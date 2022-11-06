Каковы реальные масштабы ограбления России? - В.Катасонов

03:03 08.11.2022 Профессор Катасонов: Каковы реальные масштабы ограбления России?

Мы ведем необъявленную войну с коллективным Западом, но при этом механизмы ограбления этим самым Западом России продолжают функционировать, и масштабы его только нарастают



Валентин Катасонов



Сегодня ни у кого уже нет сомнения, что Российская Федерация все тридцать с лишним лет (т.е. с момента своего основания на развалинах СССР) катилась (и до сих пор, к сожалению, продолжает катиться) по рельсам капитализма.



В мире капитализма есть своя иерархия: наверху находятся так называемые "экономически развитые страны" ("золотой миллиард", "богатый Север", "Запад"), а под ними все остальные. Последних принято называть "развивающимися странами" и "странами с переходными экономиками" (также "бедным Югом"). Но с точки зрения политической экономии, их правильнее именовать странами зависимого капитализма. Такие страны являются объектами эксплуатации и грабежа со стороны так называемых "развитых капиталистических стран".



Формы и механизмы эксплуатации и грабежа очень разнообразны. В советское время об этом подробно писалось в учебниках по политической экономии капитализма. Но сегодня эта тема в официальных СМИ табуирована. А она крайне актуальна для нас, ибо Российскую Федерацию без натяжки можно отнести к странам зависимого капитализма. Что косвенно признает и президент РФ, призывая к восстановлению суверенитета России, в том числе экономического.



О формах, методах и механизмах эксплуатации России я уже писал на протяжении многих лет. В частности, на эту тему была подготовлена и издана в 2015 году книга "Ограбление России" (издательство "Книжный мир").



Но сейчас я хотел бы остановиться на таком аспекте проблемы, как оценка масштабов эксплуатации и ограбления России. Тема крайне актуальная. Многие эксперты делали оценки подобного рода. Они сильно разнятся и чаще всего оказываются заниженными. Так, три года министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев назвал цифру в 2 трлн долларов по всем странам постсоветского пространства. В том числе на Российскую Федерацию пришлось 1 трлн долларов. Но, как мне представляется, оценка по России сильно занижена.



Для того, чтобы дать оценку масштабов суммарного вывода из России самых разных богатств, следует воспользоваться платежным балансом, который составляет и публикует Центральный банк РФ. Экономические эксперты чаше всего оценивают масштабы вывода лишь по такой позиции, как чистый отток частного капитала (вот и академик Глазьев дал оценку, базируясь на статистике чистого оттока частного капитала).



Но вообще-то надо учитывать и другие позиции платежного баланса. Особенно такие, как прирост международных валютных резервов Российской Федерации и сальдо инвестиционных доходов. Первая из названных позиций представляет собой экспорт капитала в специфической форме, осуществляемый денежными властями (Центробанком и Минфином). Напомню, что накануне 24 февраля нынешнего года международные резервы России составили 630 млрд долл., в том числе валютная составляющая (т.е. резервы без золота) - 498 млрд долл.



Вторая из названных позиций имеет хроническое превышение доходов, выплачиваемых иностранным инвесторам по отношению к доходам российских инвесторов, получаемых за границей. По отдельным годам минусовое сальдо инвестиционных доходов астрономически большое. Вот, например, в 2014 году российские инвесторы получили за границей доходы, равные 42,8 млрд долл., а иностранные инвесторы в России - 100,9 млрд долл. Чистое сальдо в пользу заграницы составило более 58 млрд долларов.



Вот данные по чистому оттоку инвестиционных доходов за некоторые годы (млрд долл.): 2009 г. - 31,0; 2015 г. - 32,7; 2017 г. - 39,9; 2018 г. - 38,6; 2019 г. - 50,0; 2020 г. - 33,8; 2021 г. - 43,3. Только за тринадцать лет (2009−2021 гг.) чистый отток инвестиционных доходов составил 549,0 млрд долл.



Поразительно, но даже в этом году, когда, по сути, идет необъявленная война России с коллективным Западом, по итогам трех кварталов доходы, полученные российскими резидентами, составили 36,3 млрд долл., а доходы иностранцев в России - 75,9 млрд долл. Итого сальдо в пользу заграницы равняется 39,6 млрд долл.



Можно поискать и другие позиции платежного баланса, в которых отражается утечка российских богатств за границу. Например, "Чистые ошибки и пропуски", с помощью которой осуществляется окончательное выравнивание платежного баланса. Казалось бы, статья "техническая". Но в отдельные годы исчислялась суммами во много миллиардов долларов, причем со знаком "минус".



Так, в 2012 году сумма "Чистых ошибок и пропусков" составила 10,4 млрд долл. Все прекрасно понимают, что за данной "технической" статьей скрываются разного рода неучтенные операции по выводу денег из страны. Я не буду далее излагать методологию оценки масштабов вывода богатств из России (т.е. ее ограбления). Я ее изложил в достаточно доступной форме еще двадцать лет назад в своей книге "Бегство капитала из России" (М.: Анкил, 2002).



Но в принципе есть гораздо более простой и надежный способ оценки ограбления России, который, в частности, не требует знаний тонкостей платежного баланса и глубокого понимания механизмов вывода капиталов и валюты из России. Достаточно иметь лишь представление о торговом балансе страны, а его конструкция предельно проста и понятна любому школьнику и любой домохозяйке. Всего три составляющие: экспорт - импорт - сальдо.



Россия за три десятилетия движения по рельсам капитализма успело достаточно сильно увязнуть в международной торговле (на политкорректном языке - интегрироваться в мировую экономику). Вот данные Росстата за последние годы.



Экспорт по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) в последние годы составлял (%): 2016 г. - 25,8; 2017 г. - 26,1; 2018 г. - 30,8; 2019 г. - 28,6; 2020 г. - 25,8; 2021 г. - 30,9.



По импорту это соотношение равнялось (%): 2016 г. - 20,7; 2017 г. - 20,7; 2018 г. - 20,7; 2019 г. - 20,9; 2020 г. - 20,7; 2021 г. - 21,3.



Примечательно, что на протяжении всех трех десятилетий наблюдалось значительное превышение экспорта над импортом. Это превышение (активное сальдо торгового баланса) по отношению к ВВП составляло в последние годы (%): 2016 г. - 5,1; 2017 г. - 5,4; 2018 г. - 10,1; 2019 г. - 7,7; 2020 г. - 5,1; 2021 г. - 9,6.



Если первые два показателя характеризуют степень зависимости российской экономики от внешних рынков, то последний показатель дает представление о масштабах ограбления России. Ведь активное сальдо торгового баланса (профицит внешней торговли), в конечном счете, уходит из России по тем каналам, которые я выше назвал (чистый отток частного капитала, прирост валютных резервов РФ, сальдо инвестиционных доходов в пользу нерезидентов). На Россию эти утекающие из страны богатства не работают. А чаще всего работают против России. Давая заметную ресурсную и финансовую подпитку экономик тех стран, которые сегодня называют Россию своим "главным врагом".



К сожалению, наши чиновники не понимают или делают вид, что не понимают этих простых истин. Я был особенно удивлен и расстроен, когда услышал рассуждения президента Владимира Путина на Питерском международном экономическом форуме в 2019 году. На встрече на полях форума с руководителями международных информагентств президент России обсуждал вопрос утечки капитала из России.



Владимир Путин тогда заявил, что не видит трагедии в утечке капитала из России, считая ее "естественным процессом". Кроме того, по его словам, эту утечку с лихвой перекрывает положительное сальдо торговых операций. Неужели руководитель государства не понимает такой простой истины, что положительное сальдо внешней торговли как раз и является источником оттока капитала из России?



Теперь проведем расчет тех потерь, которая понесла Россия за три десятилетия так называемой "интеграции в мировую экономику". Воспользуюсь статистикой Банка России, который с 1995 года дает информацию о торговом балансе (в составе платежного баланса). Приведу цифры по активному сальдо торгового баланса Российской Федерации за все 27 полных лет (млрд долл.): 1995 г. - 20,3; 1996 г. -20,9; 1997 г. - 14,2; 1998 г. - 16,2; 1999 г. - 32,4; 2000 г. - 57,1; 2001 г. - 45,2; 2002 г. - 43,7; 2003 г. - 55,8; 2004 г. - 83,6; 2005 г. - 116,2; 2006 г. - 134,3; 2007 г. - 123,4; 2008 г. - 177,6; 2009 г. - 113,2; 2010 г. - 147,0; 2011 г. - 196,9; 2012 г. - 191,7; 2013 г. - 180,6; 2014 г. - 185,9; 2015 г. - 148,4; 2016 г. - 90,2; 2017 г. - 114,6; 2018 г. - 195,1; 2019 г. - 165,8; 2020 г. - 93,4; 2021 г. - 189,8.



В течение рассматриваемого периода профицит внешней торговли колебался от года к году, но в целом просматривается ярко выраженная тенденция к его абсолютному увеличению. Величина торгового профицита в 2021 году была выше, чем в 1995 году в 9,35 раза! В отдельные годы торговый профицит приближался к планке в 200 млрд долл. Максимальное значение было зафиксировано в 2011 году - 196,9 млрд долл. Аномальное снижение профицита в 2020 году было обусловлено действием такого фактора, как "пандемия ковида". Но уже в следующем, 2021 году профицит вырос почти два раза.



Теперь мы можем взять калькулятор и просуммировать профициты внешней торговли за все полные 27 лет. У нас получится 2956,5 млрд долл. В "кадр" наших расчетов не попали первые три года существования Российской Федерации (1992−1994 гг.), когда торговый баланс также имел активное сальдо (о чем свидетельствуют такие источники, как Росстат). С учетом этого можно смело утверждать, что суммарный профицит международной торговли Российской Федерации за три десятилетия превысил 3 (три) триллиона долларов. Насколько это много? Для сравнения отмечу, что в 2021 году ВВП Российской Федерации, исчисленный по официальному курсу рубля, составил 1776 млрд долл.



Еще раз подчеркну, что масштабы ограбления России с помощью внешней торговли имеют тенденцию к нарастанию. За последнее десятилетие (2012−2021 гг.) суммарное превышение экспорта над импортом, составило 1558,5 млрд долл. Т.е. это примерно половина суммарного торгового профицита за три десятилетия.



После 24 февраля, когда началась специальная военная операция (СВО) на Украине, дисбаланс экспортных и импортных операций, как это ни парадоксально, еще более усилился. По итогам первого квартала этого года экспорт РФ составил 168,1 млрд долл., а импорт - 88,8 млрд.



По итогам второго квартала цифры равнялись соответственно 162,2 млрд. и 71,9 млрд долл. По итогам третьего квартала - соответственно 153,0 млрд и 84,6 млрд долл. Превышение экспорта над импортом по итогам трех кварталов почти двукратное. Из приведенных цифр видно, что чистая валютная выручка от внешней торговли страны (доходы от экспорта минус расходы на импорт) за период с января по сентябрь этого года включительно 238,0 млрд долл. Это рекордный показатель, превышающий даже рекорд за все четыре квартала 2011 года! По итогам года, если прежние тенденции сохранятся, профицит российской внешней торговли может достичь планки в 300 млрд долл.



Итак, мы ведем необъявленную войну с коллективным Западом, но при этом механизмы ограбления этим самым Западом России продолжают функционировать, и масштабы ограбления нарастают. Понятно, что при таком раскладе Россия имеет все шансы эту войну проиграть. Чтобы ее выиграть, России необходимо кардинально менять всю систему управления экономикой страны.



В том числе и в первую очередь, в сфере внешней торговли и внешнеэкономических отношений. Первое, что надо сделать в этой сфере - ввести жесткое государственное управление внешней торговлей. Внешняя торговля России должна обслуживать не интересы коллективного Запада и узкой группы так называемых "российских" олигархов, а обеспечивать страну жизненно необходимыми товарами потребительского и производственного назначения. Поставки товаров на экспорт должны покрывать потребности России в валюте для закупки жизненно важных товаров и не копейки больше!



P.S. В своих рассуждениях и расчетах я опирался на официальную статистику платежного и торгового балансов РФ. Но она отражает только те операции, которые фиксируются российскими банками и таможенными службами. Но есть еще "теневые операции". Самая масштабная из них - контрабандная торговля товарами. Ее масштабы на протяжении всех трех десятилетий были очень значительными. Контрабанда продолжается и после 24 февраля 2022 года.



С учетом контрабандной торговли масштабы ограбления России оказываются еще более впечатляющими по сравнению с оценками на основе официального торгового баланса РФ. В своих работах прошлых лет я пришел к выводу, что поправочный коэффициент, учитывающий контрабанду как минимум должен равняться 1,5. Источник - СвободнаяПресса

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