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Китайцы извлекают уроки из украинского кризиса, - Василий Иванов
10:41 08.11.2022

7.11.2022

Даже ВС США не смогли справиться с талибами в Афганистане при помощи обычных вооружений

Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.

Бомбардировки завода "Мотор Сич" заставляют искать замену запорожским двигателям АИ-322, выбранным для оснащения самолетов L-15 ВВС НОАК.
В отношении специальной военной операции (СВО) ВС РФ на территории Украины Китай, с одной стороны, сохраняет "благожелательный нейтралитет" по отношению к России. С другой стороны, Пекин дает понять Вашингтону, что Москве не стоит рассчитывать на какое-либо официальное взаимодействие по вопросам санкций, военной или политической поддержки спецоперации.
Китайское руководство избегает критики России и не присоединяется к антироссийским санкциям. При этом китайские компании могут присоединиться к ним ради защиты своих экономических интересов на Западе.

Белый дом утверждает, что якобы видит признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки ВС РФ "прямым и косвенным образом". США не раз обвиняли НОАК в поддержке России военной техникой. Впрочем, пока речь идет даже не о поставках, а о возможности россиян заказать доставку из Поднебесной китайских дронов DJI.

Китайские аналитики продолжают извлекать уроки из СВО в Украине в свете создания системы стратегического сдерживания на следующие пять лет, провозглашенной в докладе председателя КНР Си Цзиньпина на ХХ съезде КПК.

По мнению экспертов Аналитического центра военной науки и техники (Пекин), сдерживание с помощью обычных вооружений выявило их слабость в боевых действиях в Украине. Ни одна из сторон конфликта, используя самолеты и танки, не смогла сокрушить противника.

По словам бывшего инструктора ракетных войск НОАК Сун Чжунпина, даже американская армия не смогла справиться с талибами в Афганистане при помощи обычных вооружений. При этом мощная ядерная триада России удерживает США и НАТО от прямого столкновения с Россией. Словом, ядерное оружие является эффективным средством предотвращения эскалации. Поэтому Китаю необходимо модернизировать свою ядерную триаду – не только увеличив количество ядерных боеголовок, но и улучшив характеристики ракет-носителей.

Китай продолжает развивать межконтинентальные баллистические ракеты серии "Дунфэн", крылатые ракеты воздушного базирования и баллистические ракеты подводных лодок. В качестве носителя ядерного оружия будет задействован также находящийся в разработке стратегический бомбардировщик Хун-20.

Китайские военные эксперты задают вопрос "что делать?" в связи с частичным разрушением запорожского АО "Мотор Сич". Это украинское оборонное предприятие в 2021 году подписало контракт на поставку в Китай 400 двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322, используемых на китайских учебно-боевых самолетах семейства L-15 (JL-10), общей стоимостью около 800 млн долл.

Объективно остаются два варианта: либо покупать двигатели у российского производителя – АО "НПЦ газотурбостроения "Салют", либо ставить двигатели национального производства. Но китайский аналог, как пишут сами китайские специалисты, находится еще на стадии разработки.

Сделка по приобретению 56% акций предприятия "Мотор Сич", специализированного на выпуске авиационных двигателей, была заключена китайской компанией Skyrizon в 2019 году. Но уже в августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании. Так был сорван долгосрочный план, предусматривавший лицензионный выпуск украинских авиамоторов в Китае.

Между тем в Чунцине (провинция Сычуань) началось строительство авиамоторного завода, 100 млн долл. китайцы вложили в модернизацию производственных мощностей "Мотор Сич" в самой Украине и еще 150 млн долл. было запланировано на создание центра перспективных разработок. Китайцы через арбитражный суд в Гааге потребовали от Украины компенсации в размере 4,5 млрд долл. за нарушения инвестиционного соглашения.

Ни для кого не является секретом, что за решением прокуратуры стоял украинский президент Владимир Зеленский. Позднее он и вовсе национализировал акции "Мотор Сич". Это случилось под сильным нажимом США. Для демонстрации серьезности намерений был заморожен транш военной помощи Киеву в размере 380 млн долл. Госдепартамент США задержал выдачу лицензий на поставку оружия и боеприпасов.

Несмотря на проведение СВО в Украине, Россия своевременно передала свой отчет за 2021 год в Регистр обычных вооружений ООН. В нем РФ официально декларировала поставку в 2021 году на экспорт в КНР вооружений, подпадающих под учет Регистра. В частности, в разделе № 7 "Ракеты и ракетные установки" указана поставка 242 единиц продукции военного назначения (вероятно, авиационные ракеты для истребителей Су-35).

ВКС России успешно применяют многоцелевые истребители Су-35С и МиГ-31БМ для обеспечения господства в воздухе в зоне СВО. Согласно информации, прозвучавшей на брифингах МО РФ, экипажи этих машин поразили ракетами большой и средней дальности по крайней мере несколько самолетов ВВС Украины.

Подобные факты поднимают интерес к отечественной авиационной и ракетной технике со стороны стран – партнеров России по военно-техническому сотрудничеству. Отдельные китайские СМИ высказываются в пользу закупки дополнительной партии российского оружия, в том числе истребителей-перехватчиков, способных в случае необходимости обеспечить надежную воздушную блокаду Тайваня.

Интерес к Су-35С поднимается за счет информации о дооснащении самолетов ВВС России новейшими средствами поражения. Внимание китайских журналистов также привлек видеоролик Минобороны РФ к 100-летию 929-го Государственного летно-испытательного центра имени Чкалова. На одном из фрагментов запечатлен пуск ракеты Р-37М самолетом Су-35С.

Пополнение арсеналов ранее закупленных у России Су-35С новейшими ракетами большой дальности класса "воздух–воздух" позволит ВВС НОАК в случае необходимости организовать воздушную блокаду острова Тайвань с целью предотвратить поставку западного оружия и снабжение сепаратистов.

По украинскому вопросу Китай в официальных заявлениях придерживается нейтральной позиции, говоря об уважении суверенитета и сохранении территориальной целостности государств и разрешении конфликта путем переговоров. При этом китайские официальные лица не упускают возможности в социальных сетях заявить о "настоящей угрозе" в лице США.

Учитывая подходы китайских военных, можно ожидать в ближайшем будущем корректировок в планах подготовки ведения боевых действий НОАК с учетом опыта СВО ВС РФ на территории Украины.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1667893260


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