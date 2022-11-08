Никто уже не сделает Америку вновь великой, - Владимир Прохватилов

09:11 08.11.2022

Никто уже не сделает Америку вновь великой

Владимир Прохватилов

старший научный сотрудник Академии военных наук

8 ноября 2022,



8 ноября в США проходят промежуточные выборы. Будет переизбран весь состав Палаты представителей Конгресса (435 мест), 35 из сотни сенаторов и губернаторы 36 штатов.



В Соединенных Штатах промежуточные выборы – это выборы, проводимые в середине четырехлетнего президентского срока (отсюда и название), всегда в четные годы и в первый вторник, следующий за первым понедельником ноября. По определению, промежуточные выборы не проводятся в год президентских выборов. В чем важность этих выборов?



Несмотря на то, что уровень явки избирателей на них всегда ниже по сравнению с президентскими выборами, промежуточные выборы влияют на деятельность правительства США. Они определяют баланс сил в Конгрессе (состоящем из Палаты представителей и Сената) и тем самым влияют на содержание будущих законопроектов и их прохождение через законодательные структуры. В настоящее время демократы контролируют и Палату представителей, и Сенат. Если 8 ноября победят республиканцы, то они воспользуются новообретенным большинством в Палате представителей и, возможно, в Сенате для жесткого надзора за администрацией Байдена. Кто контролирует Конгресс, тот контролирует политическую повестку дня.



Промежуточные выборы почти всегда представляют собой референдум о действующем президенте и отражают мнение избирателей о деятельности правящей партии. Политики и эксперты смотрят на них как на показатель того, какая партия возьмет под свой контроль Белый дом два года спустя. В американской политике есть железное правило: партия президента почти всегда теряет позиции на промежуточных выборах. Все идет к тому, что и на этот раз исключения из этого правила не будет.



Демократы в настоящее время имеют незначительное большинство в Конгрессе. Сенат раскололся 50 на 50 (с решающим голосованием вице-президента Камалы Харрис, что дает им преимущество), а контроль над Палатой представителей спикера-демократки Нэнси Пелоси держится на небольшом перевесе – демократы контролируют Палату с преимуществом 221-212, только на три больше, чем нужно для большинства. Республиканцам нужно всего лишь получить пять мест, чтобы вернуть себе большинство в Палате представителей.



Выборы 8 ноября имеют лишь одну интригу: удастся ли республиканцам получить контроль над Сенатом. По данным социологического портала Realclearpolitics, 8 ноября республиканцы должны получить 178 мест в Палате представителей, а демократы – 141 место. В Сенате республиканцы могут рассчитывать на 48 мест, демократы – на 45. Все будет решаться в 7 округах, где шансы равны: 5 из них "демократические", 2 – "республиканские". Борьба между двумя непримиримыми политическими лагерями с каждым днем все более ожесточается, и, похоже, не прекратится и после промежуточным выборов.



2 ноября Джо Байден, выступая перед своими сторонниками, обвинил республиканцев в политическом насилии, упомянув недавнее нападение на мужа спикера палаты представителей Нэнси Пэлоси. Он подчеркнул, что "это – путь к хаосу в Америке, это беспрецедентно, это незаконно и это не по-американски". Байден также заявил, что избиратели, прежде чем голосовать за кандидата, должны спросить себя: "Примет ли этот человек законную волю народа?" "Ответ на этот вопрос жизненно важен и, на мой взгляд, должен быть решающим", – сказал он, добавив, что "на карту поставлена сама демократия".



И как раз во время выступления Байдена было совершено нападение на республиканского кандидата в сенаторы от штата Нью-Гэмпшир Дона Болдука. Ранее напали на его однопартийца – кандидата в губернаторы Нью-Йорка, республиканца Ли Зелдина, а в июне пытались застрелить судью Верховного суда Бретта Кавано. Не успел Илон Маск прикупить запрещенный в РФ Twitter и разогнать не симпатизирующий республиканцам коллектив этого медиаресурса, как контролируемый демократами Минфин США задумал начать большое расследования в отношении Илона Маска в связи с покупкой им Twitter. Поводом для этого стали опасения, что через Маска власти других стран начнут влиять на политику соцсети.



"Официальные лица США обдумывают, начинать ли официальное расследование покупки Илоном Маском Twitter, поскольку появляются новые подробности о привилегиях, предоставляемых крупным иностранным инвесторам в соответствии с условиями сделки", – сообщает The Washington Post. Формулировочка, прямо скажем, сомнительная. Ведь и до покупки Маском Twitter солидным пакетом акций в этой соцсети напрямую владели влиятельные иностранцы – к примеру, суверенный фонд Саудовской Аравии.



Однако, Маск уже заблокировал оставшимся в компании сторонникам демократов возможность цензурировать контент, и купленный им медиаресурс перешел на сторону "партии слона". "Ответка" демократов Маску все же прилетела. Крупнейший рекламодатель Twitter, компания General Motors, заявила, что прекращает платную рекламу в Twitter. Реклама приносит этой соцсети 90% прибыли, и Маск вынужден с этим считаться. Он уже удалил один не понравившийся демократам твит, где ставились под сомнение ряд утверждений Хиллари Клинтон.



Байден накануне выборов решил пограбить поддерживающих республиканцев американских нефтяников, закинув в Конгресс законопроект о повышении налогов на нефтегаз. Любые выборы в США – это битва толстосумов. Крупнейший спонсор демократов – Джордж Сорос, который внес в копилку Демпартии 129 млн. долларов. Мегадоноры республиканцев – супружеская пара судовладельцев Элизабет и Ричард Уилайн (70 млн. долл.).



Однако большинство избирателей беспокоит не смерть демократии (которая, на мой-то взгляд, в Америке давно уже произошла), а экономический и энергетический кризис, а пуще всего – растущая день ото дня инфляция. 54% американцев не одобряют экономическую политику Байдена. 57% считают, что президент не справляется с инфляцией. И лишь 17% хотят, чтобы после выборов в конгресс США сохранился текущий экономический курс.



В экономике Байден действительно наломал дров. Сегодня в США рекордная за 40 лет инфляция. Продукты питания вздорожали на 13% (в годовом выражении), бензин – на 18,2%, электричество – на 15,5%, газ – на 33,1%, медобслуживание – на 6,5%.



Неконтролируемый рост ставок по ипотеке и аренде жилья угрожает ростом числа принудительных выселений. Государственный долг США при Байдене достиг рекордной отметки в 31 трлн. долларов. Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл на днях в четвертый раз подряд поднял ключевую ставку с целью обуздать безудержную инфляцию. Комментируя этот шаг ФРС, Пауэлл фактически признал провал экономической политики демократов: "мы верили и думали, что все под контролем, но ошиблись". Именно провал в экономике, который был спровоцирован жесточайшими локдаунами во время пандемии и антироссийскими санкциями, опустит, как мне кажется, демократов на электоральное дно.



Но что ожидает Америку в дальнейшем? На мой взгляд, ничего хорошего. Приведу один маленький факт, над которым можно смеяться или плакать, но который роняет сумрачную тень на перспективы выздоровления американского общества. Серьезные американские аналитики предсказывают, что быстрый рост числа избирателей-трансгендеров и гомосексуалистов может изменить избирательный ландшафт следующего поколения. В настоящее время ЛГБТ-сообщество представляет около 10 процентов американских избирателей. Впервые на выборах кандидаты от ЛГБТ-сообщества баллотируются во всех 50 штатах США и в столице Вашингтоне. В перспективе рост количества граждан США, имеющих нетрадиционную ориентацию, существенно изменит избирательный ландшафт, "подтолкнув консервативный центр США в более либеральном направлении".



Ничего не поделаешь, такая уж у них там демократия. И по этой причине, помимо прочего, результат промежуточных выборов 8 ноября будет, на мой взгляд, настолько промежуточным, что мало что изменит в ситуации неуклонного угасания американской мощи. Никто уже не сделает Америку вновь великой.