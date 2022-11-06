Болгары нашли в Черном море труп полковника Матюшенка - украинского летчика, распиаренного как "призрак Киева"

10:18 08.11.2022

В Болгарии выловили тело погибшего украинского летчика



В Болгарии выловили тело погибшего украинского летчика

В Болгарии ресурс Nova попытался сделать сенсацию из трупа украинского летчика, обнаруженного на побережье у города Царево. Пишут, что это полковник с позывным "Дед" и тот самый "Призрак Киева", похоже существующий только как собирательный образ супергероя-легенды.



Как уточняется, это труп полковника Михаила Матюшенко, сбитого во время боев за остров Змеиный летом. Труп всплыл еще в сентябре, но огласку информация получила только сейчас.



Военного удалось опознать по личному номеру. У трупа отсутствовали ноги - судя по всему, из-за неудачного катапультирования.



Похороны прошли еще в октябре. Тело полковника отправлено в цинковом гробу в родную Бучу. В украинских СМИ Матюшенко прозвали "командиром Призраков Киева", что, естественно, далеко от истины.



В болгарских СМИ очень аккуратно информацию подают только сейчас, чтобы не вызвать ни у кого раздражения, уточняет Telegram-канал "Рыбарь".



Александр Шляпников