президент упразднил Республиканский оперативный штаб по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и поручил премьеру создать у себя МВК по борьбе с преступностью.

Если это было попыткой понизить уровень конфликтности, то удачной ее назвать сложно. Помимо указанных лиц в интригах и дрязгах были задействованы АП, правительство, силовые структуры, СМИ, нацкомпании, банки. Как уже отмечалось, "Казком" и "Туран-Алем" (с примкнувшим к ним "ЦентрКредитом") штурмовали правительство и администрацию. Появление на сцене Алиева, имевшего за собой солидные силовые и медийные ресурсы, привнесло в конфликт еще и тему "престолонаследия". При этом к осени ряд ключевых фигур подчеркнуто ушли в тень. Основная схватка была между Алиевым и банковским лобби, но это только внешний фон. Первым проиграл Алиев, потеряв посты в КНБ и контроль над финансовой полицией. Потом проиграли банкиры, причем проиграли другим банкирам. Затем свой пост потерял Сарсенбаев, который в ходе кампании явно метил на место руководителя АП Калмурзаева. СБ возглавил Тажин, а КНБ – первый зампред Нартай Дутбаев. А потом главой администрации стал Абыкаев, а премьером – Тасмагамбетов, что подвело черту под данной "военной" кампанией. Алтынбаев снова стал министром обороны, Сулейменов – министром внутренних дел, Шабдарбаев возглавил СОП, а Искакова вернулся в гвардию. Мухамеджанов получил пост вице-премьера, Рогов – замрука АП – зав. госправовым отделом, зам. генпрокурора Георгий Ким – министра юстиции. При этом Мухамеджанов возглавил новый Совет по правовой политике при президенте. Токпакбаев же стал советником президента и председателем Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики госслужащими (так сказать, для баланса).

В марте президент утвердил "Положение о порядке согласования, назначения на должность и освобождения от должности политических государственных служащих и иных руководящих должностных лиц центральных и местных государственных органов", согласно которому кадры прокуратуры, полиции, юстиции, таможни и финансовой полиции отнесены к компетенции государственно-правового отдела, а КНБ и Минобороны – к компетенции секретариата СБ.

Осенью Тажина перевели первым замруком АП по внутренней политике, а Совбез (без статуса помощника) получил руководитель Главной контрольной инспекции АП Омархан Оксикбаев. Затем должностей советников президента скопом лишились Токпакбаев, Буркитбаев и Примбетов.

В январе 2003 г. президент назначил первого зам. генпрокурора Оналсына Жумабекова министром юстиции, а Георгия Кима – советником президента и председателем Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики госслужащими. Рогов в апреле перетянул под свое управление Совет по правовой политике при президенте.

Летом после скандала с принятием Земельного кодекса правительство было отправлено в отставку. Оксикбаев стал председателем Счетного комитета, Мухамеджанов – зам. руководителя АП (по регионам), Булат Утемуратов – секретарем Совета безопасности (но также без статуса помощника), а Берик Имашев, ставшим к тому времени сватом Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой, – его замом.

В сентябре в полку штатских силовиков прибыло – председатель Агентства по делам госслужбы Заутбек Турисбеков был назначен министром внутренних дел вместо Сулейменова, вновь ставшего командующим Внутренними войсками.

Весной 2004 г. в рамках глобальной реорганизации перед выборами Калмурзаев, работавший управляющим делами президента, был переведен председателем Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (вместо руководившего им в 1994–1996 и 2001–2004 гг. Болатбека Булгакбаева). Оралбай Абдыкаримов стал госсекретарем и назначен председателем Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и соблюдения служебной этики госслужащими (Ким возглавил Комитет по правовой статистике и специальным учетам). Игорь Рогов стал зам. руководителя АП – начальником государственно-правового управления. В ГПУ были созданы 3 отдела – правоохранительной деятельности (Абулхатаев), законодательства и правовой экспертизы (Донаков) и по вопросам судебной системы (Пакирдинов). Комбинация продержалась недолго. В связи с тяжелой болезнью Хитрина в июне он был освобожден от должности председателя Конституционного совета. На его место был переведен Рогов, на место Рогова – Мухамеджанов. В ноябре Утемуратов, будучи секретарем СБ, возглавил Национальную комиссию по вопросам демократии и гражданского общества (НКВД).



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Они окружают президентов. Часть 2. Силовики и юристы. Продолжение

Данияр Ашимбаев, turanpress.kz, 5 ноября



В феврале 2005 г. президент переподчинил агентство Калмурзаеве себе, при этом одним из его замов стал Андрей Лукин из команды Адильбека Джаксыбекова. В марте государственно-правовое управление было упразднено. Абулхатаев стал зав. отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем, а Донаков – зав. отделом законодательства и правовой экспертизы (Пакирдинов перешел на работу в суд). В апреле Назарбаев поменял места председателя ЦИК Загипу Балиеву и министра юстиции Оналсына Жумабекова (замами Балиевой вскоре стали секретарь ЦК Гражданской партии Рахмет Мукашев, начальник департамента СОП Сергей Магда и первый зампред партии "Асар" Серик Нугманов). В мае зам. секретаря СБ Имашев перебрался в Фонд развития малого предпринимательства, а на его место был назначен директор КИСИ Маулен Ашимбаев.

Осенью, перед президентскими выборами, конфигурация опять поменялась. Турисбеков вернулся в АДГС, Мухамеджанов возглавил МВД, а Имашев был назначен зам. руководителя АП. После выборов силовики сохранили свои места, разве что замминистра обороны Тасбулатов возглавил Республиканскую гвардию.

Ожидавшаяся стабильность быстро рухнула. На рубеже 2005–2006 гг. КНБ возбудила ряд уголовных дел вокруг ситуации на Хоргосской таможне (одном из наиболее коррумпированных объектов в стране), причем дело затрагивало не только таможенников и ОПГ, но и вело в направлении высокопоставленных чинов из других силовых структур. В разгар следствия происходит убийство Алтынбека Сарсенбаева – на тот момент ключевой фигуры в оппозиции. В причастности к убийству были обвинены сотрудники КНБ, которые действовали по заказу руководителя аппарата Сената Ержана Утембаева. Скандал привел к смене председателя КНБ Дутбаева (нужно отметить, что Утембаев и Дутбаев принадлежали к команде Абыкаева). Как потом выяснилось, расследовать версию о причастности к убийству Рахата Алиева (признанную много позже основной) следствие, проводимое МВД и прокуратурой, не стало. То, что убийство Сарсенбаева не имело самостоятельного смысла, рассматривать никто не захотел. Также как гибель бывшего мэра Алматы Нуркадилова, произошедшее накануне. Официально было заявлено о самоубийстве как основной версии, при этом мотивация осталась запутанной. Оппозиция заявила о "расправе" (не желая обсуждать версии о конфликте с соратниками или в семье), власть уперлась в официальную версию (открещиваясь от версий, связанным с тем же Алиевым). В итоге можно констатировать ухудшение политической обстановки, дестабилизацию власти, подрыв влияния Абыкаева и… развал "второго Хоргосского дела".

КНБ возглавил Амангельды Шабдарбаев, а СОП – его первый зам Мухтар Аюбаев. В то же время была упразднена НКВД, а Утемуратов переведен управляющим делами президента. После двухнедельной паузы секретарем СБ – помощником президента стал Тажин, а его место замрука АП по внутренней политике занял прежний зам Утемуратова Маулен Ашимбаев. Совбезу был переподчинен Ситуационный центр АП. В мае зав. отделом по вопросам правоохранительной и судебной систем АП вместо Абулхатаева был назначен Серик Баймагамбетов, успевший поработать зам. секретаря СБ, зам. зав. государственно-правовым отделом АП, вице-министром внутренних дел и юстиции и зампредом АБЭКП. Заседания Совета безопасности продолжились практически в открытом формате в качестве трибуны президента и разоблачения всевозможных коррупционеров (правда, большинство обладателей "громких имен" до суда так и не добрались). В июне из функций СБ была исключена разработка "Концепции национальной безопасности", зато в октябре была принята Концепция информационной безопасности (отменена в апреле 2011 г.).

В январе 2007 г. было отправлено в отставку правительство Даниала Ахметова, который в новом кабинете Карима Масимова занял пост министра обороны. Токаев сменил Абыкаева на посту спикера Сената, Тажин был назначен главой МИД вместо Токаева. Секретарем Совета безопасности стал Имашев, зам. руководителя АП – Жумабеков (в ЦИК его сменил прежний зам Куандык Турганкулов).

События первой половины года развивались по двум направлениям. Первое – принятие поправок в Конституцию, а второе – очередной скандал вокруг Рахата Алиева. В минувшем году была ликвидирована партия "Асар", руководимая его женой, а заодно возвращен госконтроль над телеканалом "Хабар" (все это было следствием активного участия Дариги Назарбаевой в конфликте вокруг дела Сарсенбаева). В начале 2007 г. Алиев был обвинен в организации похищения первого руководителя и убийства двух менеджеров принадлежащего ему "Нурбанка". В скандале было замешано огромное количество крупных политических фигур и силовых структур (которыми указанные фигуры помыкали как хотели). В итоге Алиев остался в Вене, куда его успели отправить послом, объявлен в розыск, лишен активов, получил два заочных приговора и покончил жизнь самоубийством в австрийской тюрьме.

Летом зампред КНБ Карбузов становится председателем Комитета таможенного контроля вместо Аскара Шакирова (через несколько месяцев станет омбудсменом), другой зампред – Владимир Божко – в ноябре был назначен министром по чрезвычайным ситуациям вместо уволенного со скандалом Храпунова.

Осенью 2007 г. после принятия поправок в Конституцию и досрочных выборов Баймаганбетов перебрался в Мажилис, а отдел возглавил начальник ДБЭКП по Актюбинской области Ерлик Кененбаев. СБ обзавелся в декабре своим Экспертным советом.

В январе 2008 г. Администрацию президента возглавил Кайрат Келимбетов, при котором была принята новая структура. Вместо отдела по вопросам правоохранительной и судебной систем был создан отдел правоохранительной системы, вместо отдела законодательства и правовой экспертизы – государственно-правовой отдел (первый возглавил начальник департамента анализа и стратегического планирования КНБ Сейтжан Шалабаев, а второй – Талгат Донаков). Все подразделения СБ обратно затолкали в его секретариат. Советником президента стал экс-глава КНБ Нартай Дутбаев, на которого возложили функции зампреда Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией и председателя Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам. Оналсын Жумабеков был переведен председателем Высшего судебного совета (ранее этот пост был совмещенным: им руководили – с 1999 г. Рогов, с 2001 г. – Ким, с 2002 г. – Рогов, с 2003 г. – Нарикбаев, с 2006 г. – Рогов). Секретарь СБ Имашев получил статус помощника президента, но продержался в этой очереди только до августа, когда был отправлен в Сенат, а пост секретаря и помощника достался командующему Внутренними войсками Каирбеку Сулейменову. Первым замом генпрокурора стал сенатор Иоган Меркель.

В апреле был создан Комитет по финансовому мониторингу Минфина (его безуспешно создавали с 1999 г. в как орган "финансовой разведки", но постоянно шли ожесточенные споры по поводу ведомственной принадлежности. В 2004 г. процесс перехватила финансовая полиция, в 2005 г. – Генеральная прокуратура, но в итоге приоритет отдали Минфину). Председателя, впрочем, не могли подобрать еще полгода.

В сентябре пост советника президента потерял Дутбаев (вместе с ним в "Казатомпром" ушел и Шалабаев).

В октябре на АП был назначен Аслан Мусин, который тут же начал менять структуру и руководящий состав. Талгат Донаков стал его замом, а чуть позже – председателем Совета по правовой политике, Комиссии по высшим воинским и иным званиям, классным чинам, зампредом Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией. Государственно-правовой отдел возглавила его прежний зам Инна Ахметова, а отдел правоохранительной системы – вице-министр внутренних дел Алик Шпекбаев. В декабре президент перевел Калмурзаева управляющим делами вместо Утемуратова и назначил главой АБЭКП Кайрата Кожамжарова.

В феврале 2009 г. Служба "Барлау" КНБ была преобразована в Службу внешней разведки "Сырбар", подчиненную и подотчетную президенту. Ее возглавил посол в Швейцарии (и бывший шеф "Барлау") Аманжол Жанкулиев. В апреле прошла очередная чистка силовиков. Министр юстиции Балиева была отправлена в Мажилис, а министр внутренних дел Мухамеджанов – в Сенат. МВД получил Серик Баймагамбетов, Минюст – Тусупбеков, Генпрокуратуру – Кайрат Мами, а Верховный суд – председатель коллегии по гражданским делам Мусабек Алимбеков. В июне министром обороны стал посол в РФ Адильбек Джаксыбеков, а в сентябре Тажин снова стал помощником президента – секретарем Совета безопасности, поскольку МИД у него отобрал госсекретарь Канат Саудабаев (зато в структуре СБ созданы аналитический отдел и ситуационный центр).

Еще перед возвращением Тажина Назарбаев уточнил распределение кадров госорганов между подразделениями АП. За секретариатом СБ были закреплены КНБ, "Сырбар", Минобороны, Внутренние войска, МЧС и Министерство охраны окружающей среды, а за отделом правоохранительной системы – прокуратура, МВД, Минюст, Комитет таможенного контроля, Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью.

Под конец года Шабдарбаева перевели советником президента, а КНБ получил его первый зам Адиль Шаяхметов.

За этим коротким перечислением стоит более чем ожесточенная аппаратная война. Во-первых, вслед за Алиевым полк "беглых олигархов" пополнил Мухтар Аблязов. Во-вторых, создание "Самрук-Казыны" и выделение 10 млрд. долларов для поддержки финансового и строительного корпоративных секторов на фоне экономического кризиса обострили соперничество за контроль бюджетных потоков. В-третьих, вялотекущая драка за таможенные потоки привела к резкому обострению конфликта между силовыми структурами и стоящими за их руководителями кланами. КНБ провело аресты среди руководящих работников финансовой полиции, та ответила. В итоге президент неустанно менял местами силовиков, пытаясь восстановить баланс. В моду вошел термин "южный клан", якобы возглавляемый Калмурзаевым (как ни парадоксально, но как раз-таки данная условная группа находилась в союзе с северными и западными группами и воевала с другими южанами).

После множества бурных событий Назарбаев решает уравновесить одних силовиков другими. В августе 2010 г. он возвращает Абыкаева на пост главы КНБ. Его первым замом становится Владимир Жумаканов.

Одновременно проводится очередная реорганизация судебной системы: вместо Комитета по судебному администрированию создается Департамент по обеспечению деятельности судов при Верховном суде (с сентября 2022 г. – Судебная администрация) и Комитет по исполнению судебных актов Министерства юстиции.

В октябре руководство Комиссией по высшим воинским и иным званиям, классным чинам переходит от Донакова к Мусину, а через месяц функции зампреда Комиссии по вопросам борьбы с коррупцией передаются от Донакова Тажину.

В декабре в законе о прокуратуре появилась норма: "Координация деятельности правоохранительных и иных государственных органов по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью осуществляется органами прокуратуры посредством достижения взаимодействия этих органов, взаимного обмена информацией и согласованности их действий для реализации общих задач и целей. Указанная деятельность осуществляется органами прокуратуры в рамках постоянно действующих координационных советов, которые создаются при Генеральной прокуратуре, прокуратурах областей и приравненных к ним прокуратурах". Данная поправка, закрепленная указом президента в мае 2011 г. закрепила доминирующее положение прокуроров по расследованию уголовных дел другими силовиками к их сильному неудовольствию (но фактическое содержание, безусловно, определялось "весом" конкретного прокурора и остальных силовиков).

После очередных президентских выборов весной 2011 г. Калмурзаев теряет пост управляющего делами (через год он скончался). Назарбаев назначает главой МВД начальника ДВД ВКО и бывшего первого замминистра Калмуханбета Касымова (при этом был арестован один из его выдвиженцев – начальник ДТК по Алматинской области Курманбек Артыкбаев). Прежнего министра Серика Баймагамбетова переводят председателем Комитета таможенного контроля вместо Козыкорпеша Карбузова (вскоре Баймагамбетов отбивает у министра финансов право назначать начальников территориальных ДТК). Затем начинается еще более сложная рокировка. Финансовая полиция производит арест двух влиятельных судей Верховного суда – Ташенову и Джакишева. Спикер Сената Касым-Жомарт Токаев переходит на работу заместителем генсека ООН, а его место избирают генпрокурора Кайрата Мами. На пост председателя Верховного суда вместо Алимбекова, продержавшегося два года, выдвинут председатель Актюбинского облсуда Бектас Бекназаров, а генпрокурором – многолетний зам Асхат Даулбаев. В это время заново вспыхивает война за Хоргос между КНБ и финансовой полицией.

В апреле аннулируется Концепция информационной безопасности, Концепция экологической безопасности на 2004–2015 годы, Концепция перехода РК к устойчивому развитию на 2007–2024 годы, в мае – Концепция миграционной политики РК на 2007–2015 годы, в июне – Концепция правовой политики (впрочем, в ноябре принимается новая Концепция информационной безопасности до 2016 года).

В июле в функции СБ добавляются весьма интересные пункты: рассмотрение ежегодного доклада правительства о результатах деятельности центральных исполнительных органов страны в сфере обеспечения национальной безопасности с целью выработки предложений главе государства и анализ результатов контроля за целевым использованием средств республиканского бюджета, направляемых на оборону, общественный порядок и безопасность. В эти же дни МВД возвращает себе КУИС, который в декабре 2001 г. отдали МВД в рамках очередной правовой реформы.

Летом начинается обострение ситуации в Жанаозене: этот город, как известно, "трясло" в 1989–1992 гг., потом с 2008 г. забастовки пошли регулярно, особенно после того, как в ходе первой власти моментально пошли на уступки, чтобы не портить фон ко Дню столицы. Но события 2011 г. имели свою специфику – слишком много сил было заинтересовано в том, чтобы трудовой конфликт перерос в политический. Основными целями были аким Мангистауской области Крымбек Кушербаев, который, во-первых, поддерживал идею о восстановлении юридической самостоятельности "Озенмунайгаза", а во-вторых, рассматривался как кандидат на пост главы АП, а также глава "Самрук-Казыны" Тимур Кулибаев, который оказался на пике влияния. Сначала "Самрук" и КМГ воевали с акиматом, затем выяснилось, что конфликт разжигают в том числе из столицы против них обоих.

Пока Мангистау медленно накалялось, произошел теракт в Актюбинской области, повлекший за собой смену руководства акимата и силовых структур. Ухудшение религиозной ситуации уже было актуализировано ранее, и в правительстве создавалось Агентство по делам религий, которое взяло на себя функции формирования, закрепления и продвижения норм "правильного" и "традиционного" ислама. Вопрос, откровенно говоря, запустили: ДУМК особым авторитетом не обладал, в элите были популярны увлечения суфизмом и салафизмом, а заодно началась бурная активность движения "коранитов", которое возглавлял… сын главы АП. Пока элиты разбирались в теоретических аспектах, многочисленные радикальные ячейки тесно сращивались с организованной преступностью и брали под контроль паству среди работников крупных нефтегазовых и металлургических предприятий.

Вместе с тем, имело место сращивание части панисламистов с национал-популистами, которые в этот же период резко активизировались вокруг пресловутого вопроса поддержки государственного языка. Не так давно под давлением национальной интеллигенции была практически утоплена Доктрина национального единства, продвигавшая ценности гражданской идентичности, а теперь "патриоты" шли в атаку на язык (что больше было связано с новой госпрограммой развития языков и ее бюджетам), а заодно – вместе с либералами – начали "помогать" разжигать страсти вокруг Жанаозена.

Вопреки просьбам акимата и силовиков отменить празднование 20-летия независимости в регионе, АП настояло на проведение мероприятий, в ходе которых произошли массовые беспорядки. Полиция вынуждена была применить оружие, чтобы спасти людей, заблокированных митингующими в горящем акимате. Санкция была получена сверху, но от нее впоследствии все открестились. В регионе было введено ЧП. Кушербаев и Кулибаев были отправлены в отставку, аким Жанаозена арестован, а полицейских сделали крайними и приговорили к различным срокам тюремного заключения. Акимом стал сенатор Мухамеджанов.

В начале следующего года президент вернул из опалы Берика Имашева, сделав его министром юстиции. Рашид Тусупбеков стал председателем Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью, Кайрат Кожамжаров – акимом Акмолинской области, а Амангельды Шабдарбаева – командующим Республиканской гвардией. Донаков, оставаясь замруком АП, стал председателем Высшего судебного совета вместо Жумабекова, избранного депутатом Мажилиса.

Новые руководители силовых структур дружно инициировали системную чистку своих ведомств от кадров предшественников, причем в формате, подразумевавшем их полное увольнение.

В феврале был арестован председатель Комитета таможенного контроля Баймагамбетов, которого сменил Агентства по защите конкуренции Мажит Есенбаев.

В апреле президент указ о проведении внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов и создал Высшую аттестационную комиссию во главе с Мусиным и Шпекбаевым в качестве секретаря. В мае состав комиссии был изменен. Руководителя АП в качестве председателя заменил премьер Масимов, а в состав были введены секретарь СБ Тажин, замрук АП Донаков и начальник Канцелярии президента Касымбеков (премьер тут же создал "рабочую группу по обеспечению деятельности премьер-министра – председателя Высшей аттестационной комиссии при президенте по проведению внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов" во главе с Жанной Егимбаевой). Уже в июне были изменены и правила аттестации, но это уже детали. "Чуждые" кадры действительно были зачищены.

В то же время произошла перестрелка на пограничном посту Арканкерген, которую президент сначала назвал терактом, но потом затянувшееся расследование этого запутанного дела все расставило по своим местам. Но в официальную версию мало кто поверил: пока следователи выясняли картину, появилось множество более ярких версий, а авторитет силовиков был таков, что доверия их слова уже не вызывали. Был уволен глава Пограничной службы Мырзалиев.

Началось уголовное и политическое преследование ставленника Аслана Мусина – акима Атырауской области Бергея Рыскали и его команды. Сам Рыскали со своим братом благополучно уехали в Европу, а многие замы и сотрудники акимата были арестованы финансовой полицией и осуждены. Кресло под Мусиным зашаталось.

В сентябре Масимов стал главой АП и тут же возглавил Комиссию по госнаградам, Высшую аттестационную комиссию, МВК по проведению административной реформы и Комиссию по высшим воинским и иным званиям, классным чинам.

В январе 2013 г. государственно-правовой отдел АП вместо Инны Ахметовой возглавила руководитель аппарата ЦИК Алия Ракишева. Затем Тажин стал госсекретарем, а через неделю помощником президента – секретарем Совета безопасности был назначен Кожамжаров, который несколько потерял влияние после смерти Калмурзаева, но затем быстро вырос в самостоятельную и влиятельную фигуру.

В марте начальник Службы "Арыстан" КНБ Ануар Садыкулов был назначен начальником Службы охраны президента вместо Мухтара Аюбаева, а Аюбаев – командующим Республиканской гвардией вместо отправленного на пенсию Шабдарбаева. Начальники ДКНБ по Астане и Алматы Самат Абиш и Нургали Билисбеков стали зампредами КНБ.

В начале апреля президент Комиссию по вопросам кадровой политики в правоохранительных органах, на которую возложено согласование кандидатур замов МВД, прокуратуры, финпола, руководителей комитетов ГП и МВД, руководителей территориальных органов этих структур, а также зампреда Комитета таможенного контроля, курирующего правоохранительную деятельность, и начальников ДТК. Комиссию возглавил руководитель АП, а его замом стал секретарь СБ. Начался обратный процесс: если до этого аттестацией воспользовались для удаления выдвиженцев Кожамжарова, но теперь он получил контроль над кадровой политикой. В августе были утверждены правила формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов, который должен контролироваться той же комиссией.

Летом 2013 г. вместо Антитеррористического центра КНБ был учрежден Антитеррористический центр РК, руководителем которого по должности является председатель КНБ, а в сентябре президент утвердил Госпрограмму по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2013–2017 годы (с бюджетом 103 млрд. тенге). Одновременно зампред КНБ Госман Амрин стал председателем Комитета таможенного контроля Министерства финансов.

В октябре Назарбаев вернул Токаева на пост председателя Сената, а Кайрата Мами перевел председателем Верховного суда. Бектас Бекназаров стал председателем Высшего судебного совета вместо Донакова.

В ноябре была утверждена новая структура МВК СБ (прежняя является засекреченной): по вопросам внешней безопасности, по вопросам военной безопасности, по вопросам общественной безопасности, по вопросам политической безопасности, по вопросам безопасности информационного пространства, по вопросам экономической безопасности и по вопросам экологической безопасности, а под новый год была принята Госпрограмма дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014–2020 годы (бюджет 34 млрд. тенге) и Концепция кадровой политики правоохранительных органов. Задачей программы №1 была провозглашено "повышение имиджа правоохранительных органов", а целевым индикатором №1 – "уровень доверия граждан к правоохранительным органам в 2020 году будет не ниже 60%".

Концепция уныло фиксировала, что "допускаемые представителями правоохранительных органов нарушения законности, прав и свобод граждан, все еще имеющие место проявления коррупции и непрофессионализма в действиях сотрудников существенно снижают доверие к представителям органов правопорядка. Несмотря на очевидную необходимость, предпринимаемые инициативы по реформированию отдельных аспектов правоохранительной системы не дают ожидаемого эффекта. Сталкиваясь с невысоким управленческим уровнем, нежеланием внедрения новшеств и изменения привычного положения дел, начатые преобразования сводились, в конечном итоге, к различным структурным преобразованиям, без существенного изменения качества и эффективности работы".

До конец года стало известно еще об одном важном событии. 20 декабря Генпрокуратура заявила, что "добыты и получены новые вещественные доказательства и свидетельские показания, подтверждающие версию о причастности Алиева и Мусаева к заказу и организации убийства Алтынбека Сарсенбайулы и его двух спутников…. 19 декабря 2013 года Верховным судом по результатам рассмотрения заявления Рустама Ибрагимова и с учетом собранных новых материалов, ранее постановленный приговор в отношении Ержана Утембаева частично отменен".

Силовики аккуратно воздержались от объяснения, почему версия о причастности Алиева, известная якобы с 2006 г., тогда не рассматривалась, и почему она прозвучала после усиления Абыкаева. Но это, впрочем, и так очевидно.

15 января 2014 г. Назарбаев снял Аслана Мусина с поста председателя Счетного комитета и назначил на его место зам. секретаря – зав. секретариатом СБ Козы-Корпеша Джанбурчина. На следующий день на место Джанбурчина был назначен выдвиженец Масимова Азамат Абдымомунов. Еще через неделю в отставку был отправлен госсекретарь Марат Тажин, а его обязанности возложены на главу АП Масимова.

Комбинация продержалась недолго. В апреле Масимов стал премьером, Нурлан Нигматулин – главой АП, экс-премьер Серик Ахметов – министром обороны, а его предшественник Адильбек Джаксыбеков – госсекретарем, причем он тут же добился, чтобы в его обязанности была включена координация "деятельности по вопросам обороны, оборонно-промышленного комплекса; по вопросам культуры и спорта". Одновременно прошла еще одна реформа, вызванная, судя по всему, событиями на Украине. Внутренние войска МВД были преобразованы в Национальную гвардию, а чтобы не создавать путаницы Республиканская гвардия (выполнявшая функции по охране президента и протокольные) была объединена со Службой охраны президента в Службу государственной охраны (СГО). Нацгвардию возглавил Руслан Жаксылыков, который и так руководил Внутренними войсками с 2008 г. Начальником СГО стал Ануар Садыкулов, а Аюбаев – его замом. Но уже 3 июля Садыкулова перевели зампредом КНБ – начальником "Арыстана", а СГО возглавил замминистра внутренних дел Амантай Куренбеков, ранее работавший в СОПе.

Чтобы не было совсем скучно, в рамках широкомасштабной оптимизации исполнительной власти (влияние министерств и упразднение правительственных агентств) в начале августа было создано Агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции, причем полномочия прежнего АБЭКП по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных преступлений и правонарушений были переданы новому агентству, а экономических и финансовых преступлений и правонарушений – Министерству финансов. Новое агентство возглавил Кайрат Кожамжаров, его замом стал Алик Шпекбаев, а на место зав. отделом правоохранительной системы АП был назначен замминистра внутренних дел Ерлик Кененбаев, который уже руководил этой структурой. Тусупбеков стал председателем Высшего судебного совета, а Бекназаров – сенатором. Исполнение обязанностей секретаря СБ было возложено на Джаксыбекова. В рамках реформы было упразднено МЧС, которое стало комитетом в МВД (прежний министр Владимир Божко стал замминистра).

В сентябре путем слияния Налогового комитета и Комитета таможенного контроля был создан Комитет государственных доходов. КГД возглавил зав. отделом социально-экономического анализа АП Даулет Ергожин, его замами стали прежние главы руководители НК и КТК Джумадильдаев, Амрин и начальник департамента по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса Генпрокуратуры Тлеу Жангарашев.

Несколько позже был арестован директор Пограничной службы КНБ Джуламанов – бывший главнокомандующий Сухопутными войсками и замминистра обороны. Генералитет, нужно отметить, особенно отличился в указанный период: в апреле 2009 г. был арестован замминистра обороны Маерманов, в январе 2013 г. – начальник главного управления вооружений Минобороны Асенов, в апреле 2013 г. – зам. главкома СВО Бульдешев, в феврале 2014 г. – замминистра обороны Майкеев…

В октябре в рамках расследования уголовных дел в отношении бывших и нынешних руководителей Карагандинской области был смещен (а вскоре арестован финполом) министр обороны Серик Ахметова. На его место был назначен мэр столицы Имангали Тасмагамбетов, а на место последнего вернулся Джаксыбеков. И.о. госсекретаря стал Нигматулин, вр.и.о. секретаря СБ – Абдымомунов. Госсекретарем вскоре стала вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, при которой вопросы обороны и ОПК выпали из функций, а помощником президента и секретарем СБ был назначен посол в КНР Нурлан Ермекбаев.

Под конец года была принята Антикоррупционная стратегия на 2015–2025 годы, содержащая пространные размышления о том, что "коррупция, представляющая собой сложное, исторически изменчивое, негативное социальное явление, возникла, как известно, на ранних этапах развития человеческой цивилизации. Проблема коррупции существует во всех странах, тормозя социально-экономический прогресс, она различается лишь своими характерными проявлениями и масштабами"…

24 февраля 2015 г. по странному совпадению в Вене покончил с собой Рахат Алиев, а Аманжол Жанкулиев покинул пост главы СВР "Сырбар". Разведку возглавил прежний первый зам Габит Байжанов.

В июне аппарат Совбеза увеличился путем создания в его структуре – в дополнение к секретариату, аналитическому отделу и Ситуационному центра – еще отдела военной безопасности и обороны и отдела общих вопросов безопасности. Кроме того, у Ермекбаева кроме "обычных" замов появился еще и первый (им стал прежний зам Марат Шайхутдинов, пришедший на эту должность в 2009 г. вместе с Тажиным).

В августе теперь уже Рашид Тусупбеков был отправлен сенатором, а обязанности главы ВСС были опять возложены на Донакова.

В декабре путем реорганизации Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции было создано Министерство по делам государственной службы, а при нем – Национальное бюро по противодействию коррупции. Министром стал замрук АП Донаков, председателем Нацбюро – Кожамжаров, одним из его замов – Шпекбаев, а замруком АП – ответсек Минюста Марат Бекетаев, считавшийся одно время выдвиженцем Масимова. Кожамжаров смог восстановить часть своей команды, но "сверху" и "снизу" президент поставил Донакова и Шпекбаева.

Высший судебный совет возглавил судья Верховного суда Анатолий Смолин, а через несколько дней был создан Аппарат ВСС в качестве самостоятельной структуры, отдельной от АП и Верховного суда. Секретарем ВСС и руководителем аппарата стал зав. сектором государственно-правового отдела АП Анвар Сабиров.

В самом конце года Абыкаев неожиданно стал сенатором. Несколько дней многие ожидали, что экс-главу КНБ изберут спикером, но этого и не произошло. Насколько можно понять из последующих событий, сильно усилившийся Абыкаев в этот момент "выпал" из числа преемников президента, зато кратковременно усилилась Дарига Назарбаева, ставшая в сентябре вице-премьером). Председателем КНБ был назначен выдвиженец Абыкаева первый зам Владимир Жумаканов, который и так фактически руководил комитетом. На место первого зама был выдвинут племянник президента Самат Абиш, который с начала 2010 г. последовательно работал начальником департамента кадров КНБ, начальником ДКНБ по Астане и зампредом КНБ.

В январе 2016 г. органами КНБ был разоблачен "заговор": шымкентский бизнесмен Тулешов при участии бывшего замгенпрокурора Бактыбаева и бывшего начальника ДВД ЮКО Доскалиева, по версии следствия, создал ОПГ с целью прихода к власти путем инспирирования массовых беспорядков и недовольства населения.

Одновременно разразился скандал вокруг руководителя Союза журналистов Сейтказы Матаева, арестованного финансовой полицией. Следствие обвиняло его в уклонении от уплаты налогов, он обвинял следствие в рейдерстве, а у наблюдателей сложилось впечатление, что финпол решил получить с него показания против министра информации Жумагалиева – зятя Кайрата Мами, но несмотря на серию допросов практически во всех СМИ страны выявить "откаты" с государственного информационного заказа не смогли.

В феврале был отменен указ 2012 г. о проведении внеочередной аттестации сотрудников правоохранительных органов. Вскоре появились "Правила оценки деятельности сотрудников [правоохранительных органов], правила и условия присвоения разрядов".

В апреле потерял свой пост еще один сверхвлиятельный силовик: вместо Асхата Даулбаева, переведенного членом Конституционного совета, генеральным прокурором стал его заместитель Жакип Асанов.

В это же время по стране прокатались "земельные митинги" против возможной продажи сельхозземель иностранцам. Власть несколько растерялась (точнее – одни не захотели брать на себя ответственность, а другие – не знали, что делать). Президент ввел мораторий, провел кадровые перестановки и усилил медийный блок. Но тут случился теракт в Актюбинской области, который по случайности не привели к большим жертвам. Ситуация привела к перестановкам в руководстве региона и местных силовых структур. По горячим следам был создан Координационный совет подразделений специального назначения государственных органов при Совете безопасности. Нигматулин стал спикером Мажилиса, а АП опять возглавил Джаксыбеков.

Ерлик Кененбаев в июне был переведен замом генпрокурора, а зав. отделом правоохранительной системы АП стал прежний заместитель Алексей Калайчиди (до прихода в АП в 2008 г. работавший зам. начальника ДВД Жамбылской области).

В июле отменили Госпрограмму дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014–2020 годы. Тут же произошел теракт в Алматы: ранее судимый Кулекбаев с оружием напал на УВД Алмалинского района и на ДКНБ по Алматы, где ему не смогли отпор. Он убил и ранил нескольких полицейских и спокойно передвигался по городу, прежде чем был арестован.

8 сентября Нурсултан Назарбаев отправил премьера Масимова в отставку. В аппарате говорили, что он должен был стать советником президента, но буквально на ходу решение поменялось и экс-премьера назначили председателем КНБ. Жумаканов же стал советником президента. Общественное мнение сочло, что председателя КНБ поменяли из-за событий в Актобе и бросилось его критиковать, но 13 сентября Жумаканов стал помощником президента – секретарем Совета безопасности. Эксперты удивленно заткнулись. В тот же день произошло несколько важных событий. Нурлан Ермекбаев был назначен министром по делам религий и гражданского общества (новое министерство, которое готовил "под себя" замрук АП Майлыбаев и которое в принципе мало подходило Ермекбаеву по профилю). Дарига Назарбаева потеряла пост вице-премьера и стала рядовым сенатором. На ее место был назначен Имангали Тасмагамбетов, а министром обороны стал начальник Генштаба Сакен Жасузаков. Министр юстиции Берик Имашев (сват Дариги Назарбаевой) был переведен главой ЦИК, а Минюст получил прежний замрук Марат Бекетаев. На его место вернулся Талгат Донаков.

Министерство по делам государственной службы было реорганизовано в Агентство по делам государственной службы и противодействия коррупции, в ведение которого перешло Национальное бюро по противодействию коррупции. АДГСПК возглавил Кожамжаров, его замами стали Айгуль Шаимова и Алик Шпекбаев, а руководителем Нацбюро стал выдвиженец Кожамжарова Талгат Татубаев.

Масимов же занялся реорганизацией КНБ, где в дополнение к существующим Пограничной службе, Службе правительственной связи и Службе специального назначения "А" были созданы Служба контрразведки, Служба антитеррора, Служба экономической безопасности, Служба информации и кибербезопасности. Вслед за Масимовым в КНБ ушел и глава КГД Даулет Ергожин.

Разросшийся аппарат СБ потребовал и перераспределения кадровых вопросов. В декабре президент закрепил за секретариатом Совета безопасности КНБ, "Сырбар", Комитет по делам религий, за отделом военной безопасности и обороны – Пограничную службу КНБ, Министерство обороны, Национальную гвардию, Комитет по государственным материальным резервам, за отделом общих вопросов безопасности – КЧС, Комитет связи, информатизации и информации, Аэрокосмический комитет, Комитет индустриального развития и промышленной безопасности.

Никакой стабилизации новая кадровая комбинация не принесла. Напротив, отношения в верхах обострились до предела. Финансовая полиция приступила к расследованию уголовных дел в отношении холдинга "Байтерек", которые быстро дошли до персоны министра национальной экономики Бишимбаева, считавшегося ставленником Масимова. Под новый год КНБ в нарушении всех правил игры арестовал своего бывшего председателя Нартая Дутбаева – выдвиженца Нуртая Абыкаева. Во Франции неожиданно был освобожден Мухтар Аблязов, экстрадиции которого добивались Россия и Казахстан. Появилась информация об уголовных делах, якобы связанных с родственниками вице-премьера Тасмагамбетова. А уже после нового года КНБ арестовал замрука АП Майлыбаева и зам. зав. отделом внутренней политики АП Галихина по обвинению в "незаконном собирании, распространении, разглашении госсекретов".

Создавалась впечатление, что силовые структуры конкретно занялись "выбиванием" тех или иных кандидатов в наследники и их людей. Ситуация сильно подпортила впечатление от анонсированной конституционной реформ, на фоне которой, как представляется, должен был начаться транзит власти. Но ситуация вышла из-под контроля и заморозилась еще на два года, тем более что хорошую экономическую стратегию как "завещание" разработать не смогли, а ревизия проектов во внутренней политике привела только к совершенному унылому проекту модернизации общественного сознания.



Продолжение следует Источник - turanpress.kz

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